Ο Ανδρουλάκης στη Βουλή με 2 τροπολογίες και μήνυμα «προγραμματικής αναμέτρησης» στον Μητσοτάκη

Εμφάνιση στη Βουλή περιλαμβάνει το πρόγραμμα του Νίκου Ανδρουλάκη την Πέμπτη (1/10) έχοντας μάλιστα στη φαρέτρα του δύο τροπολογίες του ΠΑΣΟΚ για τον ΕΦΚ στα καύσιμα και την Golden Visa.

Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα ανέβει στο βήμα της Βουλής, μετά τις ανακοινώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη στο υπουργικό συμβούλιο, οι οποίες περιλάμβαναν και πάλι είχαν επιδοτήσεις αλλά όχι μειώσεις φόρων στα καύσιμα.

Έτσι, ο Νίκος Ανδρουλάκης αποφάσισε να ρίξει το γάντι στην κυβέρνηση με μία τροπολογία που προβλέπει τη θεσμοθέτιση ενός μηχανισμού προσαρμογής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στη βενζίνη και στο πετρέλαιο κίνησης, όταν η διεθνής τιμή του πετρελαίου υπερβαίνει την τιμή που έχει ληφθεί υπόψη στον επίσημο δημοσιονομικό σχεδιασμό της χώρας και από την εξέλιξη αυτή προκύπτουν πρόσθετα έσοδα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας.

Με τον προτεινόμενο μηχανισμό, τα πρόσθετα έσοδα Φ.Π.Α. που δημιουργούνται από την ενεργειακή ακρίβεια δεν παραμένουν αυτομάτως ως πρόσθετο φορολογικό όφελος για το Δημόσιο, αλλά επιστρέφονται στους καταναλωτές μέσω προσωρινής μείωσης του Ε.Φ.Κ. και τελικά με μειωμένη τιμή στην αντλία, χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού.

Είναι το λεγόμενο ιταλικό μοντέλο το οποίο ο Ν. Ανδρουλάκης έθεσε στη δημόσια συζήτηση με την παρέμβαση του την Κυριακή.

Η δεύτερη τροπολογία προτείνει την κατάργηση χορήγησης μόνιμων αδειών διαμονής επενδυτή (Golden Visa) μέσω απόκτησης ακίνητης περιουσίας, τον αναπροσανατολισμό των επενδυτικών κινήτρων προς την εθνική οικονομία και την επιχειρηματικότητα με την Angel Visa και εφαρμογή της απαγόρευσης βραχυχρόνιας μίσθωσης σε ακίνητα υφιστάμενων Golden VISA όταν έρθει η ώρα της 5ετούς ανανέωσης.

«Ευθεία προγραμματική αναμέτρηση»

Στο ΠΑΣΟΚ οι χθεσινές εξαγγελίες Μητσοτάκη πολιτικά αποτιμήθηκαν ως σύρσιμο της ΝΔ στην ατζέντα που είχε βάλει το ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος, αλλά με ημίμετρα και «κολοβές» ρυθμίσεις, όπως υπογραμμίζουν από τη Χαριλάου Τρικούπη.

Το ΠΑΣΟΚ έκανε λόγο σε ανακοίνωσή του για έναν «πανικόβλητο» Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος «ξήλωσε» στο υπουργικό συμβούλιο το πουλόβερ του success story της οικονομικής του πολιτικής. Συγκεκριμένα θυμίζουμε πως στις 2 Σεπτεμβρίου ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, κόμπαζε απέναντι στην πρόταση του ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος ότι «η Ελλάδα βρίσκεται κάτω από τον μέσο όρο της Ε.Ε. στον δείκτη των ληξιπρόθεσμων χρεών», «ο εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών παράγει εντυπωσιακά αποτελέσματα» και πως «το ΠΑΣΟΚ χτίζει την πολιτική του ύπαρξη πάνω στη δημιουργία ψευδών εντυπώσεων». 28 μέρες μετά ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε 120 δόσεις για χρέη στο δημόσιο, -άραγε γιατί αφού η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας …το έχει λύσει;- και ψέλλισε μπαλώματα μπροστά στην ασυδοσία των servicers».

Μάλιστα προκειμένου να υπογραμμίσει το γεγονός ότι η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος είναι πλήρης, ολοκληρωμένη, υπέρ των δανειοληπτών και κατά της ασυδοσίας των funds, ο Νίκος Ανδρουλάκης αναμένεται στην ομιλία του στη Βουλή να πετάξει το γάντι στον πρωθυπουργό ανακοινώνοντας ότι η πρόταση νόμου του ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος είναι έτοιμη, από βδομάδα θα είναι στη Βουλή ώστε οι πολίτες να την αξιολογήσουν. «Θα έχουμε δηλαδή μια ευθεία προγραμματική αναμέτρηση» τονίζουν εμφατικά από τη Χαριλάου Τρικούπη.