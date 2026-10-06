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Κρήτη: Χάθηκε στις πλημμύρες το 80% της καλλιέργειας πατάτας και 3.000 στρέμματα με κηπευτικά
ΑΓΡΟΤΙΚΑ
10:35 - 06 Οκτ 2026

Κρήτη: Χάθηκε στις πλημμύρες το 80% της καλλιέργειας πατάτας και 3.000 στρέμματα με κηπευτικά

Reporter.gr Newsroom

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Ο πρόεδρος του αγροτικού συλλόγου Οροπεδίου Λασιθίου – Κρήτης, κ. Μανώλης Πατεράκης, μίλησε για την κατάσταση που επικρατεί στην περιοχή μετά τις πλημμύρες από την κακοκαιρία.

«Ο κάμπος πνίγηκε. Μας βρήκε πάνω στην συγκομιδή της πατάτας με αποτέλεσμα το 80% της καλλιέργειας της πατάτας και 3.000 στρέμματα με κηπευτικά να πνιγούν μέσα σε νερά. Η κατάσταση είναι τραγική, ο κόσμος είναι σε απόγνωση», τόνισε αρχικά στον ρ/σ Παραπολιτικά και συμπλήρωσε:

«Ήδη στα ράφια της Κρήτης η πατάτα έχει ανέβει 15 με 20 λεπτά πάνω. Σίγουρα θα πληρώσει και ο καταναλωτής μαζί με εμάς τη ζημιά που έχουμε πάθει. Έχουν καταστραφεί περίπου 30.000 τόνοι πατάτας και περίπου 15.000 τόνοι κηπευτικά. Οι παραγωγοί πρέπει να συνεχίσουν να υπάρχουν διαφορετικά οι ελλείψεις στην αγορά θα είναι πολύ σοβαρές».

Σχετικά με τις αποζημιώσεις που διεκδικούν οι αγρότες της Κρήτης ο κ. Πατεράκης είπε: «Ζητήσαμε να αποζημιωθούμε στο 100% της πραγματικής παραγωγής που χάσαμε. Ο τρόπος που αποζημιώνει ο ΕΛΓΑ είναι απαράδεκτος, στην ουσία δεν αποζημιώνει ούτε το 30% της παραγωγής. Δεσμευτήκανε ότι θα βρουν τον τρόπο άμεσα να μας αποζημιώσουν».

Τελευταία τροποποίηση στις 06/10/2026 - 10:46
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