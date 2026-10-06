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Ποιοι αποτελούν το νέο Γενικό Συμβούλιο της ΤτΕ
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
16:39 - 06 Οκτ 2026

Ποιοι αποτελούν το νέο Γενικό Συμβούλιο της ΤτΕ

Reporter.gr Newsroom

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Σε σώμα συγκροτήθηκε το Γενικό Συμβούλιο της Τράπεζας της Ελλάδος, μετά τον πρόσφατο διορισμό του Δημητρίου Π. Τσομώκου στη θέση του υποδιοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος. 

Ο διορισμός πραγματοποιήθηκε με το από 13.8.2026 Προεδρικό Διάταγμα, το οποίο δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ΥΟΔΔ 1327/14.8.2026, και αφορά εξαετή θητεία με έναρξη στις 21.9.2026. Ακολούθησε η ορκωμοσία του στις 24.9.2026.

Η νέα σύνθεση του Γενικού Συμβουλίου της Τράπεζας της Ελλάδος έχει ως εξής:

  • Γιάννης Στουρνάρας, Διοικητής
  • Χριστίνα Παπακωνσταντίνου, Υποδιοικήτρια
  • Δημήτριος Π. Τσομώκος, Υποδιοικητής
  • Βασίλειος Κωτσοβίλης, Μέλος του Συμβουλίου Νομισματικής Πολιτικής
  • Παναγιώτης Τσακλόγλου, Μέλος του Συμβουλίου Νομισματικής Πολιτικής
  • Χρήστος Δ. Χατζηεμμανουήλ, Μέλος του Συμβουλίου Νομισματικής Πολιτικής
  • Γεώργιος Ε. Καββαθάς, Σύμβουλος
  • Γεώργιος Ι. Καρανίκας, Σύμβουλος
  • Ιωάννης Δ. Μασούτης, Σύμβουλος
  • Θεοδόσιος Σ. Πανάικας, Σύμβουλος
  • Δημήτριος Θ. Παπαλεξόπουλος, Σύμβουλος
  • Ιωάννης Α. Ρέτσος, Σύμβουλος
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