Δημοσιονομικό Συμβούλιο: «Βγαίνει» ο προϋπολογισμός, αλλά προσοχή στην επιβράδυνση των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων λόγω εκλογών

Το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο (ΕΔΣ), στο πλαίσιο της θεσμικής του αρμοδιότητας σύμφωνα με τον Ν. 4270/2014 και τον Κανονισμό (ΕΕ) 473/2013, εξέδωσε τη Γνώμη του επί του Προσχεδίου του Κρατικού Προϋπολογισμού 2027 (ΠΚΠ 2027). Το ΕΔΣ υιοθετεί τις μακροοικονομικές προβλέψεις στις οποίες βασίζεται το ΠΚΠ 2027, καθώς εμπίπτουν σε εύρος αποδεκτών τιμών. Επίσης, αφού αξιολόγησε τις δημοσιονομικές προβλέψεις, διαπιστώνει τη συμμόρφωση με τους ειδικούς αριθμητικούς δημοσιονομικούς κανόνες.

Ανάπτυξη και πληθωρισμός

Για το 2026, το ΕΔΣ προβλέπει αύξηση του ΑΕΠ κατά 1,9%, σε ευθυγράμμιση με την πρόβλεψη του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών (2,0%). Για το 2027, η πρόβλεψη του ΠΚΠ (2,3%) βρίσκεται εντός του εύρους εκτιμήσεων του ΕΔΣ (2,0%). Η πρόβλεψη για αύξηση των επενδύσεων κατά 7,9% το 2027, είναι υψηλότερη από τις εκτιμήσεις των διεθνών οργανισμών, και η μετάβαση στα νέα εθνικά και ευρωπαϊκά εργαλεία χρηματοδότησης είναι κρίσιμη, ιδίως μετά την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης και την πρόσφατη αύξηση των επιτοκίων της ΕΚΤ. Ο πληθωρισμός προβλέπεται στο 3,6% το 2026 και στο 2,4% το 2027. Η άνοδος των τιμών ενέργειας, ενέχει κίνδυνο επιμονής των πληθωριστικών πιέσεων.

Δημοσιονομικά μεγέθη και χρέος

Το πρωτογενές πλεόνασμα εκτιμάται σε 3,6% του ΑΕΠ το 2026, αναθεωρημένο προς τα πάνω, και σε 3,3% του ΑΕΠ το 2027. Το ισοζύγιο της Γενικής Κυβέρνησης παραμένει πλεονασματικό και στα δύο έτη. Τα στοιχεία εκτέλεσης του επταμήνου, με πρωτογενές πλεόνασμα 8,9 δισ. ευρώ, ενισχύουν την εκτίμηση ότι ο στόχος του 2026 είναι εφικτός. Ο λόγος του χρέους προς το ΑΕΠ αναμένεται να υποχωρήσει από 146,1% το 2025 σε 136,8% το 2026 και σε 128,8% το 2027. Παραμένει όμως ο υψηλότερος στην ΕΕ, γεγονός που απαιτεί διαρκή δημοσιονομική επαγρύπνηση.

Εντός πλαισίου οικονομικής διακυβέρνησης της ΕΕ

Μετά από αύξηση των καθαρών δαπανών χαμηλότερη από το όριο το 2025, η αύξηση των καθαρών πρωτογενών δαπανών εκτιμάται σε 8,0% το 2026, έναντι συνιστώμενου ορίου 3,6%, και σε 3,6% το 2027, έναντι ορίου 3,1%. Σε σωρευτικούς όρους, την περίοδο 2024-2027 φθάνει το 14,9%, έναντι ορίου 13,7%. Έτσι, το υπόλοιπο του λογαριασμού ελέγχου διαμορφώνεται σε 0,3% του ΑΕΠ το 2026 και σε 0,5% το 2027. Ωστόσο, όταν συνυπολογιστεί η ευελιξία της εθνικής ρήτρας διαφυγής για την άμυνα και την ενεργειακή ασφάλεια, το υπόλοιπο του ενισχυμένου λογαριασμού ελέγχου περιορίζεται σχεδόν στο μηδέν. Η ευελιξία αυτή καλύπτει την αύξηση των αμυντικών δαπανών, κατά περίπου 0,4% του ΑΕΠ το 2026 και 0,3% το 2027, και τα μέτρα για την ενέργεια, κόστους 0,2% του ΑΕΠ το 2027. Ο εθνικός δημοσιονομικός κανόνας τηρείται πλήρως.

Αβεβαιότητα-Κίνδυνοι

Η δημοσιονομική αξιοπιστία, η αποκλιμάκωση του χρέους και η βελτίωση της πιστοληπτικής αξιολόγησης αποτελούν κρίσιμο πλεονέκτημα για την ανάπτυξη της οικονομίας και τη στήριξη των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων σε περιβάλλον ανόδου των επιτοκίων. Στην αρνητική πλευρά, η παγκόσμια οικονομία παραμένει σε περίοδο έντονης αβεβαιότητας. Οι γεωπολιτικές εντάσεις, από την Ουκρανία έως τη Μέση Ανατολή, όπου η πρόσφατη κλιμάκωση οδήγησε σε νέα άνοδο των τιμών ενέργειας τον Σεπτέμβριο 2026, και η άνοδος των επιτοκίων δανεισμού διεθνώς, δημιουργούν σημαντικές προκλήσεις για την οικονομική δραστηριότητα, την ακρίβεια, τα δημόσια οικονομικά και την εθνική ασφάλεια. Μια συντονισμένη ευρωπαϊκή απάντηση στο ενεργειακό ζήτημα είναι κρίσιμη, καθώς οι αποσπασματικές εθνικές παρεμβάσεις ενέχουν υψηλότερο δημοσιονομικό κόστος και κινδύνους στρέβλωσης της ενιαίας αγοράς. Τέλος, τυχόν επιβράδυνση των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, ιδίως ενόψει της προεκλογικής περιόδου, θα μπορούσε να περιορίσει τα οφέλη για την παραγωγικότητα και να πλήξει την αξιοπιστία της οικονομικής πολιτικής.

Αναλυτική εξέταση των εξελίξεων θα περιληφθεί στην προσεχή Φθινοπωρινή Έκθεση του ΕΔΣ.

Μπορείτε να βρείτε την αξιολόγηση στον ιστότοπο του ΕΔΣ εδώ.