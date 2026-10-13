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Alpha Bank: «Νέα εποχή» για την τράπεζα, τους εργαζομένους, την κοινωνία – Αυτό είναι το νέο logo
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
12:23 - 13 Οκτ 2026

Alpha Bank: «Νέα εποχή» για την τράπεζα, τους εργαζομένους, την κοινωνία – Αυτό είναι το νέο logo

Σπύρος Πολυχρονόπουλος

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Τη νέα της ταυτότητα παρουσίασε σήμερα, Τρίτη (13/10), η Alpha Bank στο campus της Αθήνας, με κεντρικό μήνυμα «Ορίζοντας ένα νέο Μαζί». Σύμφωνα με τα όσα τόνισε ο CEO της τράπεζας, Βασίλης Ψάλτης, το νέο logo δεν προηγείται της αλλαγής, αλλά την ακολουθεί, καθώς – όπως είπε – «έχουμε αλλάξει τον πυρήνα μας και αλλάζουμε την ταυτότητάς μας», κάνοντας παράλληλα λόγο για «έναν μεγάλο μετασχηματισμό με καθολική επιτυχία».

«Μεγαλώσαμε για να γίνουμε πιο χρήσιμοι και η επιτυχία μας δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από την επιτυχία εκείνων που υπηρετούμε, των πελατών μας», δήλωσε ο CEO του Ομίλου, προσθέτοντας πως «η νέα μας ταυτότητα εκφράζει την Alpha Bank που έχουμε ήδη δημιουργήσει. Η ιστορία μας παραμένει αναγνωρίσιμη. Και οι σημερινές μας δυνατότητες αποκτούν μια νέα, σύγχρονη έκφραση».

Ο κ. Ψάλτης συνέδεσε τη νέα ταυτότητα με δύο στρατηγικές κατευθύνσεις: την ολοκληρωμένη κάλυψη των χρηματοοικονομικών αναγκών των επιχειρήσεων και την ανάδειξη της Alpha Bank σε έμπιστο σύμβουλο των ιδιωτών στον οικονομικό σχεδιασμό της ζωής τους, σε κάθε στάδιο της διαδρομής τους.

Το σύμβολο: Από τον Αργυρό Στατήρα της Αίγινας σε μια ταυτότητα για την Alpha Bank

Η Alpha Bank αλλάζει όψη για πρώτη φορά την τελευταία 25ετία, με το νέο της logo να αποτελείται από ένα λευκό σήμα πάνω σε μπλε φόντο, με πεζά γράμματα στη θέση των κεφαλαίων μέχρι σήμερα και τον αρχαίο στατήρα της Αίγινας επανασχεδιασμένο με καθαρότερες γραμμές.

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Όπως τονίζει η τράπεζα, η νέα ταυτότητα επιστρέφει στην πηγή του συμβόλου της Τράπεζας: τον Αργυρό Στατήρα της Αίγινας, το νόμισμα που πριν από 2.600 χρόνια ταξίδεψε σε όλη τη Μεσόγειο και έγινε σύμβολο εμπιστοσύνης ανάμεσα στους ανθρώπους και μιας Ελλάδας που ανοιγόταν πέρα από τα σύνορά της. Αυτό αναγνώρισε ο Γιάννης Κωστόπουλος όταν το επέλεξε, το 1972, ως σήμα της Τράπεζας.

Το εξελιγμένο σύμβολο σχεδιάστηκε πάνω στο αυθεντικό νόμισμα, όχι σε μια εξιδανικευμένη εκδοχή του. Οι μικρές ατέλειες και η ασυμμετρία, κρατήθηκαν: «Αν παραήταν τέλειο, θα ήταν ψυχρό, απρόσωπο», σημειώνει η ομάδα σχεδιασμού της Pentagram. «Κάθε γραμμή και κάθε αναλογία απάντησε σε τρία ερωτήματα: τιμά ό,τι προηγήθηκε; εκφράζει το τώρα με ακρίβεια; ανοίγει τον δρόμο για ό,τι έρχεται;».

Το σύμβολο γίνεται η βάση ενός ενιαίου συστήματος τυπογραφίας, χρωμάτων, εικόνας και κίνησης για τον φυσικό και τον ψηφιακό κόσμο. Στο ίδιο σύστημα επικοινωνίας, το «Μαζί», που συνοδεύει την επικοινωνία της Τράπεζας από το 1976, αποκτά νέο περιεχόμενο ώστε να αποτυπώσει τις σύγχρονες προσδοκίες των πελατών.

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«Πρώτα οι αλλαγές, τώρα η νέα ταυτότητα»

Μιλώντας για τη «νέα εποχή» της Alpha Bank, ο κ. Ψάλτης σημείωσε ακόμη:

«Πριν από λίγους μήνες στη ΓΣ ανέφερα ότι έρχονται νέα κεντρικά νέα καταστήματα νέα ταυτότητα. Έχουμε αλλάξει τον πυρήνα μας και αλλάζουμε την ταυτότητά μας. Κάναμε έναν μεγάλο μετασχηματισμό με καθολική επιτυχία. Ακολουθήσαμε έναν διαφορετικό τρόπο από τις άλλες τράπεζες».

Υπογραμμίζοντας πως η Alpha Bank είναι «η πιο εξωστρεφής τράπεζα στην Ελλάδα», έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην «κορυφαία» συνεργασία της με την ιταλική UniCredit, αλλά και σε άλλες συνεργασίες, όπως με την Axia, την AstroBank, τη Universal Life και την Alpha Trust, κάνοντας λόγο για «συνδυασμό υπηρεσιών με ενιαίο και συνεκτικό τρόπο».

«Μεγαλώσαμε για να γίνουμε πιο χρήσιμοι στους πελάτες μας», τόνισε ο κ. Ψάλτης, για να προσθέσει:

«Πρώτα υλοποιήσαμε τις αλλαγές και τώρα παρουσιάζουμε τη νέα ταυτότητα. Τη νέα Alpha Bank που έχουμε ήδη δημιουργήσει».

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Η καμπάνια: «Ορίζοντας ένα νέο Μαζί»

Από σήμερα είναι στον αέρα και η νέα εταιρική καμπάνια, με τίτλο: «Ορίζοντας ένα νέο Μαζί». Αφετηρία της είναι μια διαπίστωση: «Οι ζωές δεν μοιάζουν μεταξύ τους. Γιατί να μοιάζουν οι τρόποι που τις στηρίζεις;» και καταλήγει σε έναν ορισμό: «Το Μαζί δεν είναι να προσφέρεις το ίδιο σε όλους. Είναι να καταλαβαίνεις τι χρειάζεται ο καθένας».

Πρόκειται, σύμφωνα με τη διοίκηση του Ομίλου, για «ένα “νέο Μαζί” που πιστεύει σε ό,τι δημιουργείς, που μένει κοντά σου όσο μακριά και αν θέλεις να φτάσεις, που είναι ανοιχτό σε όλους και διαφορετικό για τον καθένα, που διευρύνει τα σύνορα και τις δυνατότητές σου».

Η καμπάνια κλείνει με τη φράση «ορίζοντας ένα νέο Μαζί» και αναδεικνύει τον ρόλο της Τράπεζας ως συνοδοιπόρο στη διαδρομή και στους στόχους κάθε πελάτη, μέχρι την ολοκλήρωσή τους.

Το κατάστημα: Νέα σχέση, όχι απλώς νέο κατάστημα

Στο πλαίσιο του καθολικού μετασχηματισμού, σήμερα (13/10) άνοιξε στο Κολωνάκι το πρώτο κατάστημα της Alpha Bank που υπηρετεί τη νέα αυτή σχέση με τους πελάτες.

Όπως τονίζει ο Όμιλος, η νέα γενιά καταστημάτων δίνει περισσότερο χώρο και χρόνο στην προσωπική συμβουλή και τον οικονομικό σχεδιασμό. Παράλληλα διευρύνθηκε το ωράριο του τηλεφωνικού κέντρου και αναβαθμίστηκε εκ βάθρων το myAlpha web και mobile banking.

Για τον πελάτη το ουσιαστικό ερώτημα είναι «τι σημαίνει αυτό για εμένα;», είπε ο κ. Ψάλτης στο πλαίσιο της παρουσίασης. «Η απάντηση θα δίνεται στην πράξη. Με τις επιλογές που του προσφέρουμε, τη συμβουλή που του δίνουμε και τον τρόπο που στεκόμαστε δίπλα του», προσέθεσε.

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Το «νέο Μαζί» αφορά και τους ανθρώπους της Τράπεζας

Μία ημέρα πριν την επίσημη παρουσίαση στο campus της τράπεζας στην Αθήνα, η νέα ταυτότητα παρουσιάστηκε το απόγευμα της Δευτέρας, στο σύνολο των εργαζομένων του Ομίλου, σε Ελλάδα, Κύπρο, Λονδίνο και Λουξεμβούργο, σε εσωτερική εκδήλωση με τη συμμετοχή του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, Δημήτρη Τσιτσιράγκου, μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, του Διευθύνοντος Συμβούλου και όλων των μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής.

Οι παρεμβάσεις της διοικητικής ομάδας παρουσίασαν πώς το «νέο Μαζί» μεταφράζεται σε περισσότερες δυνατότητες για τους πελάτες και σε ουσιαστική στήριξη και ευκαιρίες εξέλιξης για τους εργαζόμενους.

Με το Silver Together, η Alpha Bank γίνεται ο πρώτος εργοδότης στην ελληνική αγορά με ολοκληρωμένο πρόγραμμα φροντίδας για τους γονείς των εργαζομένων της: νοσοκομειακή περίθαλψη, ιατρικές υπηρεσίες, κατ’ οίκον επισκέψεις γιατρού και ένα ενιαίο σημείο συντονισμού, με περίπου 5.500 δυνητικούς δικαιούχους.

«Για εμάς στην Alpha Bank η μέριμνα για την οικογένεια εκτείνεται σε όλες τις γενιές της: από τα παιδιά μας μέχρι εκείνους που ακόμη μας βλέπουν παιδιά τους», σημείωσε σχετικά ο κ. Ψάλτης.

Επίσης, από την 1η Μαρτίου 2027, η Τράπεζα καθιερώνει ελάχιστο εγγυημένο μικτό μηνιαίο μισθό 2.300 ευρώ για τους συναδέλφους του δικτύου καταστημάτων που στελεχώνουν τις θέσεις χρηματοοικονομικών συμβούλων ιδιωτών και επιχειρήσεων.

«Έτσι συνδέουμε την καλύτερη συμβουλή προς τον πελάτη με μία ουσιαστική προοπτική για τον άνθρωπο που την προσφέρει», συμπλήρωσε ο κ. Ψάλτης.

Τέλος, η Τράπεζα ανακοίνωσε ότι οι ευκαιρίες εξέλιξης σε ρόλους των Κεντρικών Υπηρεσιών θα είναι ανοιχτές σε όλους, χωρίς υποχρεωτική μετεγκατάσταση στην Αθήνα ή τη Θεσσαλονίκη, αξιοποιώντας ευέλικτους τρόπους εργασίας και τις εγκαταστάσεις της σε όλη την Ελλάδα.

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Η ευθύνη απέναντι στην κοινωνία

«Γνωρίζουμε ότι η ανάκαμψη του τραπεζικού κλάδου δεν μεταφράζεται αυτόματα σε μεγαλύτερη εμπιστοσύνη. Η κρίση άφησε βαθύ αποτύπωμα στη ζωή των ανθρώπων. Σήμερα, η δική μας ευθύνη είναι συγκεκριμένη: να συμβάλουμε στην αποκατάσταση αυτής της εμπιστοσύνης», είπε ο Βασίλης Ψάλτης, εκπέμποντας το μήνυμα για την ευθύνη της Alpha Bank απέναντι στην κοινωνία και τους πολίτες.

«Ο πολίτης κρίνει από τη δική του εμπειρία. Από το αν η Τράπεζα τον ακούει, του εξηγεί καθαρά τις επιλογές του και τον βοηθά όταν χρειάζεται να πάρει μια σημαντική απόφαση. Εκεί πρέπει να αποδεικνύεται η αξία μας».

Η ίδια ευθύνη εκτείνεται στην Παιδεία, με το μεγαλύτερο πρόγραμμα εταιρικής ευθύνης στη χώρα για τα δημόσια Σχολεία και Πανεπιστήμια, σε συνεργασία με τις άλλες τρείς συστημικές τράπεζες, στην Υγεία, με την υποστήριξη μέχρι σήμερα 138 δομών υγείας και κοινωνικής πρόνοιας σε όλη τη χώρα, στον Αθλητισμό, με την ανακατασκευή του Κωπηλατοδρομίου του Σχοινιά, και στον Πολιτισμό, με την ανάπτυξη σειράς δράσεων μέσω του προγράμματος «Πολιτισμός για Όλους».

«Η Alpha Bank έχει σήμερα περισσότερες δυνατότητες από ποτέ. Το ερώτημα όμως που θέτει η κοινωνία δεν είναι πόσο ισχυρές είναι οι τράπεζες. Είναι τι επιστρέφει από αυτή την ισχύ στους ανθρώπους. Σε αυτό το ερώτημα απαντά το “νέο Μαζί”».

«Η αλλαγή μέσα στην Τράπεζα έχει ήδη συντελεστεί. Σήμερα βρίσκει τη φωνή της», κατέληξε ο κ. Ψάλτης.

Τελευταία τροποποίηση στις 13/10/2026 - 13:58
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