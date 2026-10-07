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Τουλάχιστον €260 το μήνα (από €165) θα πληρώσει φέτος ένα τυπικό νοικοκυριό στην Αττική
Οικονομία
11:17 - 07 Οκτ 2026

Τουλάχιστον €260 το μήνα (από €165) θα πληρώσει φέτος ένα τυπικό νοικοκυριό στην Αττική

Reporter.gr Newsroom

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Το πετρέλαιο θέρμανσης αναμένεται να έχει τιμή εκκίνησης 1,75 ευρώ το λίτρο, ενώ πέρυσι την ίδια εποχή ήταν στο 1,10 ευρώ το λίτρο.

Αυτή η τιμή δεν είναι εύκολα διαχειρίσιμη σχολίασε ο ενεργειακός σύμβουλος, μηχανολόγος μηχανικός, κ. Μιχάλης Χριστοδουλίδης, στο Ρ/Σ Παραπολιτικά.

Με βάση αυτές τις τιμές ο κ. Χριστοδουλίδης είπε πως «πέρυσι ένα τυπικό νοικοκυριό στην Αττική πλήρωνε το μήνα για πετρέλαιο 165€ ενώ τώρα θα πληρώσει πάνω από 260€. Με φυσικό αέριο πέρυσι πλήρωνε 113€ ενώ φέτος 156€, με κλιματιστικά inverter πλήρωσε 125€ πέρυσι και τώρα θα πληρώσει 169€».

Όσο για το ηλεκτρικό ρεύμα , ο κ. Χριστοδουλίδης πρότεινε «όσοι είναι σε πράσινα τιμολόγια ρεύματος να πάνε στο μπλε και να ξεκινήσουν να ζεσταίνουν το σπίτι τους με τα κλιματιστικά inverter. Οι 8 στους 10 λένε ότι δεν θα γεμίσουν τις δεξαμενές τους με πετρέλαιο θέρμανσης, θα ζεσταθούν με κλιματιστικά inverter».

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