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Λήξη συναγερμού στη Βουλή μετά το τηλεφώνημα για βόμβα
Πολιτική
19:13 - 04 Οκτ 2026

Λήξη συναγερμού στη Βουλή μετά το τηλεφώνημα για βόμβα

Reporter.gr Newsroom

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Ολοκληρώθηκε η κινητοποίηση των αρμόδιων αρχών στη Βουλή, η οποία προκλήθηκε το απόγευμα της Κυριακής (4/10), έπειτα από τηλεφώνημα αγνώστου στο τηλεφωνικό κέντρο του Κοινοβουλίου, με το οποίο έγινε αναφορά για τοποθέτηση βόμβας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο άγνωστος υποστήριξε ότι έχει τοποθετηθεί εκρηκτικός μηχανισμός στη Βουλή, χωρίς ωστόσο να αναφέρει συγκεκριμένο χρόνο έκρηξης ή να υποδεικνύει το σημείο όπου υποτίθεται ότι είχε τοποθετηθεί.

Μετά το τηλεφώνημα τέθηκαν σε άμεση κινητοποίηση οι αρμόδιες υπηρεσίες ασφαλείας της Βουλής, ενώ στο σημείο έσπευσε και κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ).

Μετά την ολοκλήρωση των απαραίτητων ελέγχων, δεν εντοπίστηκε κάτι ύποπτο και η απειλή αποδείχθηκε φάρσα.

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