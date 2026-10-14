Επίδομα θέρμανσης: Έως 1.560 ευρώ για τα νοικοκυριά – Πότε ανοίγει η πλατφόρμα και ποιοι είναι δικαιούχοι

Αυξημένο κατά 30% θα είναι το επίδομα θέρμανσης για τη χειμερινή περίοδο 2026-2027, με την ενίσχυση να ξεκινά από τα 130 ευρώ και να φτάνει έως και τα 1.560 ευρώ για νοικοκυριά που κατοικούν σε περιοχές με ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες και χρησιμοποιούν ηλεκτρική ενέργεια για τη θέρμανσή τους. Σημειώνεται ότι, χθες, η αύξηση ανακοινώθηκε από τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκο Πιερρακάκη, και διαφοροποιεί, με βάση τις περσινές βάσεις αναφοράς. τα ποσά που θα λάβουν οι δικαιούχοι, ανάλογα με το καύσιμο, την περιοχή κατοικίας και τη σύνθεση του νοικοκυριού.

Έτσι, με την οριζόντια αναπροσαρμογή, το ελάχιστο ποσό του επιδόματος αυξάνεται από τα 100 στα 130 ευρώ, ενώ το ανώτατο βασικό όριο διαμορφώνεται στα 1.040 ευρώ, από 800 ευρώ την προηγούμενη περίοδο. Για τις περιοχές που χαρακτηρίζονται από αυξημένες ενεργειακές ανάγκες προβλέπονται πρόσθετες προσαυξήσεις, οι οποίες μπορούν να ανεβάσουν την ενίσχυση έως τα 1.300 ευρώ και, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, έως τα 1.560 ευρώ για όσους θερμαίνονται με ηλεκτρικό ρεύμα.

Την ίδια ώρα, το ενδιαφέρον στρέφεται στην προκαταβολή του επιδόματος, η οποία αναμένεται να αυξηθεί, καθώς και στο χρονοδιάγραμμα για την υποβολή των αιτήσεων και την καταβολή των χρημάτων.

Πώς διαμορφώνονται τα νέα ποσά

Αναλυτικά, η αύξηση κατά 30% μεταβάλλει προς τα πάνω τη βάση υπολογισμού της ενίσχυσης για τη νέα χειμερινή περίοδο. Το ποσό που αναλογεί σε κάθε δικαιούχο εξαρτάται από το είδος της ενέργειας που χρησιμοποιεί, τις κλιματικές συνθήκες της περιοχής όπου βρίσκεται η κύρια κατοικία του, αλλά και τον αριθμό των εξαρτώμενων τέκνων.

Ειδικότερα, το ελάχιστο επίδομα διαμορφώνεται στα 130 ευρώ, ενώ το ανώτατο ποσό ανέρχεται στα 1.040 ευρώ πριν από την εφαρμογή των ειδικών προσαυξήσεων για τις ψυχρότερες περιοχές.

Σε οικισμούς με κλιματικό συντελεστή ίσο ή μεγαλύτερο της μονάδας προβλέπεται προσαύξηση 25%. Στις περιοχές αυτές το ανώτατο ποσό φτάνει τα 1.300 ευρώ. Για οικισμούς με ακόμη αυξημένες ανάγκες θέρμανσης, όπου ο σχετικός συντελεστής είναι ίσος ή μεγαλύτερος του 1,2, προβλέπεται επιπλέον προσαύξηση 25%, με το ανώτατο όριο να ανέρχεται στα 1.560 ευρώ για τους δικαιούχους ηλεκτρικής ενέργειας.

Στις περιοχές όπου οι κλιματικές συνθήκες είναι ιδιαίτερα δυσμενείς περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η Ελάτη, το Πάπιγκο και η Κοζάνη, ενώ στους οικισμούς με ακόμη υψηλότερες ενεργειακές ανάγκες συγκαταλέγονται το Μέτσοβο, το Βελούχι, το Νυμφαίο, το Νευροκόπι και το Περτούλι.

Τα ποσά ανά περιοχή -Παραδείγματα για οικογένειες με παιδιά

Σημειώνεται ότι το ύψος της ενίσχυσης διαφοροποιείται αισθητά ανάλογα με την περιοχή κατοικίας και τα χαρακτηριστικά κάθε νοικοκυριού. Ενδεικτικά, για τη χρήση πετρελαίου θέρμανσης, τα ποσά που προβλέπονται για τη χειμερινή περίοδο 2026-2027 διαμορφώνονται ως εξής:

Αθήνα: Οικογένεια με ένα παιδί θα λάβει 205 ευρώ, έναντι 158 ευρώ την προηγούμενη χειμερινή περίοδο.

Θεσσαλονίκη: Οικογένεια με ένα παιδί δικαιούται 335 ευρώ, από 258 ευρώ πέρυσι.

Κοζάνη: Οικογένεια με δύο παιδιά θα λάβει 385 ευρώ, έναντι 296 ευρώ την προηγούμενη περίοδο.

Ξάνθη: Για οικογένεια με δύο παιδιά το επίδομα ανέρχεται στα 445 ευρώ, από 342 ευρώ πέρυσι.

Βέρμιο: Οικογένεια με ένα παιδί μπορεί να λάβει 927 ευρώ για τη χρήση πετρελαίου θέρμανσης, έναντι 713 ευρώ την προηγούμενη χρονιά.

Τα παραπάνω ποσά είναι ενδεικτικά και καταδεικνύουν τις διαφορές που προκύπτουν από την εφαρμογή των συντελεστών και των προσαυξήσεων. Το τελικό ύψος της ενίσχυσης εξαρτάται από τα στοιχεία της κύριας κατοικίας, το καύσιμο που χρησιμοποιείται και τις προϋποθέσεις που θα οριστικοποιηθούν με την κοινή υπουργική απόφαση.

Αυξημένη προκαταβολή έως τα μέσα Δεκεμβρίου

Αλλαγές αναμένονται και στον τρόπο καταβολής του επιδόματος, με την προκαταβολή να αποτελεί ένα από τα βασικά σημεία της νέας ρύθμισης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, για όσους υποβάλουν αίτηση έως τις αρχές Δεκεμβρίου στην ηλεκτρονική πλατφόρμα myΘέρμανση, η προκαταβολή αναμένεται να αντιστοιχεί περίπου στο 80% του ποσού που είχαν εισπράξει κατά τη χειμερινή περίοδο 2025-2026. Για τους νέους δικαιούχους, το ποσοστό προκαταβολής προβλέπεται να αυξηθεί από το 50% στο 65% του ποσού που δικαιούνται.

Η πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) εκτιμάται ότι θα ανοίξει κατά το πρώτο δεκαήμερο του Νοεμβρίου 2026. Η καταβολή της προκαταβολής προγραμματίζεται έως τα μέσα Δεκεμβρίου, ενώ οι επόμενες πληρωμές θα πραγματοποιηθούν σταδιακά έως τον Ιούλιο του 2027, ανάλογα με το καύσιμο και τις καταναλώσεις που θα δηλωθούν.

Οι οριστικές ημερομηνίες, τα ποσοστά προκαταβολής και οι επιμέρους όροι αναμένεται να αποσαφηνιστούν με τις σχετικές επίσημες ανακοινώσεις και την κοινή υπουργική απόφαση.

Ποια καύσιμα επιδοτούνται

Το επίδομα θέρμανσης καλύπτει νοικοκυριά που χρησιμοποιούν διαφορετικές μορφές ενέργειας για τη θέρμανση της κύριας κατοικίας τους. Στις επιλέξιμες κατηγορίες περιλαμβάνονται:

Πετρέλαιο θέρμανσης.

Φωτιστικό πετρέλαιο (μπλε κηροζίνη).

Φυσικό αέριο.

Υγραέριο.

Καυσόξυλα.

Βιομάζα (πέλετ).

Θερμική ενέργεια μέσω τηλεθέρμανσης.

Ηλεκτρική ενέργεια.

Η χορήγηση της ενίσχυσης προϋποθέτει την πλήρωση των εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων, ενώ για ορισμένες μορφές θέρμανσης ισχύουν πρόσθετοι περιορισμοί που σχετίζονται με τον πληθυσμό του οικισμού και τις κλιματικές συνθήκες.

Ποιοι μπορούν να λάβουν το επίδομα

Δυνητικά δικαιούχοι της ενίσχυσης είναι περίπου 1,2 εκατομμύρια νοικοκυριά. Το επίδομα χορηγείται σε φυσικά πρόσωπα που χρησιμοποιούν επιλέξιμη μορφή ενέργειας και έχουν ως κύρια κατοικία το ακίνητο για το οποίο υποβάλλουν την αίτηση.

Η κατοικία μπορεί να είναι ιδιόκτητη, μισθωμένη ή να έχει παραχωρηθεί δωρεάν, αρκεί να χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης.

Για όσους θερμαίνονται με καυσόξυλα, προβλέπεται η πρόσθετη προϋπόθεση η κατοικία να βρίσκεται σε οικισμό με πληθυσμό έως 10.000 κατοίκους και ο αντίστοιχος κλιματικός συντελεστής να είναι τουλάχιστον 0,8.

Για τη χρήση βιομάζας (πέλετ), το πληθυσμιακό όριο αυξάνεται στους 25.000 κατοίκους, ενώ εξακολουθεί να απαιτείται κλιματικός συντελεστής ίσος ή μεγαλύτερος του 0,8.

Ειδικά για τους αιτούντες που χρησιμοποιούν ηλεκτρική ενέργεια, δεν προβλέπεται η χορήγηση του επιδόματος σε όσους δεν διαθέτουν ενεργή παροχή ηλεκτρικού ρεύματος κατά την ημερομηνία λήξης των αιτήσεων. Εξαιρούνται επίσης οι δικαιούχοι του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου.

Πώς υπολογίζεται το ποσό της ενίσχυσης

Για τον υπολογισμό του επιδόματος λαμβάνονται υπόψη οι κλιματικές και οι τρέχουσες καιρικές συνθήκες που επικρατούν σε κάθε οικισμό της χώρας. Βασικό ρόλο διαδραματίζουν οι βαθμοημέρες θέρμανσης, ένας δείκτης που αποτυπώνει τη δριμύτητα του ψύχους και τις ενεργειακές ανάγκες κάθε περιοχής.

Οι κλιματικοί συντελεστές των οικισμών θα περιλαμβάνονται στους αναλυτικούς πίνακες που θα συνοδεύουν την κοινή υπουργική απόφαση και, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, θα κυμαίνονται από 0,12 έως 1,62.

Το ποσό της ενίσχυσης θα προκύπτει από τον συνδυασμό του βασικού ποσού αναφοράς για κάθε μορφή ενέργειας και του συντελεστή που αντιστοιχεί στις καιρικές συνθήκες της περιοχής όπου βρίσκεται η κύρια κατοικία.

Για τη χειμερινή περίοδο 2026-2027, τα ποσά αναφοράς προβλέπεται να διαμορφωθούν ως εξής:

Ηλεκτρική ενέργεια: 490-494 ευρώ.

Βιομάζα (πέλετ): 468-470 ευρώ.

Τηλεθέρμανση ή καυσόξυλα: 455 ευρώ.

Φυσικό αέριο: 425 ευρώ.

Πετρέλαιο θέρμανσης, μπλε κηροζίνη ή υγραέριο: 390 ευρώ.

Το ποσό αναφοράς προσαυξάνεται κατά 20% για κάθε εξαρτώμενο τέκνο του δικαιούχου. Στη συνέχεια εφαρμόζονται οι αντίστοιχοι συντελεστές, ώστε να προκύψει το ποσό που αναλογεί σε κάθε νοικοκυριό, εντός των προβλεπόμενων κατώτατων και ανώτατων ορίων.

Τα εισοδηματικά κριτήρια για το επίδομα θέρμανσης

Για τη χορήγηση της ενίσχυσης προβλέπονται συγκεκριμένα όρια ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος, τα οποία διαφοροποιούνται ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση και τον αριθμό των εξαρτώμενων τέκνων.

Ειδικότερα, το ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα δεν θα πρέπει να υπερβαίνει:

16.000 ευρώ για άγαμους, χήρους ή εν διαστάσει φορολογουμένους.

24.000 ευρώ για έγγαμους και μέρη συμφώνων συμβίωσης.

Τα παραπάνω όρια αυξάνονται κατά 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο.

Για τις μονογονεϊκές οικογένειες, το εισοδηματικό όριο ορίζεται στα 29.000 ευρώ και προσαυξάνεται κατά 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο πέραν του πρώτου.

Στον υπολογισμό του ετήσιου συνολικού οικογενειακού εισοδήματος δεν συνυπολογίζονται τα εισοδήματα που απαλλάσσονται συνολικά από τον φόρο εισοδήματος, σύμφωνα με τους προβλεπόμενους κανόνες.

Παράλληλα, τίθεται όριο στα συνολικά ακαθάριστα έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα, τα οποία δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τις 80.000 ευρώ. Για τον προσδιορισμό των δικαιούχων θα λαμβάνονται υπόψη τα εισοδηματικά στοιχεία που δηλώθηκαν για το φορολογικό έτος 2025.

Τα περιουσιακά όρια και οι προϋποθέσεις

Εκτός από τα εισοδηματικά κριτήρια, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να πληρούν και συγκεκριμένες προϋποθέσεις ως προς την ακίνητη περιουσία που κατείχαν την 1η Ιανουαρίου 2026.

Για άγαμους, χήρους ή εν διαστάσει φορολογουμένους, η συνολική αντικειμενική αξία της ακίνητης περιουσίας δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις 200.000 ευρώ.

Για τους έγγαμους χωρίς εξαρτώμενα τέκνα, το αντίστοιχο όριο διαμορφώνεται στις 260.000 ευρώ και αυξάνεται κατά 40.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο.

Η πλήρωση των εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ένταξη στο Μητρώο Δικαιούχων και την καταβολή της ενίσχυσης.

Πότε υποβάλλονται οι αιτήσεις και πώς γίνεται η πληρωμή

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους μέσω της πλατφόρμας myΘέρμανση της ΑΑΔΕ, η οποία αναμένεται να ενεργοποιηθεί το πρώτο δεκαήμερο του Νοεμβρίου 2026.

Η προθεσμία υποβολής τοποθετείται, σύμφωνα με τον σχεδιασμό που περιγράφεται, έως τα τέλη Νοεμβρίου ή τις αρχές Δεκεμβρίου, με τις ακριβείς ημερομηνίες να αναμένονται στην επίσημη απόφαση.

Υπενθυμίζεται ότι η καταβολή του επιδόματος θα πραγματοποιείται μέσω τραπεζών ή άλλων πιστωτικών ιδρυμάτων. Η πρώτη πληρωμή, με τη μορφή προκαταβολής, προγραμματίζεται έως τα μέσα Δεκεμβρίου 2026, ενώ οι επόμενες καταβολές θα συνεχιστούν έως τον Ιούλιο του 2027, ανάλογα με το είδος της ενέργειας και τα στοιχεία κατανάλωσης κάθε δικαιούχου.