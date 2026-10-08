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Μητσοτάκης προς αλιείς: Θα εξαντλήσουμε τις δυνατότητες για να σας βοηθήσουμε
Πολιτική
13:17 - 08 Οκτ 2026

Μητσοτάκης προς αλιείς: Θα εξαντλήσουμε τις δυνατότητες για να σας βοηθήσουμε

Reporter.gr Newsroom

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Με εκπροσώπους του αλιευτικού κλάδου στην Αρναία Χαλκιδικής συναντήθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, με το επίκεντρο της συζήτησης να βρίσκεται στην οικονομική στήριξη των αλιέων.

Ο πρωθυπουργός αναγνώρισε τις πιέσεις που αντιμετωπίζει ο κλάδος και τόνισε ότι η Πολιτεία θα εξετάσει πρόσθετα μέτρα στήριξης. «Θα εξαντλήσουμε τις δυνατότητες για να σας βοηθήσουμε ουσιαστικά οικονομικά, να μπορείτε να συνεχίσετε να κάνετε αυτό που κάνετε με όρους ανταγωνιστικότητας», ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Όπως σημείωσε, η χώρα βρίσκεται σε μια περίοδο μεγάλων οικονομικών πιέσεων για όλους τους κλάδους, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι «ο κλάδος της αλιείας αξίζει παραπάνω στήριξη από την πολιτεία». Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στις παρεμβάσεις που έχουν ήδη ανακοινωθεί, σημειώνοντας ότι εξετάζεται το ενδεχόμενο να υπάρξουν επιπλέον μέτρα.

«Ήδη έχουμε κάνει κάποιες ανακοινώσεις, θα δούμε τι παραπάνω μπορούμε να κάνουμε. Θα ασχοληθώ προσωπικά με το θέμα. Θέλω να πιστεύω ότι πολύ σύντομα, εντός των επόμενων ημερών, θα μπορούμε να γίνουμε πιο συγκεκριμένοι», ανέφερε.

Παράλληλα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε σημαντική τη συμβολή του αλιευτικού κλάδου στην παραγωγική δραστηριότητα. «Αναγνωρίζω την πολύ σημαντική δουλειά την οποία κάνετε, είστε ένας παραγωγικός κλάδος», είπε χαρακτηριστικά.

Κλείνοντας, διαβεβαίωσε τους εκπροσώπους των αλιέων ότι η κυβέρνηση θα καταβάλει προσπάθεια για την περαιτέρω στήριξή τους. «Να ξέρετε ότι θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό και το εννοούμε. Ξέρετε ότι δεν τα έχω εύκολα τα λόγια, όταν λέω κάτι πραγματικά το εννοώ», ανέφερε ο πρωθυπουργός.

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