ΤτΕ: Στο 3,5% ο πληθωρισμός το 2026 μετά το «άλμα» του Σεπτεμβρίου

Σημαντική επιτάχυνση του πληθωρισμού στην Ελλάδα, με βασικούς παράγοντες την άνοδο των ενεργειακών τιμών και τις έντονες ανατιμήσεις στις υπηρεσίες, καταγράφει η Τράπεζα της Ελλάδος στο Inflation Monitor. Η ίδια προβλέπει ότι ο ετήσιος πληθωρισμός θα φτάσει στο 3,5% το 2026, από 2,9% το 2025.

Οι πληθωριστικές πιέσεις ενισχύθηκαν αισθητά τον Σεπτέμβριο, όταν ο εναρμονισμένος δείκτης τιμών καταναλωτή στην Ελλάδα εκτοξεύτηκε στο 5,1%, από 3,7% τον Αύγουστο. Παρόμοια επιτάχυνση σημειώθηκε και στην Ευρωζώνη, όπου ο πληθωρισμός έφτασε το 3,8%, σύμφωνα με την προκαταρκτική εκτίμηση.

Παρά την ισχυρή άνοδο του τελευταίου μήνα, ο μέσος πληθωρισμός στην Ελλάδα στο εννεάμηνο του 2026 διαμορφώνεται στο 3,8%. Κατά την Τράπεζα της Ελλάδος, η εμμονή του πληθωρισμού οφείλεται κυρίως στις μεγάλες αυξήσεις τιμών στις υπηρεσίες και στη συνεχιζόμενη άνοδο του ενεργειακού κόστους, που εξακολουθεί να πιέζει νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Τουρισμός και ενέργεια τροφοδοτούν τις ανατιμήσεις

Η απότομη επιτάχυνση του πληθωρισμού τον Σεπτέμβριο αποδίδεται σε μεγάλο βαθμό στις υπηρεσίες, όπου σημειώθηκαν σημαντικές αυξήσεις στις τιμές των ξενοδοχειακών καταλυμάτων και των αεροπορικών εισιτηρίων. Η εξέλιξη αυτή αντικατοπτρίζει την ισχυρή τουριστική ζήτηση, αλλά και τις έμμεσες επιπτώσεις του αυξημένου ενεργειακού κόστους.

Την ίδια ώρα, ο πληθωρισμός στην ενέργεια επιταχύνθηκε εξαιτίας των έντονων ανατιμήσεων στο φυσικό αέριο, στο ρεύμα και στα καύσιμα κίνησης. Ο συνδυασμός των παραγόντων αυτών κρατά τις πιέσεις σε υψηλά επίπεδα, παρά τη σταδιακή αποκλιμάκωση που είχε προηγηθεί.

Αξιοσημείωτη είναι και η σημαντική άνοδος του δομικού πληθωρισμού, δηλαδή του δείκτη που αφήνει έξω την ενέργεια και τα τρόφιμα. Η αύξησή του τον Σεπτέμβριο συμβαδίζει με την άνοδο των τιμών στις υπηρεσίες και δείχνει ότι οι ανατιμήσεις δεν περιορίζονται στα ενεργειακά προϊόντα.

Στο 6,2% οι πληθωριστικές προσδοκίες των καταναλωτών

Πολύ υψηλές παραμένουν οι προσδοκίες των ελληνικών νοικοκυριών για την πορεία των τιμών, όπως προκύπτει από την Έρευνα Προσδοκιών Καταναλωτών της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Τον Αύγουστο, η διάμεση εκτίμηση των καταναλωτών στην Ελλάδα για τον πληθωρισμό των επόμενων 12 μηνών ανήλθε στο 6,2%, από 5,6% τον Ιούλιο. Στην Ευρωζώνη, αντίθετα, οι αντίστοιχες προσδοκίες έμειναν πρακτικά στάσιμες στο 3%, γεγονός που αναδεικνύει τη μεγάλη απόσταση ανάμεσα στην ελληνική και την ευρωπαϊκή αγορά.

Σε ορίζοντα τριετίας, οι προσδοκίες των Ελλήνων καταναλωτών υποχώρησαν στο 5,1%, από 5,5%, ενώ στην Ευρωζώνη ανέβηκαν στο 2,9%, από 2,7%. Για την επόμενη πενταετία, παρέμειναν αμετάβλητες στο 5% στην Ελλάδα, έναντι περίπου 2,5% στην Ευρωζώνη.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι οι Έλληνες καταναλωτές συνεχίζουν να περιμένουν αισθητά υψηλότερο πληθωρισμό από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης, ακόμη και σε μακρύτερο χρονικό ορίζοντα.

Αυξάνονται και οι προσδοκίες των επιχειρήσεων

Ανοδικά κινήθηκαν και οι βραχυπρόθεσμες πληθωριστικές προσδοκίες των ελληνικών επιχειρήσεων.

Στο δεύτερο τρίμηνο του 2026, η διάμεση πρόβλεψή τους για τον πληθωρισμό σε ορίζοντα ενός έτους ανέβηκε στο 3,9%, από 3,3% το πρώτο τρίμηνο. Στην Ευρωζώνη, αντίθετα, οι αντίστοιχες προσδοκίες έμειναν σταθερές στο 3%.

Σε ορίζοντα τριετίας, οι εκτιμήσεις των ελληνικών επιχειρήσεων αυξήθηκαν στο 3,3%, ενώ στην Ευρωζώνη παρέμειναν στο 3%. Για την επόμενη πενταετία, οι προσδοκίες των επιχειρήσεων στην Ελλάδα υποχώρησαν στο 3,1%, από 3,3% το προηγούμενο τρίμηνο, ενώ στην Ευρωζώνη διατηρήθηκαν πρακτικά αμετάβλητες στο 3,1%.

Η εικόνα αυτή υποδηλώνει ότι, παρά τις αυξημένες βραχυπρόθεσμες ανησυχίες, οι επιχειρήσεις θεωρούν πως οι πληθωριστικές πιέσεις θα εξασθενήσουν σταδιακά σε μεγαλύτερο ορίζοντα.

Οι προβλέψεις έως το 2028

Σύμφωνα με τις προβλέψεις της Τράπεζας της Ελλάδος, ο εναρμονισμένος πληθωρισμός θα ανέβει στο 3,5% το 2026, από 2,9% πέρυσι. Η επιτάχυνση αποδίδεται κυρίως στις υψηλότερες τιμές της ενέργειας και στην επιμονή του πληθωρισμού στις υπηρεσίες.

Στις υπηρεσίες, οι πιέσεις συνδέονται με τις αυξήσεις σε μισθούς και ενοίκια, καθώς και με τη διατήρηση της ισχυρής τουριστικής ζήτησης.

Για τα επόμενα χρόνια προβλέπεται σταδιακή αποκλιμάκωση, κυρίως με την παραδοχή ότι οι διεθνείς τιμές των ενεργειακών εμπορευμάτων θα υποχωρήσουν. Ειδικότερα, ο πληθωρισμός εκτιμάται ότι θα περιοριστεί στο 2,7% το 2027 και στο 2,2% το 2028.

Ιδιαίτερα έντονη αναμένεται η άνοδος των τιμών της ενέργειας το 2026, με τον σχετικό δείκτη να φτάνει στο 11%, λόγω της μεγάλης αύξησης των διεθνών ενεργειακών τιμών. Το 2027 ο ενεργειακός πληθωρισμός προβλέπεται να επιβραδυνθεί στο 2,2%, χάρη στις ευνοϊκές επιδράσεις βάσης και στην αναμενόμενη αποκλιμάκωση των ενεργειακών εμπορευμάτων. Το 2028 αναμένεται οριακή επιτάχυνση στο 2,3%, με την ένταξη του νέου συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών ETS2 να συντηρεί τις ενεργειακές ανατιμήσεις.

Ο δομικός πληθωρισμός εκτιμάται από την Τράπεζα της Ελλάδος στο 3% το 2026, εξαιτίας της επίμονης ανόδου των τιμών στις υπηρεσίες. Στη συνέχεια αναμένεται να υποχωρήσει στο 2,6% το 2027 και στο 2,2% το 2028, αντανακλώντας τον αργό ρυθμό αποκλιμάκωσης του πληθωρισμού των υπηρεσιών.

Στο 7,4% η ανεργία στην Ελλάδα

Στην αγορά εργασίας, η έκθεση καταγράφει περαιτέρω μείωση της ανεργίας στην Ελλάδα. Τον Αύγουστο του 2026 το ποσοστό ανεργίας υποχώρησε στο 7,4%, μειωμένο κατά 0,5 ποσοστιαίες μονάδες, ενώ στην Ευρωζώνη έμεινε αμετάβλητο στο 6,4%. Παρά τη βελτίωση, εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές διαφορές ανάμεσα στις χώρες της Ευρωζώνης.

Παράλληλα, στο δεύτερο τρίμηνο του 2026 ο ρυθμός αύξησης των αμοιβών ανά εργαζόμενο παρέμεινε γενικά συγκρατημένος, αν και η Ελλάδα, η Γερμανία και η Ισπανία κατέγραψαν αυξήσεις.