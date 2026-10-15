Τράπεζα Πειραιώς: Πώς συνδέεται η βιώσιμη χρηματοδότηση με την ανάπτυξη των επιχειρήσεων

Στα 5 δισ. ευρώ ανέρχονται οι βιώσιμες χρηματοδοτήσεις της Τράπεζας Πειραιώς, με τον Χρήστο Μεγάλου να αναδεικνύει τον ρόλο τους στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και στη μετάβαση σε ένα πιο βιώσιμο οικονομικό μοντέλο. Όπως υπογράμμισε ο διευθύνων σύμβουλος της τράπεζας, η ενσωμάτωση των περιβαλλοντικών και κοινωνικών παραμέτρων στη χρηματοδότηση μπορεί να δημιουργήσει διατηρήσιμη αξία για τις επιχειρήσεις, τους επενδυτές και την κοινωνία.

Μιλώντας την Τετάρτη (14/10), σε εκδήλωση της Πειραιώς, στο πλαίσιο του UNEP FI Mediterranean Forum 2026 στην Αθήνα, ο επικεφαλής της τράπεζας έστειλε το μήνυμα ότι η βιώσιμη ανάπτυξη και η οικονομική πρόοδος δεν αποτελούν αντικρουόμενους στόχους, αλλά μπορούν να λειτουργήσουν συμπληρωματικά, δημιουργώντας νέες επενδυτικές ευκαιρίες.

«Η βιωσιμότητα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της στρατηγικής της Τράπεζας Πειραιώς και διαμορφώνει τον τρόπο με τον οποίο αξιολογούμε τους κινδύνους, κατανέμουμε κεφάλαια και συνεργαζόμαστε με τους πελάτες μας», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Χρήστος Μεγάλου.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στο ύψος των βιώσιμων χρηματοδοτήσεων, οι οποίες έχουν πλέον φτάσει τα 5 δισ. ευρώ, επισημαίνοντας ότι η μετάβαση σε ένα πιο βιώσιμο οικονομικό μοντέλο μπορεί να συνδυαστεί με την ανάπτυξη των επιχειρήσεων και τη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας.

«Οι βιώσιμες χρηματοδοτήσεις μας ανέρχονται σε 5 δισ. ευρώ, επιβεβαιώνοντας ότι η μετάβαση συμβαδίζει με την ανάπτυξη και δημιουργεί διατηρήσιμη αξία για τους πελάτες, τους μετόχους και την κοινωνία», τόνισε.

Η βιώσιμη χρηματοδότηση ως εργαλείο επιχειρηματικής ανάπτυξης

Η τοποθέτηση του διευθύνοντος συμβούλου της Πειραιώς έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι επιχειρήσεις καλούνται να προσαρμοστούν στις αυξημένες ενεργειακές και περιβαλλοντικές απαιτήσεις, αναζητώντας παράλληλα τρόπους να περιορίσουν το λειτουργικό τους κόστος και να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητά τους.

Η χρηματοδότηση επενδύσεων που συνδέονται με τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, τον εκσυγχρονισμό των παραγωγικών εγκαταστάσεων και την υιοθέτηση καθαρότερων τεχνολογιών αποκτά, σε αυτό το περιβάλλον, ιδιαίτερη σημασία. Τέτοιου είδους παρεμβάσεις μπορούν να συμβάλουν στη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης, στη βελτίωση της αποδοτικότητας και στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας των επιχειρήσεων απέναντι στις μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς.

Σε αυτό το πλαίσιο, οι τράπεζες διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο, καθώς μέσω της χρηματοδότησης μπορούν να στηρίξουν επενδυτικά σχέδια που συνδυάζουν οικονομικά οφέλη με θετικό περιβαλλοντικό και κοινωνικό αποτύπωμα.

Για την Πειραιώς, το χαρτοφυλάκιο βιώσιμων χρηματοδοτήσεων ύψους 5 δισ. ευρώ αποτυπώνει τη θέση που καταλαμβάνει η βιωσιμότητα στη στρατηγική της. Το ζητούμενο είναι η διοχέτευση κεφαλαίων σε δραστηριότητες που ενισχύουν την παραγωγικότητα, στηρίζουν τον επιχειρηματικό μετασχηματισμό και δημιουργούν προοπτικές ανάπτυξης σε βάθος χρόνου.

Η Αθήνα στο επίκεντρο της βιώσιμης ανάπτυξης στη Μεσόγειο

Τη σημασία της περιφερειακής συνεργασίας για τη χρηματοδότηση της βιώσιμης ανάπτυξης ανέδειξε ο Χρήστος Μεγάλου, με αφορμή τη διοργάνωση του πρώτου UNEP FI Mediterranean Forum στην Αθήνα.

«Με τη φιλοξενία του πρώτου UNEP FI Mediterranean Forum στην Αθήνα, ενισχύουμε την περιφερειακή συνεργασία και εδραιώνουμε τον ηγετικό μας ρόλο στη χρηματοδότηση της βιώσιμης ανάπτυξης της Μεσογείου», σημείωσε.

Το φόρουμ διοργανώθηκε από τη Χρηματοοικονομική Πρωτοβουλία του Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον (UNEP FI) και την Τράπεζα Πειραιώς, με τη συμμετοχή εκπροσώπων τραπεζών, επιχειρήσεων, επενδυτών και ειδικών σε θέματα βιωσιμότητας.

Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρέθηκαν οι χρηματοδοτικές ανάγκες των οικονομιών της Μεσογείου, οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και οι επενδυτικές ευκαιρίες που δημιουργούνται από τη μετάβαση σε καθαρότερες μορφές ενέργειας. Παράλληλα, εξετάστηκε ο τρόπος με τον οποίο οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί μπορούν να συμβάλουν στη στήριξη της καινοτομίας, της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων.

Από την πλευρά του UNEP FI, ο επικεφαλής της πρωτοβουλίας, Eric Usher, υπογράμμισε ότι η Μεσόγειος βρίσκεται αντιμέτωπη με σημαντικές προκλήσεις, αλλά και με ευκαιρίες για βιώσιμη ανάπτυξη. Όπως επισήμανε, η συνεργασία μεταξύ τραπεζών και επιχειρήσεων μπορεί να συμβάλει στην κινητοποίηση κεφαλαίων προς δραστηριότητες που ενισχύουν την οικονομική ανθεκτικότητα και δημιουργούν προϋποθέσεις μακροπρόθεσμης ανάπτυξης.