METLEN-METKA: Το πλάνο για το Euronext Athens και η νέα αυτόνομη πλατφόρμα υποδομών

Το ενδεχόμενο εισαγωγής της METKA στο Χρηματιστήριο Αθηνών (Euronext Athens) εξετάζει η METLEN Energy & Metals, στο πλαίσιο του ευρύτερου εταιρικού μετασχηματισμού του Ομίλου, όπως γνωστοποίησε με ανακοίνωσή της προς τις χρηματιστηριακές αρχές.

Σε συνέχεια της πρόσφατης ανακοίνωσης για την απόσχιση των δραστηριοτήτων που αφορούν τις παραχωρήσεις και τα έργα ΣΔΙΤ, τα οποία μεταφέρονται στη M Concessions, η διοίκηση της METLEN, όπως ανακοίνωσε, προχωρά σε περαιτέρω αναδιάρθρωση των δραστηριοτήτων υποδομών, με τη συγκέντρωσή τους σε μία αυτόνομη, 100% θυγατρική εταιρεία, τη METKA.

Η νέα εταιρεία θα συγκεντρώνει τις δραστηριότητες του Ομίλου στους τομείς των κατασκευών, των παραχωρήσεων και των ΣΔΙΤ, καθώς και του Facility Management.

Σύμφωνα με τη METLEN, η αναδιοργάνωση αποσκοπεί στην ενίσχυση της λειτουργικής ευελιξίας και στην περαιτέρω ανάπτυξη της METKA ως εξειδικευμένης πλατφόρμας υποδομών. Στόχος είναι η αξιοποίηση των ευκαιριών που δημιουργούνται στους τομείς των υποδομών, των ΣΔΙΤ και των παραχωρήσεων, αλλά και σε συναφείς δραστηριότητες, όπως η ανάπτυξη ακινήτων, τα logistics, τα έργα ύδατος και τα περιβαλλοντικά έργα, τόσο στην Ελλάδα όσο και ευρύτερα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Στο τραπέζι η χρηματιστηριακή εισαγωγή

Στο πλαίσιο αυτό, η METLEN εξετάζει «όλες τις εναλλακτικές στρατηγικές επιλογές», μεταξύ των οποίων και την πιθανή εισαγωγή της METKA στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Όπως αναφέρει η εταιρεία, μια τέτοια κίνηση θα μπορούσε να εξασφαλίσει πρόσθετα κεφάλαια για τη METKA, στηρίζοντας την περαιτέρω ανάπτυξη και επέκτασή της, ενώ παράλληλα θα ενίσχυε την αυτοχρηματοδοτική της δυνατότητα και τη χρηματοοικονομική της αυτονομία.

Σε περίπτωση που η METLEN αποφασίσει να προχωρήσει στην εισαγωγή της METKA στο Χρηματιστήριο, αναμένεται να διατηρήσει τον πλειοψηφικό έλεγχο της εταιρείας.

Η METKA θα εξακολουθήσει να λειτουργεί ως εξειδικευμένη πλατφόρμα υποδομών, διατηρώντας τη στενή σύνδεσή της με τη METLEN, ενώ ταυτόχρονα θα έχει τη δυνατότητα να αναπτύξει αυτόνομα τις δικές της επιχειρηματικές και επενδυτικές προοπτικές.

Η METLEN διευκρινίζει, πάντως, ότι οποιαδήποτε ενδεχόμενη συναλλαγή θα εξαρτηθεί, μεταξύ άλλων, από τις συνθήκες που θα επικρατούν στην αγορά, καθώς και από την ολοκλήρωση των απαιτούμενων εταιρικών και κανονιστικών διαδικασιών.