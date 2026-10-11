ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Άννα Καλαϊτζίδου: Το κυνήγι της δημοσιότητας δεν είναι κομμάτι της δουλειάς μου
Magazino
21:33 - 11 Οκτ 2026

Άννα Καλαϊτζίδου: Το κυνήγι της δημοσιότητας δεν είναι κομμάτι της δουλειάς μου

Reporter.gr Newsroom

Δες περισσότερα άρθρα του Reporter.gr όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google

Λίγο τζαζ μουσική, λίγο συγκίνηση, λίγος αυτοσαρκασμός και πολύς καφές αρκούν για να πάρει μπροστά η μέρα. Είναι αρχή της εβδομάδας, είναι νωρίς το πρωί και η Άννα Καλαϊτζίδου έχει δύο πρόβες στη σειρά μπροστά της, καθώς ετοιμάζεται για την πρεμιέρα της νέας σκηνοθεσίας του Δημήτρη Καραντζά στο έργο του Μπερνάρ Μαρί Κολτές, «Ρομπέρτο Τσούκο» στο Προσκήνιο ενώ ο «Φονιάς» το έργο του Βασίλη Κατσικονούρη επαναλαμβάνεται για δεύτερη σεζόν στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά.

Η Άννα Καλαϊτζίδου δεν φοβήθηκε ποτέ την πολλή δουλειά – δουλεύει εξάλλου από 15 χρονών για να εξασφαλίσει τα έξοδα της – ενώ στο θέατρο έχει συμπληρώσει 25 χρόνια συνεχούς παρουσίας και το κυριότερο παρουσία αιχμής.

Παιδί του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδας, «ανακάλυψη» του επίσης Θεσσαλονικιού σκηνοθέτη Θωμά Μοσχόπουλου βρέθηκε να κάνει τα baby steps της στο «Αμόρε» και στο «Πόρτα», εμπειρίες που ούτε καν είχε αφήσει να περάσουν από την πιο τρελή φαντασία της. Κι όμως, είναι μια ηθοποιός που γεννήθηκε και μεγάλωσε στην γονιμότερη περίοδο του ελληνικού θεάτρου – τουλάχιστον για τα zeros – και ώριμη πλέον κινείται ανεξάρτητα, έξω από τις ομάδες, αναζητώντας με την παλιά όρεξη την έρευνα και την εξέλιξη.

Με ανεπιτήδευτη απλότητα και ευκολία στο χαμόγελο μιλάει για τη λαϊκή της καταγωγή, την ανάγκη του βιοπορισμού και τον αγώνα των γυναικών ηθοποιών σε αυτήν την πίστα, την πίστη στον αξιακό και πολιτικό της κώδικα, την αφοσίωση στην οικογένεια της. Μια στάση ζωής που ίσως την κάνουν να μοιάζει old school, αν και η νεανική της φρεσκάδα δεν την εγκαταλείπει.

Διαβάστε τη συνέντευξη στο monopoli.gr

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Σταμάτης Φασουλής: Έζησα τη ζωή όσο κανείς. Πολλές φορές, παραστράτησα για να τη ζήσω
Magazino

Σταμάτης Φασουλής: Έζησα τη ζωή όσο κανείς. Πολλές φορές, παραστράτησα για να τη ζήσω

Αλλαγές στην Παιδεία; Με το σταγονόμετρο
Ανεμοδείκτης

Αλλαγές στην Παιδεία; Με το σταγονόμετρο

Ανδρουλάκης: Αντίπαλος της ΝΔ είναι ο προγραμματικός λόγος του ΠΑΣΟΚ
Πολιτική

Ανδρουλάκης: Αντίπαλος της ΝΔ είναι ο προγραμματικός λόγος του ΠΑΣΟΚ

Ελένη Προκοπίου: Πέθανε η σπουδαία ηθοποιός και χορεύτρια
Ειδήσεις

Ελένη Προκοπίου: Πέθανε η σπουδαία ηθοποιός και χορεύτρια

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Magazino
11/10/2026 - 22:11

Σταμάτης Φασουλής: Έζησα τη ζωή όσο κανείς. Πολλές φορές, παραστράτησα για να τη ζήσω

Υγεία
11/10/2026 - 21:46

Ντεκαφεϊνέ καφές: Η απρόσμενη επίδραση στη μνήμη που εντόπισαν οι επιστήμονες

Ηλιάνα Χατζηδημητρίου
11/10/2026 - 21:45

Κάρτ ποστάλ απ’ την Πνύκα

Magazino
11/10/2026 - 21:33

Άννα Καλαϊτζίδου: Το κυνήγι της δημοσιότητας δεν είναι κομμάτι της δουλειάς μου

Ειδήσεις
11/10/2026 - 21:19

Associated Press: Τραμπ και Ρούμπιο εξετάζουν την απομάκρυνση της Κίμπερλι Γκιλφόιλ από την Ελλάδα

Ειδήσεις
11/10/2026 - 21:16

Μετά τη Γαλλία, στο στόχαστρο των αγορών η Ιταλία – «Καμπανάκι» της Goldman Sachs για το χρέος

Ειδήσεις
11/10/2026 - 20:59

Αργεί ακόμη η συμφωνία για τον προϋπολογισμό της ΕΕ - Πού πέφτει το «ψαλίδι»

Πολιτική
11/10/2026 - 20:41

ΠΑΣΟΚ εναντίον Τσίπρα μετά από υβριστικό άρθρο του Καρτερού για τον Ανδρουλάκη

Ειδήσεις
11/10/2026 - 20:23

Παραμένει κλειστό το σχολικό συγκρότημα Γκράβας - Αιχμές Δούκα για το υπουργείο Παιδείας

Ειδήσεις
11/10/2026 - 19:12

O Ζελένσκι αποδέχθηκε την «ενεργειακή εκεχειρία», που ανακοίνωσε ο Τραμπ - Αναμονή για τη Μόσχα

Ειδήσεις
11/10/2026 - 18:23

Νεκρός και ο δεύτερος τραυματίας από το δυστύχημα στη Motor Oil

Πολιτική
11/10/2026 - 16:36

Κόντρα κυβέρνησης - ΠΑΣΟΚ για το στεγαστικό, με αφορμή ανάρτηση του Σκέρτσου

Ειδήσεις
11/10/2026 - 15:52

Ο Μπέρναμ ανοίγει δρόμο για ανατροπή του Brexit: «Υπήρξε ρωσική παρέμβαση στο δημοψήφισμα», καταγγέλλει

Ανεμοδείκτης
11/10/2026 - 15:17

Ο Τζίμι Κίμελ σατιρίζει την Κίμπερλι Γκιλφόιλ με τα δικά της λόγια

Magazino
11/10/2026 - 15:11

Αυτή η «Φούσκα» ήρθε για να μείνει

Πολιτική
11/10/2026 - 14:11

Στις κινητοποιήσεις των αλιέων του Ηρακλείου η Ελένη Βατσινά: «Ανάγκη για ουσιαστικές λύσεις»

Ειδήσεις
11/10/2026 - 13:59

Πάπας Λέων: Διαγνώστηκε με όζο στον πνεύμονα - Θα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση

Επιχειρήσεις
11/10/2026 - 13:42

Open Cosmos: Οκταπλασιάζει την ελληνική ομάδα και επεκτείνεται με νέες εγκαταστάσεις

Ειδήσεις
11/10/2026 - 13:27

Εγκλωβισμένοι και πεινασμένοι Ουκρανοί αναζητούν διέξοδο από την πρώτη γραμμή του μετώπου

Πολιτική
11/10/2026 - 13:09

Τσουκαλάς: Ο Πρωθυπουργός ζητά 25% για να διαπραγματευτεί με τους «βαρόνους» της παράταξής του

Ειδήσεις
11/10/2026 - 12:46

Ο Τραμπ καλεί την Ουκρανία να αντικαταστήσει τον Ζελένσκι - «Φωνές» στις ΗΠΑ για τη συμφωνία με τον Πούτιν

Πολιτική
11/10/2026 - 12:26

Παπασταύρου: Ο Κάθετος Διάδρομος είναι ένα έργο εθνικής σημασίας και ευρωπαϊκής εμβέλειας

Ειδήσεις
11/10/2026 - 11:59

Τουλάχιστον 12 νεκροί και εκατοντάδες τραυματίες σε αεροδρόμιο της Σαουδικής Αραβίας από επιθέσεις των Χούθι

Πολιτική
11/10/2026 - 11:07

Μπασκετική μεταγραφή για τον Τσίπρα: Ο Άγγελος Κορωνιός στην ΕΛΑΣ

Πολιτική
11/10/2026 - 10:29

Μητσοτάκης: Η ελληνοαμερικανική συνεργασία αποκτά «απτό περιεχόμενο»: την ενέργεια και την άμυνα

Πολιτική
11/10/2026 - 10:15

New York Times: Πώς στέκονται οι Έλληνες απέναντι στις καταγγελίες κατά της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
11/10/2026 - 09:54

Τι προβλέπει το νομοσχέδιο για την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, τη χωροταξία και το περιβάλλον

Ειδήσεις
10/10/2026 - 22:40

WSJ: H Κίμπερλι Γκιλφόιλ καυχιόταν στο Νταβός για ταξίδια με ιδιωτικά τζετ και πολυτελείς διαμονές

Ειδήσεις
10/10/2026 - 21:51

Πεντάγωνο: 21 οι Αμερικανοί στρατιωτικοί που έχουν σκοτωθεί στον πόλεμο με το Ιράν

Ειδήσεις
10/10/2026 - 20:50

Ο Πάπας επικρίνει τη θανατική ποινή μετά την ανακοίνωση του Χέγκσεθ για δημόσια εκτέλεση

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ