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«Κλειδώνει» η ένταξη του Ευάγγελου Αποστολάκη στο ΠΑΣΟΚ
Πολιτική
20:34 - 04 Οκτ 2026

«Κλειδώνει» η ένταξη του Ευάγγελου Αποστολάκη στο ΠΑΣΟΚ

Reporter.gr Newsroom

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«Κλειδώνει» η μεταγραφή του ναυάρχου ε.α. και πρώην υπουργού Εθνικής Άμυνας Ευάγγελου Αποστολάκη στο ΠΑΣΟΚ.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη, θα συναντηθεί τη Δευτέρα (5/10) στις 12:00 με τον ανεξάρτητο βουλευτή στο γραφείο του στη Βουλή, ώστε να επισημοποιηθεί η ένταξη του πρώην υπουργού στο ΠΑΣΟΚ.

Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Αποστολάκης είχε εκλεγεί στη Βουλή μέσω του ΣΥΡΙΖΑ το 2023. Στη συνέχεια συνδέθηκε στενά με τον Στέφανο Κασσελάκη, όσο ήταν επικεφαλής του κόμματος. Δεν τον ακολούθησε, όμως, στο νέο του πολιτικό εγχείρημα, παρά το γεγονός ότι αποχώρησε και ο ίδιος από την Κουμουνδούρου.

Ο κ. Αποστολάκης βρισκόταν επί μήνες σε συζητήσεις με το ΠΑΣΟΚ για την προσχώρησή του, επομένως η εξέλιξη αυτή δεν προκαλεί κάποια έκπληξη. Ανοιχτή παραμένει η εκλογική περιφέρεια στην οποία θα θέσει υποψηφιότητα. Στο τραπέζι βρίσκονται η Α’ Πειραιά και τα Χανιά.

Ο ε.α. ναύαρχος δεν αναμένεται να είναι η τελευταία προσθήκη από τους ανεξάρτητους βουλευτές στο ΠΑΣΟΚ. Στο κάδρο βρίσκονται ακόμη η ανεξάρτητη βουλευτής Β’ Πειραιά, Νίνα Κασιμάτη, καθώς και η ανεξάρτητη βουλευτής Πέλλας, Θεοδώρα Τζάκρη, με την πρώτη να βρίσκεται πιο κοντά στην επιστροφή της στη Χαριλάου Τρικούπη.

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