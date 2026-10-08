Πιερρακάκης: «Στοίχημα» η προστασία από ενεργειακό κόστος με διαφύλαξη της δημοσιονομικής αξιοπιστίας

Στη διπλή πρόκληση που καλείται να διαχειριστεί η Ευρώπη αναφέρθηκε ο Κυριάκος Πιερρακάκης πριν από την έναρξη της συνεδρίασης του Eurogroup, θέτοντας στο επίκεντρο τόσο την άνοδο των τιμών της ενέργειας και του πληθωρισμού όσο και τις εντεινόμενες πιέσεις που καταγράφονται στις αγορές ομολόγων.

Πιο αναλυτικά, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερρακάκης, προσερχόμενος σήμερα (Πέμπτη, 8/10) στη συνεδρίαση του Eurogroup στο Λουξεμβούργο, απάντησε σε ερωτήσεις δημοσιογράφων σχετικά με τις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης στην ευρωπαϊκή οικονομία, τις πιέσεις στις αγορές ομολόγων, το ευρωπαϊκό δημοσιονομικό πλαίσιο και τις πρωτοβουλίες της Ελλάδας και της Ιταλίας, καθώς και τη διαδικασία αντικατάστασης της Ίζαμπελ Σνάμπελ στην Εκτελεστική Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Μεταξύ άλλων, σχετικά με την ενεργειακή κρίση και τη δημοσιονομική αξιοπιστία, ο κ. Πιερρακάκης ανέφερε:

«Όλοι βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μια δύσκολη εξίσωση, η οποία έχει δύο σκέλη. Από τη μία πλευρά, έχουμε τις υψηλές τιμές ενέργειας και τον αυξανόμενο πληθωρισμό και, από την άλλη πλευρά, τις πιέσεις και τις προκλήσεις στις αγορές ομολόγων».

«Δεν πρόκειται για δύο ανταγωνιστικούς στόχους», εξήγησε ο Υπουργός, αλλά δύο στόχους που πρέπει να επιτευχθούν ταυτόχρονα.

Τόνισε, μάλιστα, πως «οι δύο λέξεις-κλειδιά είναι προστασία και διαφύλαξη».

«Πρέπει να προστατεύσουμε τα νοικοκυριά, τις επιχειρήσεις, κάθε Ευρωπαίο πολίτη που βιώνει το κόστος της ενεργειακής κρίσης. Ταυτόχρονα, πρέπει να διαφυλάξουμε τη δημοσιονομική αξιοπιστία του πλαισίου μας. Όλοι όσοι χαράσσουν πολιτική στην Ευρώπη γνωρίζουν ότι πρέπει να επιτύχουμε και τους δύο στόχους», σημείωσε ακόμη.

Παράλληλα, σχετικά με την ατζέντα του Eurogroup και τις ευρωπαϊκές μεταρρυθμίσεις, ο κ. Πιερρακάκης προσέθεσε:

«Η σημερινή ατζέντα αντανακλά αυτές τις δύο προτεραιότητες:

την ενέργεια και τις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης στα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις

τα δημόσια οικονομικά μας και πώς μπορούμε να βελτιστοποιήσουμε τους κρατικούς προϋπολογισμούς, ώστε να εξυπηρετούν καλύτερα τις στρατηγικές προτεραιότητες και τις στρατηγικές επενδύσεις της Ευρώπης.»

Ακόμη, ο Υπουργός ανέφερε πως στο τραπέζι προς συζήτηση είναι και οι εξελίξεις στις συναλλαγματικές ισοτιμίες, ενόψει των διεθνών συναντήσεων της επόμενης εβδομάδας στην Μπανγκόκ.

«Πρέπει να ανταποκριθούμε στις άμεσες πιέσεις και προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε σήμερα, παράλληλα, όμως, πρέπει να έχουμε επίγνωση ότι η Ευρώπη χρειάζεται μεταρρυθμίσεις. Πρέπει να απελευθερώσει τις δυνατότητές της για το αύριο», υπογράμμισε ο κ. Πιερρακάκης.

Και προσέθεσε:

«Παρότι η δέσμη μέτρων για την ενοποίηση των αγορών και την εποπτεία (Market Integration and Supervision Package – MISP) περιλαμβάνεται στην αυριανή συνεδρίαση του ECOFIN, στο Eurogroup θα συζητήσουμε επίσης την πρόοδο που έχει επιτευχθεί στην Ένωση Κεφαλαιαγορών.

Πρέπει να κάνουμε και τα δύο ταυτόχρονα: να αντιμετωπίσουμε τις άμεσες πιέσεις και προκλήσεις, χωρίς να υποτιμούμε τις επενδύσεις που πρέπει να πραγματοποιηθούν για το αύριο».

Όσον αφορά τους δημοσιονομικούς κανόνες και τις πρωτοβουλίες Ελλάδας και Ιταλίας, ο κ. Πιερρακάκης σημείωσε:

«Έχουν υπάρξει και άλλες πρωτοβουλίες, όχι απαραίτητα με τη μορφή επιστολών, οι οποίες εστιάζουν περισσότερο στη μία ή στην άλλη πλευρά αυτής της διπλής πρόκλησης.

Όλοι, ωστόσο, αναγνωρίζουμε ότι πρέπει να ανταποκριθούμε και στα δύο, εντός των κανόνων και του πλαισίου που έχουμε στη διάθεσή μας.

Έχουμε συζητήσει πολλές φορές στο παρελθόν αυτά τα ζητήματα και γνωρίζουμε την ανάγκη να λαμβάνουμε υπόψη τις μεταβολές των συνθηκών.

Οι πιέσεις που παρατηρούμε στις αγορές ομολόγων συνδέονται, μεταξύ άλλων, με την αυξημένη ζήτηση για ιδιωτικό δανεισμό, αλλά και με τις αλλαγές στο διεθνές περιβάλλον. Πρόκειται για εξελίξεις παγκόσμιου χαρακτήρα.

Όλοι αυτοί οι παράγοντες συνεκτιμώνται και θα αποτελέσουν μέρος της σημερινής συζήτησης.

Η διαφορετική έμφαση που δίνουν ορισμένα κράτη μέλη αντανακλά τις διαφορετικές οικονομικές πραγματικότητες στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ορισμένες χώρες βιώνουν εντονότερα τις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης. Άλλες δίνουν μεγαλύτερη προσοχή στις δημοσιονομικές πιέσεις και σε αυτές που παρατηρούνται στα περιθώρια αποδόσεων των ομολόγων.

Στο τέλος της ημέρας, όμως, οι προτεραιότητες και η προσέγγισή μας έχουν στον πυρήνα τους την Ευρώπη.

Πιστεύω ότι μπορούμε να επιτύχουμε τη σωστή ισορροπία, όπως έχουμε κάνει πολλές φορές στο παρελθόν».

Τέλος, σχετικά με τη διαδικασία αντικατάστασης της Ίζαμπελ Σνάμπελ στην ΕΚΤ, ο Έλληνας Υπουργός ανέφερε:

«Μπορώ να σας πω ότι σήμερα θα εκκινήσουμε τη διαδικασία.

Όπως γνωρίζετε, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έχει λάβει επιστολή από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, με την οποία ζητείται η έναρξη της διαδικασίας για την αντικατάσταση της Ίζαμπελ Σνάμπελ στην Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΚΤ.

Η θητεία της στη συγκεκριμένη θέση ολοκληρώνεται στις αρχές Ιανουαρίου. Θα έχω περισσότερα να σας πω στη συνέντευξη Τύπου που θα ακολουθήσει, αφού πρώτα συζητήσουμε το ζήτημα με τους συναδέλφους μου».