Τι προβλέπει η συνεργασία των Ενόπλων Δυνάμεων με την Εθνοφρουρά της Φλόριντα

Η Ελλάδα εντάσσεται και επίσημα στο αμερικανικό πρόγραμμα κρατικής συνεργασίας (State Partnership Program – SPP), μετά την υπογραφή της σχετικής επιστολής προθέσεων για τη συνεργασία των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων με την Εθνοφρουρά της Φλόριντα, στο πλαίσιο του 6ου Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδας – ΗΠΑ.

Η συμφωνία ανοίγει τον δρόμο για την ανάπτυξη κοινών δραστηριοτήτων, συνεκπαιδεύσεων και ανταλλαγής τεχνογνωσίας σε ένα ευρύ φάσμα τομέων αμοιβαίου ενδιαφέροντος, προσθέτοντας ένα ακόμη επίπεδο στην ήδη στενή ελληνοαμερικανική αμυντική συνεργασία.

Σημειώνεται πως την επιστολή προθέσεων υπέγραψαν σήμερα (Τετάρτη, 7/10) ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ, στρατηγός Δημήτριος Χούπης, και ο διοικητής της Εθνοφρουράς της Φλόριντα, υποστράτηγος Τζον Χάας, παρουσία του υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια και του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο.

Κατά τις δηλώσεις τους, οι δύο υπουργοί αναφέρθηκαν στη στενή αμυντική σχέση Ελλάδας και ΗΠΑ και στις νέες δυνατότητες που δημιουργεί η συνεργασία σε επίπεδο στρατιωτικών σχηματισμών και μονάδων, τόσο στον τομέα της εκπαίδευσης και της ανταλλαγής τακτικών και τεχνογνωσίας όσο και στην αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών.

Τι προβλέπει η συνεργασία

Σύμφωνα με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, η συνεργασία Ελλάδας και Φλόριντα θα περιλαμβάνει συνεκπαιδεύσεις και κοινές ασκήσεις, με έμφαση στη διαλειτουργικότητα, τη διοίκηση και τον έλεγχο, τα κοινά πυρά και τους τακτικούς ελιγμούς.

Παράλληλα, στο πλαίσιο της συνεργασίας προβλέπονται δράσεις που αφορούν την υποστήριξη και τη Διοικητική Μέριμνα, την αεράμυνα και τις αεροπορικές επιχειρήσεις, καθώς και τα πεδία του Διαστήματος και των κυβερνοεπιχειρήσεων. Στους τομείς κοινού ενδιαφέροντος περιλαμβάνεται επίσης η αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών.

Η συμφωνία προβλέπει ακόμη ανταλλαγές επισκέψεων μεταξύ προσωπικού των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων και της Εθνοφρουράς της Φλόριντα, εκπαιδευτικές δράσεις και ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και τεχνογνωσίας. Οι επιμέρους δραστηριότητες θα συντονίζονται σε ετήσια βάση.

Δένδιας: Νέο κεφάλαιο στην ενίσχυση της συνεργασίας Ελλάδας - ΗΠΑ

Ο Ελληνας υπουργός Αμυνας Νίκος Δένδιας σχολίασε, με ανάρτησή του στο X, την υπογραφή της επιστολής πρόθεσης για τη συνεργασία μεταξύ του ΥΠΕΘΑ και της Εθνοφρουράς της Πολιτείας της Φλόριντα.

Ο κ. Δένδιας έκανε λόγο για νέο κεφάλαιο στην περαιτέρω ενίσχυσή της στρατηγικής συνεργασίας Ελλάδας - ΗΠΑ στον τομέα της Αμυνας και της Ασφάλειας.

{https://x.com/NikosDendias/status/2107799253816922307}

Τα επόμενα βήματα

Επόμενο στάδιο αποτελεί η περαιτέρω εξειδίκευση των τομέων συνεργασίας από αξιωματούχους των δύο πλευρών, προκειμένου να καταρτιστεί ένα ετήσιο πρόγραμμα δραστηριοτήτων και ασκήσεων. Σύμφωνα με πληροφορίες, η εφαρμογή του προγράμματος αναμένεται να ξεκινήσει εντός του 2027.

Παράλληλα, θα συνεχιστούν οι ανταλλαγές επισκέψεων μεταξύ των δύο πλευρών και θα προχωρήσει σταδιακά η υλοποίηση συνεκπαιδεύσεων και άλλων κοινών δράσεων.

Ήδη, τον περασμένο Ιούλιο, αμερικανική αντιπροσωπεία από τη Φλόριντα επισκέφθηκε το υπουργείο Εθνικής Άμυνας, στο πλαίσιο του συντονισμού για την εφαρμογή του προγράμματος SPP. Κατά την παραμονή της στην Ελλάδα, η αντιπροσωπεία επισκέφθηκε, μεταξύ άλλων, την Ανώτατη Στρατιωτική Διοίκηση Θράκης στην Ξάνθη, το Αρχηγείο Τακτικής Αεροπορίας και την 1η Ταξιαρχία Αεροπορίας Στρατού στη Λάρισα, καθώς και την Ανώτατη Στρατιωτική Διοίκηση Αιγαίου και Ανατολικής Μεσογείου και τη Διοίκηση Ειδικού Πολέμου.

Στο επόμενο διάστημα αναμένεται και η ανταπόδοση της επίσκεψης, με διακλαδική ομάδα στελεχών των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων να μεταβαίνει στη Φλόριντα.

Ο ρόλος της Εθνοφρουράς της Φλόριντα

Η Εθνοφρουρά της Φλόριντα αποτελεί ένα από τα παλαιότερα στρατιωτικά σώματα των Ηνωμένων Πολιτειών, με ιστορία που ξεκινά από το 1565. Εκτός από τις αμυντικές της αποστολές, έχει σημαντική παρουσία στην αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών και στην παροχή βοήθειας σε πληγείσες περιοχές.

Μονάδες της έχουν κατά το παρελθόν ενεργοποιηθεί για υπηρεσία στο πλαίσιο των αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων, με ανάπτυξη δυνάμεων σε Ιράκ και Αφγανιστάν. Στους σχηματισμούς της περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, το 53ο Σύνταγμα Πεζικού και η 164η Ταξιαρχία Αντιαεροπορικού Πυροβολικού.

Η συνεργασία με την Ελλάδα αποκτά ιδιαίτερη σημασία και στον τομέα της πολιτικής προστασίας, καθώς οι δύο πλευρές διαθέτουν εμπειρία στη διαχείριση φυσικών καταστροφών. Οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις, μέσω της ΔΙΚΑΦΚΑ, διαθέτουν επίσης εξειδικευμένο προσωπικό για την παροχή συνδρομής και την αποκατάσταση περιοχών που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές.