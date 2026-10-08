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Η Cosco αντιμέτωπη με πρόστιμα έως $16,7 εκατ. για καθυστερημένη αποζημίωση $24.328,80!
Ναυτιλία
08:12 - 08 Οκτ 2026

Η Cosco αντιμέτωπη με πρόστιμα έως $16,7 εκατ. για καθυστερημένη αποζημίωση $24.328,80!

Γιώργος Σ. Σκορδίλης

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Αντιμέτωπη με το ενδεχόμενο προστίμων έως 16,7 εκατ. δολαρίων βρίσκεται η Cosco Shipping στις Ηνωμένες Πολιτείες, επειδή καθυστέρησε περισσότερο από επτά μήνες να καταβάλει αποζημίωση 24.328,80 δολαρίων σε πελάτη της. Η Ομοσπονδιακή Ναυτιλιακή Επιτροπή των ΗΠΑ, FMC, κάλεσε την εταιρεία να εξηγήσει γιατί δεν πρέπει να της επιβληθούν χρηματικές κυρώσεις για την καθυστερημένη συμμόρφωση με απόφασή της.

Η υπόθεση αφορά την Bridgewell Agribusiness, η οποία είχε προσφύγει στην FMC τον Ιούλιο του 2025, ζητώντας επιστροφή χρημάτων για χρεώσεις καθυστερημένης παραλαβής και επιστροφής εμπορευματοκιβωτίων που είχε καταβάλει το 2022. Η εταιρεία υποστήριζε ότι οι χρεώσεις είχαν επιβληθεί κατά παράβαση των κανονισμών της αμερικανικής αρχής.

Η FMC είχε διατάξει την Cosco να καταβάλει την αποζημίωση έως τις 20 Ιανουαρίου 2026. Ωστόσο, όπως αναφέρεται στην εντολή παροχής εξηγήσεων που εξέδωσε στις 2 Οκτωβρίου, η πληρωμή πραγματοποιήθηκε στις 31 Αυγούστου. Στο διάστημα αυτό είχαν προηγηθεί επανειλημμένα αιτήματα της Bridgewell και αρκετές παρεμβάσεις της ίδιας της Επιτροπής.

Η αμερικανική αρχή εξετάζει περίοδο πιθανής μη συμμόρφωσης 223 ημερών. Τα προβλεπόμενα ανώτατα πρόστιμα, προσαρμοσμένα στον πληθωρισμό, μπορούν να φτάσουν τα 14.988 δολάρια ημερησίως. Για παραβάσεις που κρίνεται ότι τελέστηκαν εν γνώσει και εκ προθέσεως, το ημερήσιο ανώτατο ποσό αυξάνεται στα 74.943 δολάρια.

Με βάση αυτά τα όρια, οι δυνητικές κυρώσεις υπολογίζονται από περίπου 3,34 εκατ. έως 16,7 εκατ. δολάρια. Τα ποσά αυτά δεν αποτελούν πρόστιμα που έχουν ήδη επιβληθεί, καθώς η διαδικασία βρίσκεται στο στάδιο της παροχής εξηγήσεων.

Το κρίσιμο ζήτημα για την FMC είναι εάν η καθυστέρηση συνιστούσε συνειδητή και εκούσια παραβίαση της απόφασής της. Η Επιτροπή επισημαίνει ότι η Cosco είχε λάβει επανειλημμένες υπενθυμίσεις επί μήνες, χωρίς να προχωρήσει εγκαίρως στην πληρωμή.

Επικαλούμενη αποφάσεις του Ανωτάτου Δικαστηρίου και άλλων ομοσπονδιακών δικαστηρίων, η FMC υπογραμμίζει τον αποτρεπτικό χαρακτήρα των κυρώσεων. Στο πλαίσιο αυτό, αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο υψηλότερου προστίμου, εντός των νόμιμων ορίων, εφόσον κριθεί αναγκαίο για την αποτροπή αντίστοιχων παραβάσεων.

Η Cosco έχει προθεσμία έως την 1η Δεκεμβρίου να υποβάλει τις εξηγήσεις της για την καθυστέρηση και τους λόγους για τους οποίους θεωρεί ότι δεν πρέπει να της επιβληθούν κυρώσεις.

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