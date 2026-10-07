Τουλάχιστον €260 το μήνα (από €165) θα πληρώσει φέτος ένα τυπικό νοικοκυριό στην Αττική

Το πετρέλαιο θέρμανσης αναμένεται να έχει τιμή εκκίνησης 1,75 ευρώ το λίτρο, ενώ πέρυσι την ίδια εποχή ήταν στο 1,10 ευρώ το λίτρο.

Αυτή η τιμή δεν είναι εύκολα διαχειρίσιμη σχολίασε ο ενεργειακός σύμβουλος, μηχανολόγος μηχανικός, κ. Μιχάλης Χριστοδουλίδης, στο Ρ/Σ Παραπολιτικά.

Με βάση αυτές τις τιμές ο κ. Χριστοδουλίδης είπε πως «πέρυσι ένα τυπικό νοικοκυριό στην Αττική πλήρωνε το μήνα για πετρέλαιο 165€ ενώ τώρα θα πληρώσει πάνω από 260€. Με φυσικό αέριο πέρυσι πλήρωνε 113€ ενώ φέτος 156€, με κλιματιστικά inverter πλήρωσε 125€ πέρυσι και τώρα θα πληρώσει 169€».

Όσο για το ηλεκτρικό ρεύμα , ο κ. Χριστοδουλίδης πρότεινε «όσοι είναι σε πράσινα τιμολόγια ρεύματος να πάνε στο μπλε και να ξεκινήσουν να ζεσταίνουν το σπίτι τους με τα κλιματιστικά inverter. Οι 8 στους 10 λένε ότι δεν θα γεμίσουν τις δεξαμενές τους με πετρέλαιο θέρμανσης, θα ζεσταθούν με κλιματιστικά inverter».