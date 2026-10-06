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ΑΑΔΕ-ΔΕΟΣ: Νέο χτύπημα στο λαθρεμπόριο τσιγάρων – Άνω του €1,4 εκατ. διαφυγόντες δασμοί και φόροι
Οικονομία
18:12 - 06 Οκτ 2026

ΑΑΔΕ-ΔΕΟΣ: Νέο χτύπημα στο λαθρεμπόριο τσιγάρων – Άνω του €1,4 εκατ. διαφυγόντες δασμοί και φόροι

Reporter.gr Newsroom

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Μια  οργανωμένη επιχείρηση λαθρεμπορίας τσιγάρων εξάρθρωσαν οι ελεγκτές του ΔΕΟΣ της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

Έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριών και δεδομένων από τα πληροφοριακά συστήματα της ΑΑΔΕ, διενεργήθηκε συντονισμένη ελεγκτική δράση σε επιχειρήσεις εμπορίας αυτοκινήτων, κατασκευής φερέτρων και άλλους αποθηκευτικούς χώρους.

Οι ελεγκτές βρήκαν και κατάσχεσαν:

  • Τη μεγαλύτερη ποσότητα τσιγάρων, που βρέθηκε στο εσωτερικό της χώρας (7,4 εκατομμύρια τσιγάρα γνωστών εμπορικών σημάτων)
  • Φορτηγό βαρέου τύπου (τράκτορας) ΔΧ με παραποιημένα χαρακτηριστικά και πλαστές πινακίδες
  • Επιβατικό όχημα ιδιωτικής χρήσης και ένα δίκυκλο όχημα
  • Ένα περονοφόρο ανυψωτικό μηχάνημα (κλαρκ).

Τα ευρήματα των ελεγκτών οδηγούν σε μια καλά οργανωμένη δομή διακίνησης λαθραίων καπνικών προϊόντων. Η χρήση μισθωμένων χώρων, οχημάτων με πλαστές πινακίδες και παραποιημένα στοιχεία αναγνώρισης, στόλου μεταφορικών μέσων με σκοπό τη διακίνηση και διάθεση καπνικών προϊόντων, συνθέτουν την εικόνα ενός δικτύου, που λειτουργούσε μεθοδικά για την αποθήκευση, μεταφορά και διοχέτευση μεγάλων ποσοτήτων καπνικών προϊόντων στην αγορά.

Τα τσιγάρα βρέθηκαν τοποθετημένα μέσα σε ξύλινες κάσες και συσκευασμένα έτοιμα προς διανομή. Οι κάσες είχαν επενδυθεί με μεταλλικές ράβδους, με σκοπό να μην ανιχνεύονται τα καπνικά προϊόντα από το x-ray.

Οι διαφυγόντες δασμοί και φόροι υπερβαίνουν τα 1,4 εκατ. ευρώ. Δείγματα καπνικών αποστέλλονται προς εξέταση στη Χημική Υπηρεσία και στις εταιρείες, που εκπροσωπούν τα σχετικά σήματα για να εξεταστεί η γνησιότητά τους. Συνελήφθησαν τέσσερα άτομα, τα οποία οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα, ενώ για την υπόθεση έχει σχηματιστεί δικογραφία. Η έρευνα συνεχίζεται για τον εντοπισμό και άλλων εμπλεκομένων προσώπων και διασυνδεδεμένων κυκλωμάτων.

{https://www.youtube.com/watch?v=UXQMilqnoJ0}

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