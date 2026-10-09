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Οι Έλληνες ταξιδεύουν στη Βουλγαρία για να βάλουν βενζίνη - Διαφορά 45 λεπτών στην αντλία
Οικονομία
13:48 - 09 Οκτ 2026

Οι Έλληνες ταξιδεύουν στη Βουλγαρία για να βάλουν βενζίνη - Διαφορά 45 λεπτών στην αντλία

Reporter.gr Newsroom

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Μία πολύ χαρακτηριστική εικόνα του τι συμβαίνει στη Βόρεια Ελλάδα με τις ανεβασμένες τιμές των καυσίμων περιέγραψε την Παρασκευή (9/10) ο πρόεδρος του Σωματείου Βενζινοπωλών νομού Ροδόπης, κ. Χρήστος Ταπατζάς.

«Ο Σεπτέμβριος ήταν ένα μήνας πολύ κακός για την αγορά καυσίμων. Η μεγάλη αύξηση των τιμών φρέναρε τη δουλειά μας», τόνισε αρχικά ο κ. Ταπατζάς μιλώντας στον ρ/σ Παραπολιτικά και στη συνέχεια αποκάλυψε πως οι κάτοικοι της περιοχής ταξιδεύουν μέχρι τη Βουλγαρία για να βάλουν βενζίνη.

«Δεν είναι καθόλου καλή η κατάσταση. Θα έπρεπε η πολιτεία να δει πολύ πιο σοβαρά το θέμα του ειδικού φόρου κατανάλωσης κάτι το οποίο εμείς εδώ στην περιοχή ο φωνάζουμε εδώ και δέκα χρόνια. Εμείς εδώ έχουμε το πρόβλημα με την Βουλγαρία και ξέρουμε πολύ καλά τι σημαίνει αυτή η διαφορά του ειδικού φόρου κατανάλωσης», είπε και πρόσθεσε:

«Έχουμε διαφορά με την Βουλγαρία στην τιμή της βενζίνης και του αερίου 40 με 45 λεπτά. Έτσι, ο κόσμος φεύγει προς τα εκεί για να εξυπηρετηθεί».

Για τις επιδοτήσεις που έχει ανακοινώσει η κυβέρνηση σχολίασε: «Κάθε είδους επιδότηση, κάθε είδους έκπτωση είναι καλοδεχούμενη αλλά επιδοτούμενο καύσιμο και να κάνει 2,20 το λίτρο είναι πανάκριβο. Δεν μπορεί το ελληνικό νοικοκυριό πλέον να βαστάξει με αυτές τις τιμές και να μετακινηθεί ελεύθερα και για αυτό βλέπουμε ότι ο κόσμος κάνει μόνο τις απαραίτητες μετακινήσεις».

Τέλος, για το πετρέλαιο θέρμανσης σημείωσε: «Το 1,75€ το λίτρο το πετρέλαιο θέρμανσης είναι ακριβό. Δεν υπάρχουν καθόλου προπαραγγελίες, ο κόσμος με αυτές τις τιμές είναι δύσκολο να ψωνίσει. Οι μονοκατοικίες για να ζεσταθούν θέλουν 2 με 2,5 τόνους πετρέλαιο, θέλουν δηλαδή γύρω στις 4.000€ είναι πάρα πολύ μεγάλο το ποσό. Ο κόσμος ζορίζεται πολύ πλέον, τα τελευταία τρία χρόνια το έχει δείξει αυτό γιατί οι παραγγελίες έχουν μειωθεί κατά πολύ σε ποσότητες».

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