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Ελεγκτικό Συνέδριο: Στο 66,5% του ΑΕΠ οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο και τα Ταμεία
Οικονομία
16:51 - 09 Οκτ 2026

Ελεγκτικό Συνέδριο: Στο 66,5% του ΑΕΠ οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο και τα Ταμεία

Reporter.gr Newsroom

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Την Ετήσια Έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το 2025 παρέδωσε σήμερα στον πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων, Νικήτα Κακλαμάνη, η πρόεδρος του Ανώτατου Δημοσιονομικού Δικαστηρίου, Σωτηρία Ντούνη, αναδεικνύοντας, μεταξύ άλλων, το ζήτημα της διαχείρισης των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο και τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης.

Σύμφωνα με την έκθεση, οι οφειλές αυτές έχουν διογκωθεί σε τέτοιο βαθμό ώστε να αντιστοιχούν στο 66,5% του ΑΕΠ, γεγονός που, όπως υπογραμμίζει η κ. Ντούνη, συνιστά μείζον διαρθρωτικό πρόβλημα και καθιστά αναγκαία την άμεση αντιμετώπισή του.

Στον πρόλογο της έκθεσης, η πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη γενική σύσταση που απευθύνεται προς τη διοίκηση για την αποτελεσματικότερη διαχείριση των συγκεκριμένων οφειλών. Η σύσταση προκύπτει από τον έλεγχο του Απολογισμού, του Ισολογισμού και των λοιπών Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων του Κράτους, σε συνδυασμό με τα ευρήματα που περιλαμβάνονται στην έκθεση για τη Δημοσιονομική Βιωσιμότητα.

Αύξηση 14% στον όγκο εργασίας

Παρά την αύξηση κατά 14% του όγκου εργασίας που κλήθηκε να διαχειριστεί το 2025, το Ελεγκτικό Συνέδριο ανταποκρίθηκε πλήρως στις απαιτήσεις, αξιοποιώντας την ταχεία διαδικασία εκδίκασης των υποθέσεων, όπως επισημαίνεται στη σύνοψη της ετήσιας έκθεσης.

Κατά τη διάρκεια του έτους εκδόθηκαν 5.138 δικαστικές αποφάσεις, οι οποίες αντιστοιχούν σε 28.714 αιτήσεις παροχής δικαστικής προστασίας. Οι επιδόσεις αυτές, σύμφωνα με την έκθεση, αποτυπώνουν την υψηλή παραγωγικότητα του Δικαστηρίου και τη συμβολή του στην επιτάχυνση της απονομής της δικαιοσύνης.

Θεματικοί έλεγχοι και συστάσεις για μεταρρυθμίσεις

Παράλληλα, το Ελεγκτικό Συνέδριο εξέτασε κρίσιμα ζητήματα με σημαντικές κοινωνικές, περιβαλλοντικές και δημοσιονομικές προεκτάσεις, μέσα από θεματικούς ελέγχους που αποσκοπούσαν στον εντοπισμό συστημικών δυσλειτουργιών.

Στο πλαίσιο αυτό, διατυπώθηκαν στοχευμένες συστάσεις προς τη διοίκηση, με στόχο την προώθηση των αναγκαίων μεταρρυθμίσεων και την αποτελεσματική αντιμετώπιση των προβλημάτων που εντοπίστηκαν κατά τους ελέγχους.

Σε λειτουργία το νέο πληροφοριακό σύστημα

Σημαντική εξέλιξη για τη λειτουργία του Δικαστηρίου αποτέλεσε, το 2025, η πλήρης ενεργοποίηση του νέου Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος. Παράλληλα, σχεδιάστηκε η ενσωμάτωση εφαρμογών Τεχνητής Νοημοσύνης στο έργο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, μέσω της δημιουργίας του «Εικονικού Βοηθού Δικαστή».

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, ευχαρίστησε την κ. Ντούνη για την αναλυτική και χρήσιμη ενημέρωση που του παρείχε κατά την παράδοση της έκθεσης. Όπως γνωστοποίησε, η Ετήσια Έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου θα διαβιβαστεί στην Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής.

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