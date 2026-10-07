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Ελληνικό Κέντρο Αμυντικής Καινοτομίας (ΕΛΚΑΚ): Νέο ΔΣ μετά την αποχώρηση του Παντελή Τζωρτζάκη
Ειδήσεις
18:28 - 07 Οκτ 2026

Ελληνικό Κέντρο Αμυντικής Καινοτομίας (ΕΛΚΑΚ): Νέο ΔΣ μετά την αποχώρηση του Παντελή Τζωρτζάκη

Reporter.gr Newsroom

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Αλλαγή σελίδας στη διοίκηση του Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας (ΕΛΚΑΚ), καθώς ο Παντελής Τζωρτζάκης αποχωρεί από το Διοικητικό Συμβούλιο και τη θέση του αναλαμβάνει ένα νέο διοικητικό σχήμα με ορίζοντα την επόμενη πενταετία.  

Η εξέλιξη ανακοινώθηκε από το υπουργείο Εθνικής Άμυνας, με την αποχώρηση του κ. Τζωρτζάκη να ξεχωρίζει μεταξύ των αλλαγών στη σύνθεση της διοίκησης. Ο ίδιος είχε διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην πρώτη περίοδο λειτουργίας και ανάπτυξης του ΕΛΚΑΚ, γεγονός που αποτυπώνεται και στην ανακοίνωση, καθώς ο Νίκος Δένδιας τον ευχαριστεί ονομαστικά για τη συμβολή και το έργο του.

Η ανανέωση της σύνθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου σηματοδοτεί, σύμφωνα με το υπουργείο, την είσοδο του ΕΛΚΑΚ σε μια νέα φάση ανάπτυξης. Η αλλαγή έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία το υπουργείο Εθνικής Άμυνας ενισχύει την έμφαση στην ανάπτυξη της εγχώριας αμυντικής τεχνολογίας, την έρευνα και τη διασύνδεση των Ενόπλων Δυνάμεων με το οικοσύστημα καινοτομίας.

Στο νέο διοικητικό σχήμα, πρόεδρος του ΕΛΚΑΚ αναλαμβάνει ο καθηγητής του Cambridge Στυλιανός Καβαδίας, ενώ καθήκοντα διευθύνοντος συμβούλου αναλαμβάνει ο Δρ. Κωνσταντίνος Λαδάς, Ανώτατος Ερευνητής του Πανεπιστημίου Cambridge.

Το εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΛΚΑΚ που αποφασίστηκε από τη Γενική Συνέλευση με πενταετή θητεία έχει την ακόλουθη σύνθεση:

  • Στυλιανός Καβαδίας, Καθηγητής του Πανεπιστημίου Cambridge, ως μη εκτελεστικός Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.
  • Δρ. Κωνσταντίνος Λαδάς, Ανώτατος Ερευνητής του Πανεπιστημίου Cambridge, ως Διευθύνων Σύμβουλος – εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
  • Παναγιώτης Σταμπουλίδης, ως μη εκτελεστικός Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.
  • Μάρκος Βασιλικός, ως Εντεταλμένος Σύμβουλος – εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
  • Γεωργία Πρασίνου, ως Εντεταλμένη Σύμβουλος – εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
  • Γεώργιος Παπαγεωργαντάς, ως μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
  • Παναγιώτης Καραμπίνης, ως μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
  • Υποστράτηγος Ιωάννης Μπούρας (ex officio).
  • Υποστράτηγος Πανούσης Γεώργιος (ex officio).

Σημειώνεται ότι παραμένουν στο Διοικητικό Συμβούλιο ως Εντεταλμένοι Σύμβουλοι ο Μάρκος Βασιλικός και η Γεωργία Πρασίνου και ως μέλη ο Γεώργιος Παπαγεωργαντάς, ο Υποστράτηγος Ιωάννης Μπούρας και ο Υποστράτηγος Γεώργιος Πανούσης.

Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, ευχαρίστησε τα απερχόμενα μέλη του Δ. Σ. του ΕΛΚΑΚ και ιδίως τον κ. Παντελή Τζωρτζάκη για το έργο τους και ευχήθηκε καλή επιτυχία στα νέα μέλη του.

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