Social media: Τέλος για τα παιδιά κάτω των 15 από 1η Ιανουαρίου – Πώς θα λειτουργεί το Kids Wallet

Τι προβλέπεται για παιδιά 13-15 ετών και ποιες υποχρεώσεις θα έχουν οι πλατφόρμες.

Η Ελλάδα ετοιμάζεται να περάσει από τη συζήτηση στην εφαρμογή των περιορισμών για την πρόσβαση των ανηλίκων στα social media, προωθώντας την καθιέρωση της «ψηφιακής ενηλικίωσης» στα 15 έτη από την 1η Ιανουαρίου 2027.

Η κυβέρνηση προχωρά στην εθνική νομοθέτηση χωρίς να περιμένει την ολοκλήρωση του ευρωπαϊκού EU Kids Act, η οποία εκτιμάται ότι μπορεί να χρειαστεί περίπου 20 μήνες. Κεντρικό εργαλείο του νέου συστήματος θα είναι το Kids Wallet, μέσω του οποίου θα μπορεί να επιβεβαιώνεται εάν ένας χρήστης βρίσκεται πάνω ή κάτω από το προβλεπόμενο ηλικιακό όριο, χωρίς να γνωστοποιούνται στις πλατφόρμες η ημερομηνία γέννησης ή άλλα προσωπικά στοιχεία.

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