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Άλμα 17,8% στον τζίρο της βιομηχανίας τον Αύγουστο 2026 – Αύξηση 31,5% στις εξαγωγές
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
12:09 - 20 Οκτ 2026

Άλμα 17,8% στον τζίρο της βιομηχανίας τον Αύγουστο 2026 – Αύξηση 31,5% στις εξαγωγές

Reporter.gr Newsroom

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Η Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοινώνει τον Δείκτη Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία, με έτος βάσης 2021=100,0 και μήνα αναφοράς τον Αύγουστο 2026, η εξέλιξη του οποίου σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία, έχει ως εξής:

Ο Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία (σύνολο εγχώριας και εξωτερικής αγοράς) του μηνός Αυγούστου 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Αυγούστου 2025, παρουσίασε αύξηση 17.8% έναντι μείωσης 1,6% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2025 με το 2024

Ο Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία του μηνός Αυγούστου 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουλίου 2026, παρουσίασε μείωση 22,5%.

μέσος Γενικός Δείκτης του δωδεκαμήνου Σεπτεμβρίου 2025 – Αυγούστου 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δωδεκαμήνου Σεπτεμβρίου 2024 – Αυγούστου 2025, παρουσίασε αύξηση 10,4%, έναντι μείωσης 1,8% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων προηγούμενων δωδεκαμήνων.

Εξέλιξη Δείκτη Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία, μηνός Αυγούστου 2026

Ι. Σύγκριση Γενικού Δείκτη Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία, μηνός Αυγούστου 2026, με τον αντίστοιχο δείκτη Αυγούστου 2025

Η αύξηση του Γενικού Δείκτη Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία κατά 17,8% τον μήνα Αύγουστο 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Αυγούστου 2025, προήλθε:

1. Από τις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων της βιομηχανίας:

• Αύξηση κατά 18,1% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Μεταποίησης.

• Μείωση κατά 3,0% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Ορυχείων – Λατομείων.

2. Από τις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους αγορών:

• Αύξηση κατά 31.5% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εξωτερικής Αγοράς.

• Αύξηση κατά 11,3% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εσωτερικής Αγοράς.

3. Από τις μεταβολές κυρίως των δεικτών των διψήφιων κλάδων:

Κατασκευής μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων, εξόρυξης άνθρακα και λιγνίτη – άντλησης αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου – υποστηρικτικές δραστηριότητες εξόρυξης, παραγωγής οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου, παραγωγής βασικών μετάλλων, λοιπών ορυχείων και λατομείων

ΙΙ. Σύγκριση Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εγχώριας Αγοράς, μηνός Αυγούστου 2026, με τον αντίστοιχο δείκτη Αυγούστου 2025

Η αύξηση του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εγχώριας Αγοράς κατά 11,3% τον μήνα Αύγουστο 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Αυγούστου 2025, προήλθε από τις ακόλουθες μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων της βιομηχανίας

• Αύξηση κατά 23,2% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Ορυχείων – Λατομείων.

• Αύξηση κατά 11,2% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Μεταποίησης.

ΙΙΙ. Σύγκριση Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εξωτερικής Αγοράς, μηνός Αυγούστου 2026, με τον αντίστοιχο δείκτη Αυγούστου 2025

Η αύξηση του Γενικού Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εξωτερικής Αγοράς κατά 31,5% τον μήνα Αύγουστο 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Αυγούστου 2025, προήλθε:

1. Από τις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων της βιομηχανίας

• Αύξηση κατά 32,8% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Μεταποίησης.

• Μείωση κατά 31.9% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Ορυχείων – Λατομείων.

2. Από τις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους αγορών:

• Αύξηση κατά 63,2% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εξωτερικής Αγοράς σε χώρες Ευρωζώνης.

• Αύξηση κατά 11,8% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εξωτερικής Αγοράς σε χώρες εκτός Ευρωζώνης.

IV. Σύγκριση Γενικού Δείκτη Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία, μηνός Αυγούστου 2026, με τον αντίστοιχο δείκτη Ιουλίου 2026

Η μείωση του Γενικού Δείκτη Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία κατά 22,5% τον μήνα Αύγουστο 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουλίου 2026, προήλθε από τις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων της βιομηχανίας.

• Μείωση κατά 28,6% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Ορυχείων - Λατομείων.

• Μείωση κατά 22,4 % του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Μεταποίησης.

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