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Νέος πρόεδρος της Διεθνούς Ένωσης Εφοπλιστών Μάλτας ο Emanuele Grimaldi
Ναυτιλία
14:20 - 15 Οκτ 2026

Νέος πρόεδρος της Διεθνούς Ένωσης Εφοπλιστών Μάλτας ο Emanuele Grimaldi

Γιώργος Σ. Σκορδίλης

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Νέος Πρόεδρος της Διεθνούς Ένωσης Εφοπλιστών Μάλτας (MISA) αναλαμβάνει ο Emanuele Grimaldi, σε μια περίοδο κατά την οποία το νηολόγιο της χώρας πλησιάζει το ιστορικό ορόσημο των 100 εκατ. κόρων ολικής χωρητικότητας (GT), ενισχύοντας τη θέση του ως του μεγαλύτερου νηολογίου στην Ευρώπη.

Η αλλαγή ηγεσίας αποφασίστηκε κατά την ετήσια γενική συνέλευση της Ένωσης, που πραγματοποιήθηκε στις 9 Οκτωβρίου στη Βαλέτα. Ο Emanuele Grimaldi διαδέχεται την Μαρίλυ Φραγκίστα η οποία είχε αναλάβει την προεδρία τον Απρίλιο του 2022 και πλέον μετακινείται στη θέση της αντιπροέδρου. Την ίδια ώρα ο Δρ. Γιάννης Κούστας διατηρεί τη θέση του Γραμματέα και Ταμία.

Η ανάληψη της προεδρίας από τον Grimaldi συμπίπτει με την αύξηση της χωρητικότητας του μαλτέζικου νηολογίου στα 94 εκατ. GT. Η εξέλιξη αυτή ενισχύει τη βαρύτητα της Μάλτας στις ευρωπαϊκές και διεθνείς ναυτιλιακές συζητήσεις, ιδιαίτερα σε μια περίοδο κατά την οποία βρίσκονται σε εξέλιξη σημαντικές διαπραγματεύσεις για την απανθρακοποίηση, την ανταγωνιστικότητα και τη θαλάσσια ασφάλεια.

Ο νέος πρόεδρος συγκαταλέγεται στα ιδρυτικά μέλη της MISA, η οποία δημιουργήθηκε το 2004, λίγο πριν από την ένταξη της Μάλτας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Διαθέτει μακρά εμπειρία στη θεσμική εκπροσώπηση της ναυτιλίας, έχοντας ολοκληρώσει πρόσφατα τη θητεία του στην προεδρία του International Chamber of Shipping (ICS), ενώ προηγουμένως είχε ηγηθεί της ιταλικής Confitarma και της European Shipowners | ECSA.

Στις πρώτες δηλώσεις του, ο Grimaldi αναγνώρισε τη συμβολή των ιδρυτικών μελών και των προηγούμενων προέδρων, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στους Γιάννη Λύρα, Νίκο Παπαδάκη και Μελίνα Τραυλού. Παράλληλα, εξήρε το έργο της κυρίας Φραγκίστα υπογραμμίζοντας ότι κατά τη θητεία της ενισχύθηκαν η διεθνής παρουσία και η θεσμική επιρροή της Ένωσης.

Από την πλευρά του, ο Γιάννης Λύρας επισήμανε ότι η εμπειρία του Grimaldi από την ηγεσία των σημαντικότερων διεθνών ναυτιλιακών οργανισμών δημιουργεί τις προϋποθέσεις για περαιτέρω αναβάθμιση του ρόλου της MISA.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε και στη διήμερη διοργάνωση που συνόδευσε τη γενική συνέλευση, με τη συμμετοχή εκπροσώπων της κυβέρνησης της Μάλτας, της αντιπολίτευσης, διπλωματών και διεθνών ναυτιλιακών φορέων.

Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρέθηκαν η απανθρακοποίηση της ναυτιλίας, η διεθνής ανταγωνιστικότητα, η ναυτιλιακή διακυβέρνηση, η ασφάλεια και το ανθρώπινο δυναμικό.

Η MISA επιδιώκει παράλληλα να ενισχύσει τον ρόλο της Μάλτας στη διαμόρφωση της ευρωπαϊκής ναυτιλιακής πολιτικής, αξιοποιώντας το μέγεθος του νηολογίου της και τη διεθνή σύνθεση των μελών της. Σήμερα εκπροσωπεί ναυτιλιακά συμφέροντα από την Ελλάδα, την Ιταλία, την Τουρκία, το Βέλγιο, το Λουξεμβούργο, τη Μάλτα, την Ολλανδία, τη Νορβηγία και την Πολωνία.

Η Ένωση αποτελεί πλήρες εθνικό μέλος τόσο του ICS όσο και της ECSA, ενώ με τη νέα κατηγορία συνδεδεμένων μελών διευρύνει την εκπροσώπησή της και σε επιχειρήσεις παροχής ναυτιλιακών υπηρεσιών.

Για τη Μάλτα, το επόμενο μεγάλο στοίχημα δεν περιορίζεται στην υπέρβαση των 100 εκατ. GT. Είναι η μετατροπή του μεγέθους του νηολογίου της σε ουσιαστικότερη επιρροή στις αποφάσεις που θα καθορίσουν το μέλλον της ευρωπαϊκής και διεθνούς ναυτιλίας.

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