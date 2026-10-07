Ρούμπιο: Η Ελλάδα «πυλώνας σταθερότητας» και «απαραίτητος σύμμαχος» των ΗΠΑ

Τον στρατηγικό χαρακτήρα και το διαρκώς διευρυνόμενο εύρος της ελληνοαμερικανικής σχέσης ανέδειξε ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, κατά την έναρξη του Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδας – ΗΠΑ στην Αθήνα, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην αμυντική και ενεργειακή συνεργασία, στις επενδύσεις και στον ρόλο της Ελλάδας ως παράγοντα σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή.

Μετά την κατ' ιδίαν συνάντησή του με τον Έλληνα υπουργό Εξωτερικών, Γιώργο Γεραπετρίτη, ο κ. Ρούμπιο, υπογράμμισε πως στο διεθνές περιβάλλον αυξημένης αβεβαιότητας και αστάθειας, οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι σημαντικό να διαθέτουν ισχυρές και αξιόπιστες συμμαχίες.

«Σε μια εποχή αβεβαιότητας και παγκόσμιας αστάθειας, χρειαζόμαστε πολύ σημαντικούς εταίρους με βάση την ιστορία. Οι ΗΠΑ θεωρούν σημαντικό εταίρο την Ελλάδα και ελπίζω το ίδιο να ισχύει και για την Ελλάδα όσον αφορά τις ΗΠΑ», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών τόνισε ότι οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις έχουν πλέον διευρυνθεί σημαντικά, ξεπερνώντας τα παραδοσιακά όρια της ασφάλειας και της άμυνας.

«Αυτή η στενή εταιρική σχέση είναι μια σχέση που εξελίσσεται και έχει να κάνει με πολλούς τομείς», σημείωσε, προσθέτοντας ότι η συνεργασία αφορά «την κοινή μας ασφάλεια και την άμυνα», αλλά επεκτείνεται «στο εμπόριο, στις επενδύσεις, στην ενέργεια» και στις πολιτισμικές ανταλλαγές.

«Δεν υπάρχει κανένα κομμάτι της κοινωνίας ή των χωρών που δεν αποτελεί κομμάτι των αμερικανικών σχέσεων που θέλουμε να αναπτύξουμε σε κάθε τομέα», υπογράμμισε.

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Η Ελλάδα στον πυρήνα της περιφερειακής ασφάλειας

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο κ. Ρούμπιο στον ρόλο της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ και στην ευρύτερη περιοχή, χαρακτηρίζοντάς την «απαραίτητο σύμμαχο» και «πυλώνα σταθερότητας».

Η αναφορά αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία με δεδομένο το ευρύτερο περιβάλλον αστάθειας, καθώς ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών αναφέρθηκε στις πολλαπλές εστίες έντασης που απασχολούν τη διεθνή κοινότητα, από τον πόλεμο στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή έως την κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ και την αυξανόμενη ένταση στην Ερυθρά Θάλασσα.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η Ουάσιγκτον αντιμετωπίζει την Ελλάδα ως κρίσιμο εταίρο στην περιοχή, τόσο σε επίπεδο ασφάλειας και άμυνας όσο και ως ενεργειακό και γεωπολιτικό κόμβο.

Η έμφαση που έδωσε ο κ. Ρούμπιο στην ενέργεια και στις επενδύσεις καταδεικνύει, παράλληλα, την προσπάθεια περαιτέρω εμβάθυνσης της διμερούς σχέσης σε οικονομικό και στρατηγικό επίπεδο, πέρα από το καθαρά αμυντικό σκέλος.

Γεραπετρίτης: Στρατηγική σχέση με επίκεντρο άμυνα, ενέργεια και επενδύσεις

Από την πλευρά του, ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης υπογράμμισε τη στρατηγική σημασία των σχέσεων Ελλάδας και ΗΠΑ, επισημαίνοντας ότι η γεωγραφική θέση, η ιστορική παρουσία της Ελλάδας στην περιοχή και οι σχέσεις του Ελληνισμού της επιτρέπουν να λειτουργεί ως γέφυρα μεταξύ διαφορετικών χωρών και περιφερειών.

«Τούτο δίνει στην Ελλάδα μια συγκεκριμένη ευθύνη, όπως και την πρακτική ικανότητα να συνδέει χώρες, να διευκολύνει τον διάλογο και να οικοδομεί κατανόηση», ανέφερε.

Ο κ. Γεραπετρίτης σημείωσε ότι η συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες ενισχύει τον ρόλο της Ελλάδας και συμβάλλει στην ασφάλεια της περιοχής, υπογραμμίζοντας ότι ο Στρατηγικός Διάλογος μπορεί να μεταφραστεί σε συγκεκριμένες και απτές δράσεις.

«Η συνεργασία μας έχει μεγαλώσει σταθερά», ανέφερε, σημειώνοντας ότι καλύπτει πλέον ένα ευρύ φάσμα πεδίων, από την άμυνα και τις υποδομές έως την ψηφιακή τεχνολογία, την επιβολή του νόμου, τη ναυτιλία και τους δεσμούς μεταξύ των δύο λαών.

Στο πεδίο της άμυνας, ο υπουργός Εξωτερικών τόνισε ότι η διμερής συνεργασία βρίσκεται στο υψηλότερο επίπεδό της, χαρακτηρίζοντας την Αλεξανδρούπολη χαρακτηριστικό παράδειγμα της ελληνοαμερικανικής συνεργασίας.

«Η Αλεξανδρούπολη αποτελεί το παράδειγμα αυτής της συνεργασίας», σημείωσε.

Ο κ. Γεραπετρίτης στάθηκε επίσης στις τρεις συμφωνίες που υπογράφονται, υπογραμμίζοντας ότι αποτελούν «απτή απόδειξη» της προόδου που έχει σημειωθεί στις διμερείς σχέσεις.

«Η δική μας εταιρική σχέση ποτέ δεν ήταν πιο ισχυρή ή πιο βαθιά ή πιο συνεκτική», ανέφερε, επισημαίνοντας ότι Ελλάδα και ΗΠΑ μοιράζονται κοινές αξίες και επιδιώκουν την προώθηση της ειρήνης, της ευημερίας και της ασφάλειας.

Αναφερόμενος στις διεθνείς εξελίξεις, ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών έκανε λόγο για τον πόλεμο στην Ουκρανία, την αστάθεια στη Μέση Ανατολή και τις απειλές για τη ναυτιλιακή ασφάλεια στην Ερυθρά Θάλασσα, καθώς και για «αναθεωρητική ρητορική» που, όπως είπε, απαιτεί συντονισμό και ξεκάθαρο σκοπό.

«Σε αυτό το αβέβαιο περιβάλλον, η Ελλάδα παραμένει αξιόπιστος σύμμαχος και φυσικά μια άγκυρα σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο», τόνισε.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στον ρόλο της Ελλάδας στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ κατά την περίοδο 2025-2026 και στην επικείμενη ανάληψη της Προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου το δεύτερο εξάμηνο του 2027, υπογραμμίζοντας τη σημασία του σεβασμού του διεθνούς δικαίου ως βασικής κατευθυντήριας γραμμής της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής και ως προϋπόθεσης για την ειρήνη.

Κλείνοντας, ο κ. Γεραπετρίτης ανέδειξε τη γεωγραφική θέση της χώρας, σημειώνοντας ότι «η γεωγραφία της Ελλάδας διαδραματίζει έναν πολύ σημαντικό ρόλο και μας θέτει στο σταυροδρόμι τριών ηπείρων».

Ακολούθησαν στη συνέχεια μετά την πρώτη σύσκεψη νέες αναλυτικότερες δηλώσεις των δύο υπουργών.

Γεραπετρίτης: Η Ελλάδα πυλώνας περιφερειακής σταθερότητας και ασφάλειας

Στην προώθηση της διεθνούς και περιφερειακής σταθερότητας και ασφάλειας αναφέρθηκε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, υπογραμμίζοντας το ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο στο οποίο έχει φτάσει η ενεργειακή συνεργασία Ελλάδας και ΗΠΑ.

Όπως σημείωσε, ο Κάθετος Διάδρομος αποτελεί τη «ραχοκοκαλιά» για τη μεταφορά αμερικανικού LNG προς την Ευρώπη, ενώ ο ελληνόκτητος στόλος μεταφέρει περίπου το 20% του LNG στις διεθνείς αγορές, ενισχύοντας την ενεργειακή ασφάλεια.

Ο κ. Γεραπετρίτης αναφέρθηκε επίσης στον στρατηγικό ρόλο της Σούδας και της Αλεξανδρούπολης, που, όπως είπε, αναδεικνύουν τη σημασία της Ελλάδας για την αρχιτεκτονική ασφαλείας στην περιοχή και για την αμερικανική παρουσία στην Ανατολική Μεσόγειο. Παράλληλα, χαρακτήρισε την απόκτηση των F-35 ένδειξη της σταθερής και διαρκώς ενισχυόμενης αμυντικής συνεργασίας των δύο χωρών.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στους ισχυρούς δεσμούς μεταξύ των δύο λαών, σημειώνοντας ότι το 2026 περισσότεροι από ένα εκατομμύριο Αμερικανοί πολίτες επισκέφθηκαν την Ελλάδα, ενώ πραγματοποιούνται περισσότερες από 100 πτήσεις την εβδομάδα μεταξύ Ελλάδας και ΗΠΑ.

Μέση Ανατολή, Ουκρανία και μεταναστευτικές ροές

Ο υπουργός Εξωτερικών αναφέρθηκε στα φλέγοντα ζητήματα που απασχολούν τη διεθνή κοινότητα, με αιχμή τις συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία, αλλά και την αποσταθεροποίηση στην υποσαχάρια Αφρική, η οποία, όπως τόνισε, επιβαρύνει την ανθρωπιστική και κρατική κατάσταση στην ήπειρο και ενισχύει τις μεταναστευτικές ροές.

Παράλληλα, υπογράμμισε τη σημασία που αποδίδει η Ελλάδα στην ελεύθερη ναυσιπλοΐα, σημειώνοντας ότι η ασφάλειά της αποτελεί απαράβατο όρο για την ομαλή λειτουργία των εφοδιαστικών αλυσίδων και για την αποτροπή κινδύνων που θα μπορούσαν να επιδεινώσουν την επισιτιστική κρίση.

Κοινή μέριμνα Ελλάδας και ΗΠΑ, σύμφωνα με τον κ. Γεραπετρίτη, είναι η διασφάλιση συνθηκών σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο, καθώς και η προστασία των χριστιανικών πληθυσμών και κάθε άλλης θρησκευτικής κοινότητας. Όπως ανέφερε, η Ελλάδα βρίσκεται σε συνεχή επαφή με τα Πατριαρχεία της ευρύτερης περιοχής της Μέσης Ανατολής.

Δυτικά Βαλκάνια και ελληνική αμυντική ισχύς

Σε ό,τι αφορά την ευρωπαϊκή προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων, ο κ. Γεραπετρίτης υπογράμμισε ότι αποτελεί εγγύηση για την ευημερία της περιοχής και προϋπόθεση για την αποτροπή εθνικιστικών τάσεων, πάντα με σεβασμό στο διεθνές δίκαιο.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στην ποιοτική και ποσοτική ενδυνάμωση των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων, τονίζοντας ότι στόχος είναι η συνολική ενίσχυση της ασφάλειας και της ευημερίας στην περιοχή.

Η Ελλάδα, όπως σημείωσε, διαθέτει αμυντικές δαπάνες που υπερβαίνουν τους στόχους του ΝΑΤΟ και λειτουργεί ως πάροχος ασφάλειας στην περιοχή. Παράλληλα, έχει ηγετικό ρόλο στις ναυτικές επιχειρήσεις της ΕΕ, οι οποίες λειτουργούν συμπληρωματικά προς τις αμερικανικές πρωτοβουλίες.

Ο υπουργός Εξωτερικών έδωσε έμφαση και στο διπλωματικό αποτύπωμα της Ελλάδας ως μέλους της ΕΕ και του ΝΑΤΟ, αλλά και στις στρατηγικές συμμαχίες της χώρας με την Αίγυπτο, το Ισραήλ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και τη Σαουδική Αραβία. Παράλληλα, αναφέρθηκε στη συμμετοχή της Ελλάδας σε πολυμερή σχήματα συνεργασίας, τα οποία, όπως είπε, έχουν αναβαθμιστεί και ασκούν ουσιαστική επιρροή στο γεωπολιτικό πεδίο.

Κυπριακό

Για την Κύπρο, ο κ. Γεραπετρίτης υπογράμμισε ότι αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της ασφάλειας της Ανατολικής Μεσογείου.

Επανέλαβε τη θέση της Ελλάδας υπέρ της επανένωσης της Κύπρου στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου και του τερματισμού της παράνομης κατοχής, με στόχο την αποκατάσταση της ειρήνης και την αποτροπή κάθε αναθεωρητικής δραστηριότητας στην περιοχή.

Ρούμπιο: Ιστορικής σημασίας η συμμαχία Ελλάδας – ΗΠΑ

Από την πλευρά του, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη διεξαγωγή του 6ου Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδας – ΗΠΑ, υπογραμμίζοντας ότι οι δύο χώρες συνεργάζονται σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων.

Όπως ανέφερε, Ελλάδα και ΗΠΑ συνδέονται από κοινή κληρονομιά και μια περήφανη ιστορία, ενώ η σημασία της συμμαχίας αναδεικνύεται ακόμη περισσότερο από τις προκλήσεις του σύγχρονου κόσμου.

Ο κ. Ρούμπιο αναφέρθηκε στις εξελίξεις γύρω από τα Στενά του Ορμούζ, την Υεμένη, το Ιράν και την Ερυθρά Θάλασσα, καθώς και στον πόλεμο στην Ουκρανία, τονίζοντας ότι οι εξελίξεις αυτές αναδεικνύουν τη στρατηγική και ιστορική σημασία της ελληνοαμερικανικής συμμαχίας.

Εξέφρασε, παράλληλα, την ικανοποίησή του για την κοινή αντίληψη Αθήνας και Ουάσιγκτον ως προς τις υφιστάμενες απειλές και υπογράμμισε την ανάγκη τα ευρωπαϊκά κράτη να αναλάβουν μεγαλύτερες ευθύνες για την άμυνα της Ευρώπης.

Αναφερόμενος στις αμυντικές δαπάνες, έκανε λόγο για ανάγκη αύξησης των ευρωπαϊκών επενδύσεων στην άμυνα, με στόχο υψηλότερα ποσοστά συμμετοχής και μεγαλύτερο επιμερισμό των ευθυνών στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ.

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών αναφέρθηκε επίσης στη συνεργασία με την Εθνοφρουρά της Φλόριντα, καθώς και στη συμβολή της Ελλάδας στην αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης και της τρομοκρατίας, επισημαίνοντας ότι η γεωγραφική θέση της χώρας την καθιστά ιδιαίτερα εκτεθειμένη στις μεταναστευτικές πιέσεις.

Νέο μνημόνιο για την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας

Στο πλαίσιο του Στρατηγικού Διαλόγου ανακοινώθηκε νέο μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και ΗΠΑ για την ανταλλαγή πληροφοριών με στόχο την καταπολέμηση της τρομοκρατίας.

Ο κ. Ρούμπιο τόνισε τη σημασία της συνεργασίας στον τομέα της ασφάλειας, υπογραμμίζοντας την ανάγκη προστασίας των κοινωνιών και του πολιτισμού από την τρομοκρατική απειλή.

Παράλληλα, χαρακτήρισε την Ελλάδα ισχυρό σύμμαχο του ΝΑΤΟ, που κατανοεί την ανάγκη επιμερισμού των ευθυνών, ενώ αναφέρθηκε στον σημαντικό ρόλο της χώρας στο εμπόριο και τη βιομηχανία.

Ενέργεια και προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς

Ο κ. Ρούμπιο εξέφρασε την πρόθεση της αμερικανικής πλευράς να διευρύνει τη συνεργασία με την Ελλάδα στον ενεργειακό τομέα, με έμφαση στην ανάπτυξη αγωγών και υποδομών LNG, που μπορούν να ενισχύσουν περαιτέρω τις διμερείς σχέσεις και την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε, τέλος, στην προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς και στην αντιμετώπιση της παράνομης διακίνησης αρχαιοτήτων προς τις ΗΠΑ. Όπως τόνισε, η αμερικανική πλευρά σέβεται τον δυτικό πολιτισμό και επιθυμεί να συμβάλει στη διαφύλαξη των πολιτιστικών θησαυρών από την παράνομη μετακίνησή τους.

Ο κ. Ρούμπιο εξέφρασε την προσδοκία για περαιτέρω συνεργασία με την ελληνική πλευρά, με στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας και την προστασία των κοινών αξιών των δύο χωρών.