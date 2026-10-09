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Γεραπετρίτης για Γκιλφόιλ: Δεν τέθηκε ποτέ ζήτημα πίεσης ή απειλής της χώρας μας
Πολιτική
16:39 - 09 Οκτ 2026

Γεραπετρίτης για Γκιλφόιλ: Δεν τέθηκε ποτέ ζήτημα πίεσης ή απειλής της χώρας μας

Reporter.gr Newsroom

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Στο ζήτημα των φερόμενων δηλώσεων της Αμερικανίδας πρέσβειρας Κίμπερλι Γκιλφόιλ και στο ενδεχόμενο να κληθεί στο υπουργείο Εξωτερικών για να δώσει εξηγήσεις αναφέρθηκε ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, από το βήμα της Βουλής, υποστηρίζοντας ότι το θέμα έχει ήδη διευκρινιστεί σε κοινοβουλευτικό επίπεδο.

Απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση της ανεξάρτητης βουλευτού Σίας Αναγνωστοπούλου, ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας απέρριψε το ενδεχόμενο πρόσκλησης της Αμερικανίδας πρέσβειρας στο υπουργείο, επικαλούμενος τις δηλώσεις του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο οποίος, όπως ανέφερε, ήταν παρών στη συζήτηση κατά την οποία φέρεται να διατυπώθηκε η επίμαχη φράση.

Η κ. Αναγνωστοπούλου είχε ζητήσει να κληθεί η κ. Γκιλφόιλ, κάνοντας λόγο για ζήτημα εθνικής αξιοπρέπειας και επικαλούμενη δημοσιεύματα αμερικανικών μέσων ενημέρωσης, μεταξύ των οποίων η Wall Street Journal, σχετικά με φερόμενες αναφορές περί δυνατότητας αμερικανικής επέμβασης σε οποιαδήποτε χώρα.

«Το ζήτημα έχει απαντηθεί προσηκόντως από τον πλέον σχετικό και αρμόδιο, που είναι ο ίδιος ο υπουργός Περιβάλλοντος, ο οποίος ήταν παρών στη συζήτηση που φέρεται να έχει γίνει και απάντησε με τρόπο εξαιρετικά σαφή στις 2 Οκτωβρίου, λέγοντας ότι δεν τέθηκε ποτέ ζήτημα πίεσης ή απειλής της χώρας μας», τόνισε ο κ. Γεραπετρίτης.

Όπως υπογράμμισε, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας είχε δηλώσει στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου ότι δεν υπήρξε καμία απειλή σε βάρος της Ελλάδας. Με βάση αυτή τη θέση, ο υπουργός Εξωτερικών εκτίμησε ότι δεν συντρέχει λόγος να κληθεί η Αμερικανίδα πρέσβειρα για εξηγήσεις.

«Υπό αυτήν την εκδοχή, είναι προφανές ότι παρέλκει η πρόσκληση στο υπουργείο Εξωτερικών της πρέσβειρας των ΗΠΑ», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η ίδια αντιμετώπιση θα ίσχυε για οποιονδήποτε πρέσβη, εφόσον υπήρχε κυβερνητικό στέλεχος παρόν στο περιστατικό που είχε διαβεβαιώσει ότι δεν διατυπώθηκε απειλή.

Ο κ. Γεραπετρίτης σημείωσε, μάλιστα, ότι μια τέτοια κίνηση θα μπορούσε να δημιουργήσει διπλωματική ένταση, τη στιγμή που, όπως είπε, ο παρών υπουργός είχε διαψεύσει ρητά ότι υπήρξε απειλή κατά της χώρας.

Γεραπετρίτης: Ισότιμος εταίρος των ΗΠΑ η Ελλάδα

Στο ίδιο πλαίσιο, ο υπουργός Εξωτερικών υπερασπίστηκε τον χαρακτήρα και τα αποτελέσματα της διήμερης επίσκεψης του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, στην Αθήνα, υποστηρίζοντας ότι ανέδειξε τη θέση της Ελλάδας στη διεθνή αρχιτεκτονική ασφαλείας.

Απαντώντας στις επικρίσεις της κ. Αναγνωστοπούλου για τα όρια των ελληνοαμερικανικών σχέσεων και τα οφέλη της αμυντικής συμφωνίας, ο κ. Γεραπετρίτης τόνισε ότι η Ελλάδα δεν αντιμετωπίζει τις Ηνωμένες Πολιτείες ως δύναμη από την οποία εξαρτάται για τη διεθνή της παρουσία.

«Η Ελλάδα δεν αντιλαμβάνεται τις Ηνωμένες Πολιτείες ως παράκλητο ούτε ως διεθνή παραστάτη», ανέφερε, υποστηρίζοντας ότι η οικονομική ισχύς, η αμυντική θωράκιση και το διπλωματικό κεφάλαιο της χώρας διαμορφώνουν τις προϋποθέσεις για μια σχέση ισότιμης συνεργασίας με τις ισχυρότερες δυνάμεις.

Παράλληλα, χαρακτήρισε την αμυντική συμφωνία μέρος του μακροπρόθεσμου σχεδιασμού της Ελλάδας για την επόμενη εικοσαετία, επισημαίνοντας ότι η ενίσχυση των αμυντικών δυνατοτήτων και η διεύρυνση των διεθνών συμμαχιών αποτελούν βασικές προτεραιότητες σε ένα περιβάλλον αυξημένης γεωπολιτικής αστάθειας.

Αναφερόμενος, τέλος, στην ομιλία του κ. Ρούμπιο στην Πνύκα, ο υπουργός Εξωτερικών υποστήριξε ότι ο συγκεκριμένος χώρος συνδέεται ιστορικά με την ελευθερία της έκφρασης και την πολυφωνία, τονίζοντας την ανάγκη ανοχής στη διατύπωση διαφορετικών απόψεων, ανεξάρτητα από το αν αυτές γίνονται αποδεκτές.

Καταλήγοντας, ο κ. Γεραπετρίτης υπογράμμισε ότι η Ελλάδα έχει ενισχύσει τα διπλωματικά της ερείσματα και έχει αποκτήσει ισχυρότερη παρουσία στις διεθνείς εξελίξεις, απορρίπτοντας την άποψη ότι παραμένει στο περιθώριο των γεωπολιτικών διεργασιών.

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