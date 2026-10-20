Συμπληρώματα διατροφής: Η αυξανόμενη ζήτηση, οι ανησυχίες για τις παρενέργειες και η πρόκληση της ρύθμισης

Τα συμπληρώματα διατροφής κερδίζουν έδαφος μεταξύ των χρηστών φαρμάκων GLP-1, ενώ γιατροί και ρυθμιστικές αρχές κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου.

Τα φάρμακα GLP-1, όπως τα Ozempic και Wegovy της Novo Nordisk, συγκαταλέγονται στις σημαντικότερες ιατρικές καινοτομίες των τελευταίων ετών, χάρη στην αποτελεσματικότητά τους στην αντιμετώπιση της παχυσαρκίας και του διαβήτη τύπου 2, καθώς και στη μείωση του κινδύνου καρδιακών παθήσεων.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με έρευνα της JPMorgan, περίπου 10 εκατομμύρια Αμερικανοί τα χρησιμοποίησαν πέρυσι, αριθμός που θα μπορούσε να αυξηθεί στα 25 εκατομμύρια έως το 2030.

Ωστόσο, όπως υπογραμμίζει το Reuters, οι παρενέργειές τους έχουν οδηγήσει πολλούς χρήστες στην αναζήτηση συμπληρωμάτων διατροφής, τα οποία υπόκεινται σε περιορισμένη ρυθμιστική εποπτεία.

Επισημαίνεται ότι οι πωλήσεις συμπληρωμάτων στις ΗΠΑ έχουν εκτοξευθεί τα τελευταία χρόνια, ξεπερνώντας τα 74 δισ. δολάρια το 2025, σύμφωνα με το Nutrition Business Journal. Παρότι οι χρήστες δηλώνουν ένθερμοι υποστηρικτές τους, η αυξανόμενη δημοτικότητά τους, η οποία ενισχύεται εν μέρει από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προκαλεί ανησυχία στους γιατρούς και ωθεί τις ρυθμιστικές αρχές να εξετάζουν νέους κανόνες για τη διάθεση αυτών των προϊόντων στην αγορά.

Οι βιταμίνες και τα συμπληρώματα διατροφής δεν χρειάζονται προηγούμενη έγκριση από την Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ (FDA), γεγονός που καθιστά δύσκολη την αξιολόγηση της επιστημονικής τεκμηρίωσης που τα συνοδεύει. Καθώς οι προσωπικότητες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης διαδραματίζουν ολοένα σημαντικότερο ρόλο στην προώθησή τους, ορισμένοι ιατρικοί ερευνητές έχουν ζητήσει αυστηρότερη ρύθμιση της διαδικτυακής διαφήμισης συμπληρωμάτων.

Ο Ρομπ Φριντ, διευθύνων σύμβουλος της Niagen Bioscience, η οποία κατέγραψε πωλήσεις 129 εκατ. δολαρίων πέρυσι, προειδοποίησε ότι οι εταιρείες «μπορούν να προσλάβουν έναν influencer ή ακόμη και εκατοντάδες influencers στο TikTok [...] για να διατυπώνουν όποιους ισχυρισμούς θα οδηγήσουν σε πωλήσεις».

Εκτοξεύονται οι πωλήσεις συμπληρωμάτων

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το TikTok Shop κατέγραψε πωλήσεις συμπληρωμάτων διατροφής άνω του 1 δισ. δολαρίων το 2025, ποσό που αντιστοιχούσε στο 5,4% του συνόλου των ηλεκτρονικών πωλήσεων συμπληρωμάτων, σύμφωνα με το Nutrition Business Journal. Παράλληλα, οι συνολικές πωλήσεις βιταμινών και συμπληρωμάτων στις ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 5% το 2024 και κατά 7% πέρυσι.

«Τα φάρμακα αυτά προσελκύουν νέους καταναλωτές και διευρύνουν τις ήδη υπάρχουσες συνήθειες λήψης συμπληρωμάτων», δήλωσε η Έρικα Κραφτ, αναλύτρια δεδομένων στο Nutrition Business Journal.

Ωστόσο, ελλείψει προηγούμενης έγκρισης από την FDA, οι καταναλωτές δεν γνωρίζουν τι ακριβώς περιέχουν πολλά συμπληρώματα, επισήμανε ο Τζόναθαν Μπονέ, κλινικός αναπληρωτής καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Στάνφορντ και επικεφαλής ιατρικός σύμβουλος του Ardmore Institute of Health, με έδρα το Άρντμορ της Οκλαχόμα.

«Εάν δεν μπορείς να γνωρίζεις τι ακριβώς λαμβάνεις, είναι δύσκολο να γνωρίζεις και σε ποιους κινδύνους εκτίθεσαι», δήλωσε.

Οι λιανοπωλητές διευρύνουν την προσφορά συμπληρωμάτων

Την ίδια ώρα, σχεδόν οι μισοί χρήστες φαρμάκων GLP-1 άρχισαν να λαμβάνουν νέες βιταμίνες και συμπληρώματα μετά την έναρξη της φαρμακευτικής αγωγής τους, σύμφωνα με έρευνα του Nutrition Business Journal. Ιδιαίτερα δημοφιλή είναι τα προβιοτικά, οι πρωτεΐνες και οι φυτικές ίνες.

Έρευνα καταναλωτών που πραγματοποίησε φέτος η Boston Consulting Group έδειξε ότι οι χρήστες φαρμάκων GLP-1 δαπανούν περίπου 20% περισσότερα για πρωτεΐνες, φυτικές ίνες και κολλαγόνο σε σχέση με την περίοδο πριν ξεκινήσουν τη θεραπεία. Το κολλαγόνο είναι μια πρωτεΐνη που συμβάλλει στη διατήρηση της δομής του δέρματος.

Σε αυτό το φόντο λοιπόν, οι εταιρείες αξιοποιούν την συγκεκριμένη τάση. Η Target διευρύνει τη γκάμα των συμπληρωμάτων που διαθέτει, ενώ η The Vitamin Shoppe, η οποία ανήκει σε εταιρεία ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων, έχει καταγράψει φέτος διψήφια αύξηση πωλήσεων σε προϊόντα φυτικών ινών και κρεατίνης, τα οποία είναι ιδιαίτερα δημοφιλή στους χρήστες φαρμάκων GLP-1, σύμφωνα με τον Τζακ Γκέιτον, ανώτερο αντιπρόεδρο εμπορικής διαχείρισης της εταιρείας.

Οι συγχωνεύσεις και οι εξαγορές στον κλάδο αποκτούν μεγαλύτερη αξία, αν και ο αριθμός των συναλλαγών μειώνεται.

Σύμφωνα με την εταιρεία χρηματοοικονομικών δεδομένων PitchBook, το 2024 πραγματοποιήθηκαν παγκοσμίως 115 συμφωνίες συνολικής αξίας 7,3 δισ. δολαρίων. Το 2025, οι συμφωνίες μειώθηκαν σε 95, αλλά η συνολική αξία τους αυξήθηκε στα 16,9 δισ. δολάρια. Από την αρχή του 2026 έως τις 6 Οκτωβρίου, είχαν καταγραφεί 68 συμφωνίες συνολικής αξίας 14,6 δισ. δολαρίων.

Η Procter & Gamble αναμένεται να εξαγοράσει την εταιρεία συμπληρωμάτων διατροφής Thorne, ενώ η ιαπωνική Kirin Holdings ανακοίνωσε τον Αύγουστο ότι θα εξαγοράσει την καναδική Jamieson Wellness. Η αμερικανική επωνυμία της τελευταίας, youtheory, κυκλοφόρησε στις αρχές του 2025 ένα προϊόν που απευθύνεται ειδικά σε χρήστες φαρμάκων GLP-1.

Η Ρουθ Γουίνκερ, εκπρόσωπος της Jamieson, δήλωσε ότι η εταιρεία θεωρεί πως η αυξανόμενη χρήση των φαρμάκων GLP-1 ευνοεί την ανάπτυξή της, πέρα από την ανάγκη αντιμετώπισης των παρενεργειών τους.

«Όταν οι άνθρωποι γίνονται πιο υγιείς, τείνουν να λαμβάνουν περισσότερες βιταμίνες και συμπληρώματα διατροφής», ανέφερε η Γουίνκερ.

Στο προσκήνιο αυστηρότεροι κανονισμοί

Ο υπουργός Υγείας και Ανθρωπίνων Υπηρεσιών των ΗΠΑ, Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζούνιορ, έχει προτείνει την αυστηροποίηση του ρυθμιστικού πλαισίου. Κατά τη διάρκεια του 2026, ο FDA έχει εντείνει τις προσπάθειές του για την ενίσχυση της εποπτείας των νέων συστατικών που χρησιμοποιούνται στα συμπληρώματα διατροφής, εκδίδοντας νέες κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνουν οι αιτήσεις αξιολόγησής τους.

Να σημειωθεί ότι πολλοί παρασκευαστές συμπληρωμάτων αποφεύγουν αυτή τη διαδικασία αξιολόγησης αξιοποιώντας μια εναλλακτική οδό, η οποία επιτρέπει στις εταιρείες τροφίμων να δηλώνουν ότι τα συστατικά τους είναι «γενικώς αναγνωρισμένα ως ασφαλή», χωρίς να ενημερώνουν τον FDA.

Ωστόσο, ένας προτεινόμενος κανονισμός θα καταργούσε αυτή τη δυνατότητα, στο πλαίσιο της ευρύτερης προσπάθειας του Κένεντι να ενισχύσει τη ρύθμιση των συστατικών που χρησιμοποιούνται στα τρόφιμα.

«Διχασμός» στον κλάδο

Η πρόταση έχει διχάσει τον κλάδο. Ορισμένοι υποστηρίζουν την αυστηρότερη εποπτεία, εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά τους για επιτήδειους παράγοντες που νοθεύουν συμπληρώματα με φαρμακευτικές ουσίες ή προσθέτουν μόνο ελάχιστες ποσότητες από συστατικά τα οποία διαφημίζονται ως ευεργετικά για την υγεία.

«Τουλάχιστον, θα πρέπει να υπάρχει διαδικασία αξιολόγησης πριν από την κυκλοφορία ενός προϊόντος στην αγορά», δήλωσε η Ζακλίν Μάσλαν, διευθύνουσα σύμβουλος της νεοφυούς εταιρείας βιταμινών Body of Work, η οποία απευθύνεται σε γυναίκες κάτω των 40 ετών.

Αντίθετα, το Συμβούλιο Υπεύθυνης Διατροφής (Council for Responsible Nutrition), ένας εμπορικός φορέας που εκπροσωπεί τον κλάδο των συμπληρωμάτων, προειδοποιεί ότι ο προτεινόμενος κανονισμός θα προκαλέσει καθυστερήσεις μηνών, καθώς η FDA θα κληθεί να εξετάσει χιλιάδες συστατικά.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Thorne, Κόλιν Γουότς, δήλωσε ότι είναι «απίθανο» η FDA να διαθέτει το απαραίτητο ανθρώπινο δυναμικό για να αξιολογεί νέα συστατικά «με την ταχύτητα που απαιτείται ώστε να συμβαδίζει με την καινοτομία».

Σε δήλωσή του προς το Reuters, εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας και Ανθρωπίνων Υπηρεσιών των ΗΠΑ ανέφερε ότι η FDA εξετάζει δυνατότητες «εκσυγχρονισμού της ρυθμιστικής της προσέγγισης, ώστε να συμβαδίζει με μια αγορά που εξελίσσεται», προσθέτοντας ότι στόχος της υπηρεσίας είναι να διασφαλίζει την ασφάλεια των προϊόντων, «υποστηρίζοντας παράλληλα την ελευθερία επιλογής των καταναλωτών».