EΛΣΤΑΤ: Αύξηση 5,7% στα κρούσματα λοιμωδών νοσημάτων το 2025 – Η εικόνα για γρίπη, φυματίωση και ιλαρά

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τα προσωρινά στοιχεία του έτους 2025 για τα Λοιμώδη Νοσήματα, τα οποία προέρχονται από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), πρώην Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕΕΛΠΝΟ). Ο ΕΟΔΥ καταγράφει και επιβεβαιώνει τα δηλωθέντα κρούσματα μέσω του συστήματος επιδημιολογικής επιτήρησης και παρέμβασης που διαθέτει, με βάση την υποχρεωτική δήλωση αυτών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του έτους 2025, τα κρούσματα των λοιμωδών νοσημάτων ανήλθαν σε 6.851 έναντι 6.484 κρουσμάτων που δηλώθηκαν κατά το 2024 παρουσιάζοντας αύξηση 5,7%. Το έτος 2025 τα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα γρίπης παρουσίασαν αύξηση 23,0% (2.832 από 2.303), ενώ τα κρούσματα ιλαράς μειώθηκαν στα 4 από 38 που ήταν το 2024.

Η γρίπη παρουσίασε εποχικότητα κυρίως τον Ιανουάριο με 1.103 περιστατικά τα οποία προοδευτικά μειώνονται και παρουσιάζουν μεγάλη ύφεση από τον Μάιο έως και τον Νοέμβριο. Συνολικά αναφέρθηκαν 2.832 κρούσματα για το έτος 2025 έναντι 2.303 που ήταν το 2024, καθιστώντας την συχνότερη λοίμωξη του έτους, με ποσοστό αύξησης 23,0%. Η λοίμωξη από καμπυλοβακτηρίδιο παρουσίασε συνολικά 1.161 κρούσματα μέσα στο έτος, με αυξητική τάση κυρίως το δεύτερο και τέταρτο τρίμηνο. Σε σχέση με το 2024, το 2025 παρατηρείται αύξηση 25,9%. Η σαλμονέλωση μειώθηκε κατά 11,7% και η φυματίωση μειώθηκε κατά 12,1%. Με βάση τον αριθμό των κρουσμάτων, η σαλμονέλωση κορυφώθηκε το τρίτο τρίμηνο του έτους και τα περισσότερα κρούσματα παρατηρήθηκαν κατά τον μήνα Ιούλιο και Αύγουστο. Ο Κοκκύτης με 12 κρούσματα εντός του 2025 παρουσίασε ραγδαία μείωση σε σχέση με το έτος 2024 όταν είχαν καταγραφεί 440 κρούσματα. Η λοίμωξη από τον ιό του Δυτικού Νείλου κατέγραψε συνολικά 96 κρούσματα, εμφανίζοντας θερινή εποχικότητα, καθώς τα περιστατικά αυξάνονται στους μήνες από Ιούνιο έως Σεπτέμβριο. Σε σχέση με το 2024 τα περιστατικά λοίμωξης μειώθηκαν κατά 56,4%.

Το 2025, τα περισσότερα κρούσματα των έξι λοιμωδών νοσημάτων που παρουσιάζονται στον Πίνακα 3 καταγράφηκαν κυρίως στην Περιφέρεια Αττικής.

Συγκεκριμένα η γρίπη παρουσίασε μεγάλη συγκέντρωση στις Περιφέρειες Αττικής (1.144), Κεντρικής Μακεδονίας (201) και Θεσσαλίας (183) , η λοίμωξη από το καμπυλοβακτηρίδιο, στις Περιφέρειες Αττικής (664), Κρήτης (120) και Κεντρικής Μακεδονίας (112). Τα περισσότερα κρούσματα σαλμονέλωσης καταγράφηκαν στις Περιφέρειες Αττικής (374), Κεντρικής Μακεδονίας (109) και Θεσσαλίας (68) και τα κρούσματα της φυματίωσης στις Περιφέρειες Αττικής (131) και Κεντρικής Μακεδονίας (52). Η λοίμωξη από ιό του δυτικού Νείλου παρουσιάστηκε κυρίως στις Περιφέρειες Θεσσαλίας (46) και Αττικής (23). Τέλος ο κοκκύτης παρουσίασε σημαντική μείωση περιστατικών, με το σύνολο αυτών ανά την Ελλάδα να υποχωρούν στα 12.