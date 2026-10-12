ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Στουρνάρας: Αναγκαίο να διατηρήσουμε υπό έλεγχο τον πληθωρισμό στη ζώνη του ευρώ
Οικονομία
15:55 - 12 Οκτ 2026

Στουρνάρας: Αναγκαίο να διατηρήσουμε υπό έλεγχο τον πληθωρισμό στη ζώνη του ευρώ

Reporter.gr Newsroom

Δες περισσότερα άρθρα του Reporter.gr όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google

Οι κυριότεροι κίνδυνοι που θα αντιμετωπίσει η παγκόσμια οικονομία το 2027 θα είναι οι ίδιοι με εκείνους που αντιμετωπίζει κι εφέτος αναφέρει σε συνέντευξη του στο τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu και στους δημοσιογράφους Gökhan Yıldız και Yunus Türk, ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας.

Ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννης Στουρνάρας, δήλωσε ότι οι κυριότεροι κίνδυνοι που θα αντιμετωπίσει η παγκόσμια οικονομία το 2027 θα είναι οι ίδιοι με εκείνους που αντιμετωπίζει κι εφέτος. Ειδικότερα, ανέφερε ότι οι διαταραχές στην προσφορά και τη ζήτηση, δημοσιονομικές δυσχέρειες σε ορισμένες χώρες και οι δασμοί αποτελούν ενδεχόμενα προβλήματα για το επόμενο έτος.

Το Οικονομικό Φόρουμ της Κωνσταντινούπολης, που διοργανώθηκε στις 8 και 9 Οκτωβρίου από την Κεντρική Τράπεζα της Δημοκρατίας της Τουρκίας (TCMB) στο Διεθνές Χρηματοοικονομικό Κέντρο της Κωνσταντινούπολης (İFM), συγκέντρωσε Διοικητές κεντρικών τραπεζών και ανώτατους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής από όλο τον κόσμο.

Στο πλαίσιο του φόρουμ, ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος μίλησε στον ανταποκριτή του πρακτορείου Anadolu και αξιολόγησε τις εξελίξεις στην παγκόσμια οικονομία και στη ζώνη του ευρώ.

Ο Έλληνας κεντρικός τραπεζίτης υπογράμμισε ότι ο πληθωρισμός βρίσκεται σήμερα σε υψηλά επίπεδα και δήλωσε χαρακτηριστικά:

«Ο πληθωρισμός είναι σχετικά υψηλός, δηλαδή πολύ πάνω από τον στόχο μας. Ο στόχος για τη ζώνη του ευρώ είναι 2%, ενώ σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία ο πληθωρισμός έχει ανέλθει στο 3,8%. Επομένως, πρέπει να μειώσουμε τον πληθωρισμό».

«Θεωρώ απαραίτητο να διατηρήσουμε υπό έλεγχο τις πληθωριστικές προσδοκίες στη ζώνη του ευρώ.»

Ο κ. Στουρνάρας σημείωσε ότι τα επιτόκια αυξήθηκαν σταδιακά και δήλωσε: «Αυτό συνέβαλε στη μείωση του πληθωρισμού, χωρίς να προκαλέσει προβλήματα στις τράπεζες, δηλαδή χωρίς να δημιουργήσει προκλήσεις για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα και χωρίς να οδηγήσει σε ύφεση. Πιστεύω ότι και τώρα θα κάνουμε το ίδιο».

Επίσης ανέφερε ότι οι διαταραχές στην πλευρά της προσφοράς αποτελούν πρόκληση για τις κεντρικές τράπεζες, καθώς οι κεντρικές τράπεζες και η νομισματική πολιτική είναι πιο κατάλληλες για την αντιμετώπιση προβλημάτων που προέρχονται από την πλευρά της ζήτησης.

Επισημαίνοντας ότι θεωρεί αναγκαίο να διατηρηθούν υπό έλεγχο οι πληθωριστικές προσδοκίες στην ζώνη του ευρώ, προσέθεσε:

«Προς το παρόν, φαίνεται ότι το έχουμε καταφέρει, χάρη στην αξιοπιστία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, η οποία έχει οικοδομηθεί με μεγάλες προσπάθειες εδώ και πολλά χρόνια. Για τον λόγο αυτό, θα έλεγα ότι το βασικό καθήκον αυτή τη στιγμή είναι να διατηρήσουμε τις προσδοκίες υπό έλεγχο, μέχρι να υποχωρήσει και ο συνολικός πληθωρισμός, και να διασφαλίσουμε ότι θα παραμείνουν σταθεροποιημένες κοντά στο 2% μεσοπρόθεσμα».

«Πιστεύω ακράδαντα στην οικονομική συνεργασία και όχι στους εμπορικούς περιορισμούς.»

Ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος τόνισε ότι η τεχνητή νοημοσύνη έχει ιδιαίτερα μεγάλη σημασία για την αγορά εργασίας.

Αναφερόμενος στο ευρέως συζητούμενο ερώτημα αν θα υποκαταστήσει η τεχνητή νοημοσύνη την ανθρώπινη εργασία ή θα λειτουργήσει συμπληρωματικά προς αυτήν, ο κ. Στουρνάρας δήλωσε:

«Ελπίζουμε να επικρατήσει η δεύτερη εκδοχή, δηλαδή η τεχνητή νοημοσύνη να λειτουργήσει συμπληρωματικά προς την ανθρώπινη εργασία, αντί να την υποκαταστήσει σε μεγάλο βαθμό».

Ο κ. Στουρνάρας υπογράμμισε ότι απαιτούνται ισχυροί θεσμοί για την προστασία των πολιτών από τις αρνητικές συνέπειες της τεχνητής νοημοσύνης και ολοκλήρωσε τις δηλώσεις του ως εξής:

«Ας διαφυλάξουμε τις θετικές πτυχές της τεχνητής νοημοσύνης και ας δημιουργήσουμε μηχανισμούς για την αντιστάθμιση των αρνητικών συνεπειών της. Πιστεύω ακράδαντα στην οικονομική συνεργασία και όχι στους εμπορικούς περιορισμούς. Ας υποθέσουμε ότι αυτή τη στιγμή μηδενίζονταν οι δασμοί σε ολόκληρο τον κόσμο. Και ότι ταυτόχρονα τερματίζονταν οι γεωπολιτικές συγκρούσεις και ότι ξεκινούσε μια νέα εποχή οικονομικής συνεργασίας. Δεν μπορείτε καν να φανταστείτε πόσο θα αυξανόταν η ευημερία όλων στον πλανήτη μας!».

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΤτΕ: Στο 3,5% ο πληθωρισμός το 2026 μετά το «άλμα» του Σεπτεμβρίου
Οικονομία

ΤτΕ: Στο 3,5% ο πληθωρισμός το 2026 μετά το «άλμα» του Σεπτεμβρίου

Ακρίβεια: Τέσσερις εστίες πληθωριστικών πιέσεων - H ενεργειακή κρίση περνά στο κόστος ζωής
Οικονομία

Ακρίβεια: Τέσσερις εστίες πληθωριστικών πιέσεων - H ενεργειακή κρίση περνά στο κόστος ζωής

Πληθωρισμός: «Άλμα» στο 5% τον Σεπτέμβριο – Ράλι άνω του 50% σε πετρέλαιο θέρμανσης και φυσικό αέριο
Οικονομία

Πληθωρισμός: «Άλμα» στο 5% τον Σεπτέμβριο – Ράλι άνω του 50% σε πετρέλαιο θέρμανσης και φυσικό αέριο

Ακρίβεια διαρκείας: Γιατί οι τιμές στην Ελλάδα ανεβαίνουν πιο γρήγορα
Οικονομία

Ακρίβεια διαρκείας: Γιατί οι τιμές στην Ελλάδα ανεβαίνουν πιο γρήγορα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
12/10/2026 - 16:19

Μητσοτάκης: 14 ανακατασκευασμένοι συρμοί στον Ηλεκτρικό – Στόχος η μείωση των χρονοαποστάσεων

Αναλύσεις
12/10/2026 - 16:03

Η Euronext καλωσορίζει τη Verallis στην Euronext Growth της Αθήνας

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
12/10/2026 - 16:02

ΕΛΓΑ: Έως 19 Οκτωβρίου οι δηλώσεις για τις ζημιές στο Οροπέδιο Λασιθίου

Φορολογία
12/10/2026 - 15:59

ΑΑΔΕ: Παράταση έως τις 30 Οκτωβρίου για τις δηλώσεις ΟΣΔΕ – Όλες οι αλλαγές

Οικονομία
12/10/2026 - 15:55

Στουρνάρας: Αναγκαίο να διατηρήσουμε υπό έλεγχο τον πληθωρισμό στη ζώνη του ευρώ

Magazino
12/10/2026 - 15:51

ΑΣΕΠ: Αναρτήθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα για 4.747 θέσεις στο Δημόσιο – Πότε υποβάλλονται ενστάσεις

Επιχειρήσεις
12/10/2026 - 15:50

Η Choose αναλαμβάνει τη στρατηγική αναβάθμιση της εταιρικής και ψηφιακής παρουσίας της TSAL Industry

Ειδήσεις
12/10/2026 - 15:47

Ριάντ: Εκατοντάδες ακυρώσεις πτήσεων μετά το φονικό πλήγμα των Χούθι στο αεροδρόμιο

Ειδήσεις
12/10/2026 - 15:42

Υπόθεση Marfin: Αναβαθμίζεται το κατηγορητήριο και για τους τρεις προφυλακισμένους

Αναλύσεις
12/10/2026 - 15:36

UBS: Βλέπει» νέα περιθώρια ανόδου στις ελληνικές τράπεζες – 36% η δυνητική απόδοση της Πειραιώς

Ειδήσεις
12/10/2026 - 15:21

Κόστα: Αμετακίνητη η ΕΕ για τις κυρώσεις εις βάρος της Ρωσίας

Magazino
12/10/2026 - 15:18

Η ζωντανή ιστορία των μεταλλείων Σερίφου στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης

Επιχειρήσεις
12/10/2026 - 15:15

HSBC: Νέα πολιτική αμοιβών – Τέλος τα επιδόματα, αυξάνονται τα μπόνους

Ειδήσεις
12/10/2026 - 15:02

Δακτύλιος Αθήνας: Σε ισχύ από σήμερα τα μέτρα κυκλοφορίας - Ποια οχήματα εξαιρούνται

Οικονομία
12/10/2026 - 14:57

Allianz Trade: Τρεις ταχύτητες στην παγκόσμια οικονομία – Ποιοι κλάδοι ξεχωρίζουν στην Ελλάδα έως το 2027

Ειδήσεις
12/10/2026 - 14:50

Ο ανώτατος διοικητής του ΝΑΤΟ παρουσίασε σχέδιο αποτροπής ρωσικής επίθεσης κατά της Ευρώπης

Επιχειρήσεις
12/10/2026 - 14:49

Το Πλαίσιο εγκαινιάζει στην Πάτρα το νέο, υπερσύγχρονο κατάστημά του

Ειδήσεις
12/10/2026 - 14:43

ifo: Νέα αύξηση στις ελλείψεις υλικών στη γερμανική μεταποίηση – Πιέσεις σε ηλεκτρονικά και χημικά

Ειδήσεις
12/10/2026 - 14:37

Έκτακτο δελτίο ΕΜΥ: Νέο κύμα κακοκαιρίας με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους - Πού θα «χτυπήσει»

Ειδήσεις
12/10/2026 - 14:35

ifo: Γιατί οι προσδοκίες διαμορφώνουν την αποτελεσματικότητα της νομισματικής πολιτικής

ΕΜΠΟΡΙΟ
12/10/2026 - 14:30

GR.EC.A.: Αντιδράσεις στην απαγόρευση μετρητών στις αντικαταβολές – Κίνδυνος στρέβλωσης του ανταγωνισμού

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
12/10/2026 - 14:24

Ο Μιχάλης Κουβελιώτης αναλαμβάνει Διευθύνων Σύμβουλος της AEGEAN

Ειδήσεις
12/10/2026 - 14:15

Νόμπελ Οικονομίας 2026: Στους Ρόμπερτ Χολ και Μάικλ Γούντφορντ για τη συμβολή τους στην αντιμετώπιση κρίσεων

Επιχειρήσεις
12/10/2026 - 14:10

ΕΣΠ: Έξι συγκεκριμένες παρεμβάσεις για φορολογία, ρευστότητα, χρηματοδότηση και κόστος λειτουργίας των ΜμΕ

Ανεμοδείκτης
12/10/2026 - 14:06

Εταιρική ευθύνη από τους κολοσσούς των κοινωνικών δικτύων; Σωθήκαμε…

Ναυτιλία
12/10/2026 - 14:02

Επιθέσεις σε εμπορικά πλοία και ανοικτά του Ομάν – Δύο ναυτικοί αγνοούνται

Νομίσματα
12/10/2026 - 14:01

Ανοδικές τάσεις στην αγορά crypto – Ποιοι παράγοντες κρίνουν την πορεία του Bitcoin

Υγεία
12/10/2026 - 14:00

«Άλμα Ζωής»: Εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του μαστού

Πολιτική
12/10/2026 - 13:53

Αναλυτικά όσα προβλέπει το νομοσχέδιο για την πρόσβαση των ανηλίκων στα social media

ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ
12/10/2026 - 13:43

Οι Κλωστοϋφαντουργοί ζητούν ένταξη στο νέο πακέτο στήριξης για το ενεργειακό κόστος

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ