ΟΛΠ Α.Ε.: Κεντρικός χορηγός του Ferry Shipping Summit 2026

Με τη συμμετοχή περισσότερων από 200 συνέδρων από πολλές χώρες της Ευρώπης, πραγματοποιήθηκε στις 8 και 9 Οκτωβρίου 2026, στην Αθήνα, το Ferry Shipping Summit 2026, με κεντρικό χορηγό τον Οργανισμό Λιμένος Πειραιώς (ΟΛΠ Α.Ε.).

Το Συνέδριο, με θεματικό άξονα «Ferries and Ports – Connecting People and Business», αποτέλεσε σημαντική πλατφόρμα διαλόγου και ανταλλαγής απόψεων για τις σύγχρονες προκλήσεις και τις προοπτικές της ακτοπλοΐας και των λιμένων, αναδεικνύοντας τον καθοριστικό ρόλο τους στη συνδεσιμότητα, τον τουρισμό, το εμπόριο και την ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών.

Στο επίκεντρο των εργασιών βρέθηκαν η ψηφιοποίηση των λιμενικών λειτουργιών, η ενεργειακή μετάβαση, η ενίσχυση της επιχειρησιακής αποδοτικότητας και η ανάπτυξη σύγχρονων και βιώσιμων λιμενικών υποδομών και υπηρεσιών. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ανάγκη στενότερης συνεργασίας μεταξύ λιμένων και ακτοπλοϊκών εταιρειών, καθώς οι εξελίξεις στον κλάδο καθιστούν ολοένα και πιο σημαντικούς τον κοινό σχεδιασμό και την ανταλλαγή τεχνογνωσίας.

Στο πλαίσιο του Συνεδρίου, πραγματοποιήθηκε περιήγηση των συνέδρων στο λιμάνι του Πειραιά, προσφέροντας στους συμμετέχοντες την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τις υποδομές και τη λειτουργία ενός από τους σημαντικότερους κόμβους επιβατηγού ναυτιλίας στην Ευρώπη.

Η συμμετοχή της ΟΛΠ Α.Ε. ως κεντρικού χορηγού επιβεβαιώνει τη σταθερή δέσμευση του Οργανισμού στην ενίσχυση της συνεργασίας στη ναυτιλιακή κοινότητα και στην ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών. Μέσα από τη συνεχή ανάπτυξη των υποδομών και των υπηρεσιών του, ο οργανισμός συμβάλλει ενεργά στη διαμόρφωση του λιμένα του μέλλοντος, με στόχο την ενίσχυση της συνδεσιμότητας και της βιώσιμης ανάπτυξης των θαλάσσιων μεταφορών.