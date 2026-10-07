Μυλωνάς (ΕΤΕ): Στα €1,3 δισ. οι επενδύσεις στην τεχνολογία την τελευταία πενταετία

Στη μετάβαση από τον ψηφιακό μετασχηματισμό σε ένα νέο μοντέλο τραπεζικής, με την Τεχνητή Νοημοσύνη να αποκτά κεντρικό ρόλο στη λειτουργία της, επικεντρώθηκε η Εθνική Τράπεζα στο Tech Event που διοργάνωσε με κεντρικό μήνυμα «Imagine the Bank of tomorrow. Build it today».

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ο CEO της Εθνικής Τράπεζας, Παύλος Μυλωνάς, ανέφερε ότι η τράπεζα έχει επενδύσει συνολικά 1,3 δισ. ευρώ στην τεχνολογία την τελευταία πενταετία, υλοποιώντας έναν ευρύ μετασχηματισμό που εκτείνεται από τα δεδομένα και τα ψηφιακά κανάλια έως το core banking και τις υποδομές.

Στο πλαίσιο αυτό, η Εθνική δημιούργησε από μηδενική βάση νέο mobile και internet banking, ενοποίησε χιλιάδες data marts σε ένα ενιαίο περιβάλλον στο cloud και προχώρησε, σύμφωνα με την ίδια, στη μεγαλύτερη IT μεταμόρφωση του ελληνικού τραπεζικού κλάδου σε επίπεδο core banking.

4,6 εκατ. εγγεγραμμένοι ψηφιακοί χρήστες

Η Εθνική Τράπεζα διαθέτει σήμερα 4,6 εκατομμύρια εγγεγραμμένους και περισσότερους από 3,3 εκατομμύρια ενεργούς ψηφιακούς χρήστες, ενώ μέσω των ψηφιακών της καναλιών πραγματοποιούνται περισσότερες από 4,5 εκατομμύρια χρηματικές και μη χρηματικές συναλλαγές ετησίως.

Παράλληλα, η τράπεζα επισημαίνει ότι ήταν η πρώτη ελληνική τράπεζα που λάνσαρε customer-facing AI agent, τη «Σοφία», ενώ έχει ενσωματώσει voice AI στο contact center και AI-powered onboarding για νέους πελάτες.

Η επόμενη φάση της στρατηγικής της Εθνικής επικεντρώνεται στην περαιτέρω αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης και στη διαμόρφωση ενός νέου μοντέλου τραπεζικής εμπειρίας.

Τα έξι τεχνολογικά στοιχήματα έως το 2030

Για την περίοδο έως το 2030, η Εθνική Τράπεζα έχει θέσει έξι βασικές τεχνολογικές προτεραιότητες: την εξατομικευμένη τραπεζική εμπειρία μέσω AI, τη συνεργασία ανθρώπου και Τεχνητής Νοημοσύνης, το «Banking Everywhere», τις υβριδικές multi-cloud υποδομές, τα ψηφιακά νομίσματα και το «AI as a Service».

Το «Banking Everywhere» αφορά την περαιτέρω ενσωμάτωση των τραπεζικών υπηρεσιών στην καθημερινότητα των πελατών, μέσα από ψηφιακά οικοσυστήματα, APIs και AI agents.

Στον τομέα των ψηφιακών νομισμάτων, η Εθνική συμμετέχει ήδη σε κοινοπραξία ευρωπαϊκών τραπεζών για την έκδοση ευρωπαϊκού stablecoin, ενώ έχει επιλεγεί από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για να συμμετάσχει στο πιλοτικό πρόγραμμα του Digital Euro.

AI as a Service για τις ελληνικές επιχειρήσεις

Ιδιαίτερη θέση στη στρατηγική της τράπεζας καταλαμβάνει και το «AI as a Service», μέσω του οποίου η Εθνική σχεδιάζει να διαθέσει δυνατότητες Τεχνητής Νοημοσύνης και σε ελληνικές επιχειρήσεις.

Οι σχεδιαζόμενες εφαρμογές περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, conversational AI, αυτοματοποιημένο credit scoring, cash-flow forecasting και fraud detection.

Με αυτόν τον τρόπο, η Εθνική επιδιώκει η αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης να επεκταθεί πέρα από τα όρια των δικών της λειτουργιών, δημιουργώντας εργαλεία που θα μπορούν να αξιοποιηθούν ευρύτερα από την ελληνική επιχειρηματική αγορά.