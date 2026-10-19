ΕΒΕΠ – COSCO: Οι 12 προτάσεις για να κερδίσει ο Πειραιάς από το λιμάνι

Σε ιδιαίτερα εποικοδομητικό κλίμα πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου 2026 συνάντηση εργασίας μεταξύ της Διοίκησης του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς (Ε.Β.Ε.Π.) και της ανώτατης ηγεσίας της ΟΛΠ Α.Ε. – COSCO SHIPPING. Η συνάντηση προκλήθηκε με αφορμή την πρόσφατη τροποποίηση του καταστατικού του ΟΛΠ, η οποία διευρύνει τον επενδυτικό του ρόλο, με το Ε.Β.Ε.Π. να θέτει ως άμεση και αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα την αναπτυξιακή αξιοποίηση του Πειραιά και την ενίσχυση της τοπικής επιχειρηματικότητας.

Από την πλευρά της ΟΛΠ Α.Ε. συμμετείχαν ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος κ. Άγγελος Καρακώστας και ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τμήματος Μάρκετινγκ και Ποιοτικού Ελέγχου κ. Αθανάσιος Καρλής. Στην κοινή σύσκεψη, εκτός από τον Πρόεδρο κ. Βασίλη Κορκίδη, συμμετείχε σύσσωμη η Διοικητική Επιτροπή και μέλη του Δ.Σ. του Ε.Β.Ε.Π. Συγκεκριμένα, το «παρών» έδωσαν ο Α’ Αντιπρόεδρος κ. Δημήτριος Μαθιός, η Γενική Γραμματέας κ. Μαρία-Άννα Βελλή, ο Οικονομικός Επόπτης κ. Κωνσταντίνος Παπαδιάς, ο Υπεύθυνος Συμβουλευτικής Υποστήριξης Επιχειρήσεων κ. Νικόλαος Μαυρίκος, καθώς και ο Πρόεδρος του Μεταποιητικού Τμήματος κ. Κωνσταντίνος Κορωνάκης. Επιπλέον, συμμετείχαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κ.κ. Νικόλαος Βερνίκος, Σταύρος Θεοδωρόπουλος, Κωνσταντίνος Γαργαρόπουλος, Νικόλαος Κοττάκης, Φίλιππος Κωστόπουλος, Ιωάννης Παρασκευάκος, Ιωάννης Πολυχρονόπουλος και Νικόλαος Τούντας.

Ο Πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π., κ. Βασίλης Κορκίδης, έθεσε αμέσως και με σαφήνεια το πλαίσιο, στρέφοντας το ενδιαφέρον αποκλειστικά στην εγχώρια αγορά, ρωτώντας κατά πόσο αυτή η νέα προοπτική επενδύσεων συμπεριλαμβάνει τον Πειραιά, καθώς το Επιμελητήριο επιδιώκει να γνωρίζει με ακρίβεια τι αφορά άμεσα το λιμάνι και την πόλη. Απαντώντας, ο κ. Άγγελος Καρακώστας ανέφερε ότι η νέα εταιρεία ιδρύθηκε για να προσελκύσει επενδυτικά κεφάλαια κυρίως εκτός Ελλάδας, ενώ τόνισε την ανάγκη προσήλωσης στο υφιστάμενο πλάνο υποχρεωτικών επενδύσεων που ολοκληρώνεται τον Νοέμβριο του 2028, υπογραμμίζοντας την ισχυρή επενδυτική δραστηριότητα και τα έργα που βρίσκονται ήδη υπό κατασκευή για την αναβάθμιση του λιμένα.

Στο πλαίσιο αυτό, αποτυπώθηκε η πάγια θέση του Ε.Β.Ε.Π. για «Ναι στις νέες παραγωγικές επενδύσεις της ΟΛΠ–COSCO, όχι στην ανεξέλεγκτη καθετοποίηση», με σκοπό την ανάπτυξη με κανόνες, την αποφυγή πρακτικών ανεξέλεγκτης καθετοποίησης της αγοράς και την προστασία του υγιούς ανταγωνισμού. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, το Επιμελητήριο κατέθεσε επίσημα προς τη διοίκηση του ΟΛΠ μια ολοκληρωμένη δέσμη 12 συγκεκριμένων προτάσεων, οι οποίες συνοδεύονται από μετρήσιμους δείκτες αποτελεσματικότητας (βλ. συνημμένο Πίνακα).

Αξίζει να αναφερθεί ότι στη συζήτηση δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στον τομέα της κρουαζιέρας η οποία απαιτεί τρόπους αξιοποίησης προς όφελος του Πειραιά, με τον κ. Άγγελο Καρακώστα να γνωστοποιεί επί τη ευκαιρία, σε συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού, τη δημιουργία ενός υψηλών προδιαγραφών φιλμ για το μεγάλο λιμάνι, αντίστοιχου με εκείνο του εμβληματικού GEM της Αιγύπτου.

Συνοψίζοντας, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου έθεσαν κρίσιμα ζητήματα για τη διασύνδεση του λιμένα με την τοπική αγορά. Ειδικότερα, ο κ. Φίλιππος Κωστόπουλος ανέφερε τα θέματα της χωρητικότητας (capacity) του σταθμού εμπορευματοκιβωτίων, των κοντέινερς και της τιμολογιακής πολιτικής, ενώ ο κ. Νικόλαος Κοττάκης εστίασε στην επιτακτική ανάγκη αντιμετώπισης της κυκλοφοριακής συμφόρησης γύρω από τις λιμενικές ζώνες. Παράλληλα, ο κ. Ιωάννης Πολυχρονόπουλος υπογράμμισε την ανάγκη αποφυγής μονοπωλιακών πρακτικών στην εφοδιαστική αλυσίδα και ο κ. Κωνσταντίνος Κορωνάκης ζήτησε την έμπρακτη προτίμηση και υποστήριξη των ελληνικών εταιρειών και των εγχώριων παραγωγών στο σύστημα προμηθειών του ΟΛΠ. Τέλος, ο κ. Κωνσταντίνος Γαργαρόπουλος πρότεινε τη θεσμοθέτηση μόνιμης συνεργασίας του Εμπορικού Συλλόγου με τη διοίκηση του ΟΛΠ, ενώ ο κ. Νικόλαος Τούντας έθεσε το ζήτημα της διαχείρισης και αποδέσμευσης των κατασχεμένων εμπορευμάτων και του περιεχομένου τους που επιβαρύνουν τις υποδομές logistics. Στη σύσκεψη εξετάστηκε επίσης η προοπτική δημιουργίας Dry Ports (χερσαίων λιμένων) για την αποφόρτιση του Πειραιά, καθώς και η ανάγκη για μια αξιόπιστη σιδηροδρομική σύνδεση. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχαν επίσης τοποθετήσεις όπως του μέλους του Δ.Σ. κ. Νικόλαου Βερνίκου, ο οποίος επεσήμανε πως δύσκολα θα ήταν καλύτερα τα πράγματα εάν υπήρχε άλλος επενδυτής εκτός από τους Κινέζους, αναγνωρίζοντας το διεθνές εκτόπισμα που έχει προσδώσει ο όμιλος στο λιμάνι.

Η κοινή διαπίστωση για το εξαιρετικό κλίμα οδήγησε στην απόφαση να αποκτήσει ο διάλογος μόνιμη και σταθερή βάση. Στο ίδιο πνεύμα, επόμενο βήμα, όπως ανέδειξε και ο Πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π. κ. Βασίλης Κορκίδης, αποτελεί η μετάβαση σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο θεσμικής συνεργασίας, με απώτερο στόχο την προετοιμασία και την υπογραφή ενός ολοκληρωμένου Μνημονίου Συνεργασίας ΟΛΠ – Ε.Β.Ε.Π.