Ποιοι αποτελούν το νέο Γενικό Συμβούλιο της ΤτΕ

Ο διορισμός πραγματοποιήθηκε με το από 13.8.2026 Προεδρικό Διάταγμα, το οποίο δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ΥΟΔΔ 1327/14.8.2026, και αφορά εξαετή θητεία με έναρξη στις 21.9.2026. Ακολούθησε η ορκωμοσία του στις 24.9.2026.
Η νέα σύνθεση του Γενικού Συμβουλίου της Τράπεζας της Ελλάδος έχει ως εξής:
- Γιάννης Στουρνάρας, Διοικητής
- Χριστίνα Παπακωνσταντίνου, Υποδιοικήτρια
- Δημήτριος Π. Τσομώκος, Υποδιοικητής
- Βασίλειος Κωτσοβίλης, Μέλος του Συμβουλίου Νομισματικής Πολιτικής
- Παναγιώτης Τσακλόγλου, Μέλος του Συμβουλίου Νομισματικής Πολιτικής
- Χρήστος Δ. Χατζηεμμανουήλ, Μέλος του Συμβουλίου Νομισματικής Πολιτικής
- Γεώργιος Ε. Καββαθάς, Σύμβουλος
- Γεώργιος Ι. Καρανίκας, Σύμβουλος
- Ιωάννης Δ. Μασούτης, Σύμβουλος
- Θεοδόσιος Σ. Πανάικας, Σύμβουλος
- Δημήτριος Θ. Παπαλεξόπουλος, Σύμβουλος
- Ιωάννης Α. Ρέτσος, Σύμβουλος