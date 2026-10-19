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Υψηλόβαθμη ινδική αμυντική αντιπροσωπεία στα Ναυπηγεία Σαλαμίνας – Η διμερής συνεργασία στο επίκεντρο
Ναυτιλία
14:34 - 19 Οκτ 2026

Υψηλόβαθμη ινδική αμυντική αντιπροσωπεία στα Ναυπηγεία Σαλαμίνας – Η διμερής συνεργασία στο επίκεντρο  

Reporter.gr Newsroom

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Τα Ναυπηγεία Σαλαμίνας υποδέχθηκαν την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 2026 στις εγκαταστάσεις τους επίσημη υψηλόβαθμη αντιπροσωπεία της Ινδίας, με επικεφαλής τον Defence Secretary του Υπουργείου Άμυνας της Ινδίας, κ. Rajesh Kumar Singh, στο πλαίσιο της επίσημης επίσκεψής του στην Ελλάδα και των επαφών του με την πολιτική και στρατιωτική ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.  

Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε σε μια περίοδο κατά την οποία η Ελλάδα και η Ινδία ενισχύουν περαιτέρω τη στρατηγική και αμυντική τους συνεργασία, με ιδιαίτερη έμφαση στη θαλάσσια ασφάλεια, την αμυντική βιομηχανία, τη ναυπηγική τεχνολογία και την ανάπτυξη κοινών βιομηχανικών πρωτοβουλιών.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, η ινδική αντιπροσωπεία ενημερώθηκε αναλυτικά για τις παραγωγικές, τεχνικές και βιομηχανικές δυνατότητές των Ναυπηγείων Σαλαμίνας, την εμπειρία τους σε σύνθετα ναυπηγικά και αμυντικά προγράμματα, καθώς και για τις δυνατότητες ανάπτυξης συνεργασιών σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στη διεθνή δραστηριότητα των Ναυπηγείων Σαλαμίνας και στη στρατηγική συνεργασία που έχουν ήδη αναπτύξει με την ινδική ACT Infraport Ltd. Η συνεργασία η οποία ξεκίνησε με την υπογραφή Μνημονίου Τεχνικής Συνεργασίας τον Ιανουάριο του 2026 και εξειδικεύθηκε περαιτέρω με Συμφωνία Τεχνικής Συνεργασίας, η οποία υπεγράφη στις 5 Ιουνίου 2026 ,στις εγκαταστάσεις των Ναυπηγείων Σαλαμίνας.

Η συμφωνία αφορά την ανάπτυξη νέας σύγχρονης ναυπηγικής και επισκευαστικής μονάδας (Greenfield Ship Building and Ship Repair Yard) στον Κόλπο του Kutch, στη δυτική ακτή της Ινδίας, στο Gujarat. Στο πλαίσιο της συνεργασίας, τα Ναυπηγεία Σαλαμίνας συνεισφέρουν τεχνική τεχνογνωσία, βέλτιστες πρακτικές, σύγχρονες μεθόδους παραγωγής και διοίκησης ναυπηγείων, με στόχο τη δημιουργία μιας διεθνώς ανταγωνιστικής μονάδας για ναυπηγήσεις, επισκευές και μετασκευές πλοίων.

Η συνεργασία με την ACT Infraport αποτελεί ένα συγκεκριμένο παράδειγμα της δυναμικής που μπορεί να αναπτυχθεί μεταξύ της ελληνικής και της ινδικής ναυπηγικής βιομηχανίας, συνδυάζοντας την ελληνική τεχνογνωσία σε απαιτητικά ναυπηγικά έργα με τις αναπτυσσόμενες δυνατότητες και το σημαντικό επενδυτικό πρόγραμμα της Ινδίας στον ναυπηγικό και θαλάσσιο τομέα.

Δήλωση Διευθύνοντος Συμβούλου, Dr. Γεώργιου Κόρου: «Η επίσκεψη της υψηλόβαθμης ινδικής αντιπροσωπείας αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για τα Ναυπηγεία Σαλαμίνας και επιβεβαιώνει τις σημαντικές προοπτικές που διαμορφώνονται για την περαιτέρω ανάπτυξη της ελληνοϊνδικής συνεργασίας στον ναυπηγικό και αμυντικό τομέα. Η συνεργασία μας με την ACT Infraport στην Ινδία είναι ήδη ένα απτό παράδειγμα μεταφοράς τεχνογνωσίας και δημιουργίας διεθνών βιομηχανικών συνεργειών. Πιστεύουμε ότι οι δύο χώρες διαθέτουν συμπληρωματικές δυνατότητες και ισχυρές προϋποθέσεις για την ανάπτυξη νέων, αμοιβαία επωφελών συνεργασιών υψηλής προστιθέμενης αξίας

Την ινδική αντιπροσωπεία αποτελούσαν, μεταξύ άλλων, ο Defence Secretary, κ. Rajesh Kumar Singh, ο Πρέσβης της Ινδίας στην Ελλάδα, κ. Ravi Shankar και άλλα υψηλόβαθμα μέλη της ινδικής αποστολής.

Από ελληνικής πλευράς, την αντιπροσωπεία συνόδευσαν στελέχη του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

Η επίσκεψη ολοκληρώθηκε με ανταλλαγή απόψεων για τις προοπτικές περαιτέρω εμβάθυνσης της συνεργασίας στους τομείς της ναυπηγικής βιομηχανίας, της τεχνολογίας και της αμυντικής παραγωγής, στο ευρύτερο πλαίσιο της διαρκώς αναπτυσσόμενης στρατηγικής σχέσης Ελλάδας και Ινδίας.

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