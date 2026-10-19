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ΚΕΠΕ: Μειώθηκε στο 4,02% η παιδική φτώχεια στην Ελλάδα το 2025-2026
Οικονομία
10:17 - 19 Οκτ 2026

ΚΕΠΕ: Μειώθηκε στο 4,02% η παιδική φτώχεια στην Ελλάδα το 2025-2026

Reporter.gr Newsroom

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Με αφορμή την Διεθνή Ημέρα για την Εξάλειψη της Φτώχειας, που τιμάται κάθε χρόνο στις 17 Οκτωβρίου, το ΚΕΠΕ ανακοίνωσε σήμερα (19/10) τον Δείκτη Γενικής Παιδικής Ευημερίας και Πολυδιάστατης Παιδικής Φτώχειας για τη περίοδο 2025-2026.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τη μεγάλη έρευνα που διεξήγαγε το ΚΕΠΕ σε 3.260 μαθητές σε όλη τη χώρα, κατά το σχολικό έτος 2025–2026, ο Δείκτης Γενικής Παιδικής Ευημερίας διαμορφώνεται στο 95,98%.Αντίστοιχα η Πολυδιάστατη Παιδική Φτώχεια διαμορφώνεται στο 4,02%.

Σε διαχρονικό επίπεδο ( Ν = 6.306 παιδιά) , η Παιδική Ευημερία παρουσιάζει αύξηση σε όλες τις επιμέρους συνιστώσες της. Αντίστοιχα η Πολυδιάστατη Παιδική Φτώχεια μειώνεται από την περίοδο 2024-2025 στην περίοδο 2025-2026!

Πιο συγκεκριμένα, κατά το σχολικό έτος 2025-2026, η Γενική Παιδική Ευημερία διαμορφώθηκε στο95,98%, έναντι 94,52% το προηγούμενο σχολικό έτος (2024-2025). Η Οικονομική Παιδική Ευημερία διαμορφώθηκε στο 92,15%, έναντι 90,84% το προηγούμενο σχολικό έτος (2024-2025). Η Μη Οικονομική Παιδική Ευημερία διαμορφώθηκε στο 90,40%, έναντι 87,46% το προηγούμενο σχολικό έτος (2024-2025).

Αντίστοιχα, κατά το σχολικό έτος 2025-2026, η Πολυδιάστατη Παιδική φτώχεια (χ2[1, N=6.306] = 7,498, p =0,006) διαμορφώθηκε στο 4,02%, έναντι 5,48% το προηγούμενο σχολικό έτος (2024-2025). Η Οικονομική Παιδική φτώχεια (χ2[1, N=6.306] = 3,463, p =0,063) διαμορφώθηκε στο 7,85% κατά το σχολικό έτος 2025-2026, έναντι 9,16% το προηγούμενο σχολικό έτος (2024-2025). Η Μη Οικονομική Παιδική φτώχεια (χ2[1, N=6.306] = 13,878, p <0,001) διαμορφώθηκε στο 9,60% κατά το σχολικό έτος 2025-2026, έναντι 12,54% το προηγούμενο σχολικό έτος (2024-2025).

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