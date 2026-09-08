Οι χώρες του ΟΟΣΑ με την υψηλότερη παιδική φτώχεια - Η θέση της Ελλάδας

Τα ποσοστά παιδικής φτώχειας παρουσιάζουν μεγάλες διαφορές μεταξύ των οικονομιών του ΟΟΣΑ, από λιγότερο από 5% στη Φινλανδία έως σχεδόν 30% στην Κόστα Ρίκα.

Ως όριο φτώχειας ορίζεται το 50% του διάμεσου εισοδήματος των νοικοκυριών του συνολικού πληθυσμού, πράγμα που σημαίνει ότι ο δείκτης είναι σχετικός με το επίπεδο διαβίωσης σε κάθε χώρα. Ως αποτέλεσμα, χώρες με το ίδιο ποσοστό φτώχειας μπορεί να διαφέρουν σημαντικά ως προς τα απόλυτα επίπεδα εισοδήματος των νοικοκυριών που κατατάσσονται ως φτωχά.

Τα στοιχεία που παρουσιάζονται στο άρθρο προέρχονται από τη Βάση Δεδομένων Κατανομής Εισοδήματος του ΟΟΣΑ (OECD Income Distribution Database). Αφορούν το 2023, το πιο πρόσφατο διαθέσιμο έτος έως τον Αύγουστο του 2026, και περιλαμβάνουν τα κράτη-μέλη του ΟΟΣΑ, καθώς και τη Βουλγαρία, την Κροατία και τη Ρουμανία, οι οποίες βρίσκονται επί του παρόντος σε διαδικασία προσχώρησης στον Οργανισμό.

Η Κόστα Ρίκα έχει το υψηλότερο ποσοστό παιδικής φτώχειας στον ΟΟΣΑ

Η Κόστα Ρίκα βρέθηκε με μεγάλη διαφορά στην κορυφή της κατάταξης. Το ποσοστό παιδικής φτώχειας, 29,6%, ήταν κατά 6,4 ποσοστιαίες μονάδες υψηλότερο από εκείνο του Ισραήλ, το οποίο ακολουθεί στη δεύτερη θέση με 23,2%.

Το υψηλό κόστος ζωής και η μεγάλη έκταση της άτυπης απασχόλησης είναι μεταξύ των παραγόντων που μπορεί να αφήνουν τα νοικοκυριά με παιδιά ιδιαίτερα ευάλωτα στη φτώχεια.

Στο Ισραήλ, μία από τις χώρες του ΟΟΣΑ με τον νεότερο πληθυσμό, η παιδική φτώχεια είναι ιδιαίτερα συγκεντρωμένη σε δύο ομάδες: στους υπερορθόδοξους Εβραίους (Χαρεντί) και στους Άραβες πολίτες του Ισραήλ. Και στις δύο ομάδες, το ποσοστό παιδικής φτώχειας πλησιάζει το 50%.

Ένα στα πέντε παιδιά στις ΗΠΑ ζει σε συνθήκες φτώχειας

Οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν το τέταρτο υψηλότερο ποσοστό παιδικής φτώχειας μεταξύ των χωρών του ΟΟΣΑ, στο 21,1%, λίγο κάτω από την Ισπανία, όπου το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 21,5%.

Παρά τον υψηλό συνολικό πλούτο της χώρας, περίπου ένα στα πέντε παιδιά στις ΗΠΑ ζούσε σε νοικοκυριό με εισόδημα χαμηλότερο από το μισό του εθνικού διάμεσου εισοδήματος. Αυτό καταδεικνύει τη διαφορά μεταξύ του συνολικού πλούτου μιας χώρας και του τρόπου με τον οποίο κατανέμεται το εισόδημα μεταξύ των νοικοκυριών με παιδιά.

Ο αριθμός των νοικοκυριών που ζουν σε συνθήκες φτώχειας παρουσιάζει επίσης σημαντικές διαφορές από πολιτεία σε πολιτεία.

Η Βόρεια Ευρώπη έχει μερικά από τα χαμηλότερα ποσοστά παιδικής φτώχειας

Στο άλλο άκρο της κατάταξης, η Φινλανδία είχε το χαμηλότερο ποσοστό παιδικής φτώχειας, μόλις 4,6%, ακολουθούμενη από τη Σλοβενία με 6,2%, την Ιρλανδία με 6,8% και τη Νορβηγία με 6,9%.

Η διαφορά μεταξύ των δύο άκρων είναι ιδιαίτερα μεγάλη: το ποσοστό παιδικής φτώχειας στην Κόστα Ρίκα ήταν πάνω από έξι φορές υψηλότερο από εκείνο της Φινλανδίας. Τέσσερις χώρες της κατάταξης είχαν ποσοστά άνω του 20%, ενώ 10 χώρες είχαν ποσοστά κάτω από 9%.

Η Ελλάδα βρίσκεται κάπου στη μέση με ποσοστό 12,3%.

Επειδή ο δείκτης του ΟΟΣΑ βασίζεται στο διάμεσο εισόδημα κάθε χώρας, οι διαφορές αυτές αποτυπώνουν το πώς τα παιδιά τα καταφέρνουν μέσα στη δική τους εθνική κατανομή εισοδήματος, και όχι τις διαφορές στο απόλυτο επίπεδο διαβίωσης μεταξύ των χωρών.