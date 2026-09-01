ΟΛΠ: Έμπρακτη στήριξη στο Δήμο Σαλαμίνας για την αποκατάσταση των πληγεισών περιοχών από τις πρόσφατες πυρκαγιές

Ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς (ΟΛΠ) ανταποκρίθηκε άμεσα στο αίτημα του Δήμου Σαλαμίνας για τη συνδρομή στις εργασίες αποκατάστασης των περιοχών που επλήγησαν από τις πρόσφατες πυρκαγιές στο νησί, αναλαμβάνοντας το κόστος χρήσης εκσκαφέα για την υποστήριξη των εργασιών συγκομιδής και απομάκρυνσης των καμένων υλικών.

Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της έμπρακτης κοινωνικής ευθύνης και αλληλεγγύης της ΟΛΠ Α.Ε. προς τις τοπικές κοινωνίες και τις περιοχές που δοκιμάζονται από φυσικές καταστροφές. Με την άμεση κινητοποίηση και την κάλυψη της λειτουργικής δαπάνης για το απαραίτητο μηχάνημα και τον χειριστή του, ο Οργανισμός συμβάλλει στις προσπάθειες του Δήμου για την ταχύτερη αποκατάσταση και την ασφαλή διαχείριση των συνεπειών της πυρκαγιάς.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας, στελέχη της ΟΛΠ Α.Ε. επισκέφθηκαν τις πληγείσες περιοχές και τους χώρους όπου πραγματοποιούνται οι εργασίες, προκειμένου να αποκτήσουν άμεση εικόνα της έκτασης των ζημιών και των αναγκών που έχουν προκύψει. Η παρουσία των στελεχών του Οργανισμού στην περιοχή επιβεβαίωσε την ανάγκη άμεσης υποστήριξης των επιχειρησιακών προσπαθειών του Δήμου και συνέβαλε στον καλύτερο συντονισμό της παρεχόμενης βοήθειας.

Η ΟΛΠ Α.Ε. εκφράζει την αλληλεγγύη του προς τους κατοίκους της Σαλαμίνας που επλήγησαν από τις πυρκαγιές και παραμένει πάντα κοντά στις τοπικές κοινωνίες, ιδίως σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, με δράσεις που αποτυπώνουν στην πράξη τη διαχρονική δέσμευσή της για υπεύθυνη και ενεργή κοινωνική παρουσία.