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Κατρίνης προς Δένδια: Με ποια κριτήρια έγινε η επιλογή της νέας διοίκησης του ΕΛΚΑΚ
Πολιτική
10:38 - 09 Οκτ 2026

Κατρίνης προς Δένδια: Με ποια κριτήρια έγινε η επιλογή της νέας διοίκησης του ΕΛΚΑΚ

Reporter.gr Newsroom

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Πλήρη ενημέρωση για τη διαδικασία επιλογής της νέας διοίκησης του Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας (ΕΛΚΑΚ Α.Ε.) ζητά ο βουλευτής και υπεύθυνος του ΚΤΕ Εθνικής Άμυνας του ΠΑΣΟΚ Μιχάλης Κατρίνης, με ερώτηση και αίτηση κατάθεσης εγγράφων προς τον υπουργό Εθνικής Άμυνας.  

Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ επισημαίνει ότι το ΕΛΚΑΚ αποτελεί φορέα στρατηγικής σημασίας για την εθνική άμυνα, την αμυντική έρευνα και καινοτομία και την ανάπτυξη της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας. Ωστόσο, από την ανακοίνωση του υπουργείου δεν προκύπτουν η διαδικασία επιλογής των νέων διοικούντων, τα όργανα που εισηγήθηκαν τις υποψηφιότητες και ο τρόπος με τον οποίο ελέγχθηκε η πλήρωση των προβλεπόμενων νόμιμων προσόντων.

Με την ερώτησή του, ο Μιχάλης Κατρίνης καλεί τον υπουργό να διευκρινίσει ποιος έλεγξε τα προσόντα του νέου προέδρου και του διευθύνοντος συμβούλου και από ποιες συγκεκριμένες επαγγελματικές ή διοικητικές θέσεις προκύπτει η απαιτούμενη πενταετής εμπειρία σε θέση ευθύνης.

Παράλληλα, θέτει ερωτήματα για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, τον ρόλο του Ελληνικού Δημοσίου και της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας στην αξιολόγηση και έγκριση των υποψηφιοτήτων, καθώς και για τους λόγους που οδήγησαν στην αντικατάσταση της προηγούμενης διοίκησης.

Με την αίτηση κατάθεσης εγγράφων ζητά να προσκομιστούν στη Βουλή τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης, οι εισηγήσεις επιλογής, οι εκθέσεις αξιολόγησης και ελέγχου των προσόντων, τα στοιχεία τεκμηρίωσης της απαιτούμενης εμπειρίας και οι σχετικές αποφάσεις των μετόχων.

Όπως υπογραμμίζει, η επιλογή προσώπων για τη διοίκηση ενός φορέα τέτοιας στρατηγικής σημασίας απαιτεί πλήρη τεκμηρίωση της καταλληλότητάς τους και σαφή προσδιορισμό των οργάνων που εισηγήθηκαν, έλεγξαν και ενέκριναν την επιλογή τους.

Ακολουθεί η ερώτηση του βουλευτή

Προς: Υπουργό Εθνικής Άμυνας κ. Ν. Δένδια

Θέμα: Διαδικασία επιλογής, έλεγχος νόμιμων προσόντων και τεκμηρίωση καταλληλότητας της νέας διοίκησης του ΕΛΚΑΚ Α.Ε.

Με την από 7 Οκτωβρίου 2026 ανακοίνωση του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας γνωστοποιήθηκε ο ορισμός νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας (ΕΛΚΑΚ Α.Ε.), κατόπιν απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

Το ΕΛΚΑΚ αποτελεί φορέα στρατηγικής σημασίας για την εθνική άμυνα, την αμυντική έρευνα και καινοτομία και την ανάπτυξη της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας, με μετόχους το Ελληνικό Δημόσιο (67%) και την Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε. (33%).

Το ειδικό θεσμικό πλαίσιο του ν. 5110/2024 και ιδίως το άρθρο δέκατο πέμπτο του καταστατικού της εταιρείας προβλέπουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις ως προς τα προσόντα, την επαγγελματική εμπειρία και την καταλληλότητα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ωστόσο, από τη σχετική ανακοίνωση δεν προκύπτουν η ημερομηνία πραγματοποίησης της Γενικής Συνέλευσης, η διαδικασία υποβολής και αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων, τα πρόσωπα ή όργανα που εισηγήθηκαν την επιλογή, ούτε ο τρόπος με τον οποίο διαπιστώθηκε η πλήρωση των προβλεπόμενων νόμιμων προϋποθέσεων.

Η επιλογή προσώπων για τη διοίκηση ενός φορέα τέτοιας στρατηγικής σημασίας απαιτεί πλήρη τεκμηρίωση της καταλληλότητάς τους και σαφή προσδιορισμό των οργάνων που εισηγήθηκαν, έλεγξαν και ενέκριναν την επιλογή τους.

Κατόπιν των ανωτέρω,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ Ο κ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ:

1. Πότε πραγματοποιήθηκε η Γενική Συνέλευση κατά την οποία αποφασίστηκε η εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, με ποια διαδικασία συγκλήθηκε και ποιοι εκπροσώπησαν τους δύο μετόχους;

2. Ποιος ή ποιο αρμόδιο όργανο πρότεινε και εισηγήθηκε στους μετόχους την επιλογή του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου; Με ποια κριτήρια και βάσει ποιας διαδικασίας διαμορφώθηκε η σχετική εισήγηση;

3. Ποιος ή ποιο όργανο διενήργησε, πριν από την επιλογή, τον έλεγχο της πλήρωσης των υποχρεωτικών νόμιμων προσόντων του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου; Ποια συγκεκριμένα δικαιολογητικά εξετάστηκαν, ποιο ήταν το αποτέλεσμα του ελέγχου και με ποια έγγραφη πράξη ή εισήγηση αποτυπώθηκε το σχετικό συμπέρασμα;

4. Από ποιες συγκεκριμένες επαγγελματικές ή διοικητικές θέσεις προκύπτει, για καθένα από τα δύο επιλεγέντα Πρόσωπα, η απαιτούμενη πενταετής εμπειρία σε θέση ευθύνης; Ποια ήταν η χρονική διάρκεια, οι αρμοδιότητες και το επίπεδο ευθύνης κάθε θέσης και με ποια έγγραφα τεκμηριώθηκαν;

5. Ποιος ήταν ο ρόλος του Ελληνικού Δημοσίου και της ΕΕΣΥΠ Α.Ε. κατά την αξιολόγηση και έγκριση των συγκεκριμένων υποψηφιοτήτων και με ποια στοιχεία διασφαλίστηκε ότι οι μέτοχοι είχαν λάβει γνώση της τεκμηρίωσης των νόμιμων προσόντων πριν από τη λήψη της απόφασης;

6. ποιοι λόγοι ώθησαν την πολιτική ηγεσία στην αντικατάσταση της απελθούσης διοικήσεως ;

ΠΑΡΑΚΑΛΕΙΣΘΕ ΝΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΤΕ

  1. Την πρόσκληση σύγκλησης και το πλήρες πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης κατά την οποία αποφασίστηκε η εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου ή τα αντίστοιχα έγγραφα νόμιμης σύγκλησης και συνεδρίασης.
  2. Τις εισηγήσεις ή προτάσεις προς τους μετόχους για την επιλογή του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου, καθώς και τυχόν εκθέσεις αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων.
  3. Την έγγραφη έκθεση, εισήγηση ή άλλη πράξη ελέγχου των νόμιμων προσόντων, από την οποία προκύπτουν το αρμόδιο όργανο που διενήργησε τον έλεγχο, τα στοιχεία που εξετάστηκαν και τα συμπεράσματα που διατυπώθηκαν.
  4. Τα έγγραφα τεκμηρίωσης της απαιτούμενης πενταετούς εμπειρίας σε θέση ευθύνης του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου, με την αναγκαία προστασία προσωπικών δεδομένων.
  5. Τυχόν αποφάσεις, εξουσιοδοτήσεις ή έγγραφες τοποθετήσεις των δύο μετόχων σχετικά με την επιλογή των ανωτέρω προσώπων.

Ο ερωτών και αιτών Βουλευτής

Μιχάλης Κατρίνης

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