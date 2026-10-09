Συνάντηση Πιερρακάκη – Κοβέσι: Στο επίκεντρο η προστασία των ευρωπαϊκών κονδυλίων και η λογοδοσία

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης συναντήθηκε με την Ευρωπαία Γενική Εισαγγελέα Λάουρα Κοβέσι στο Λουξεμβούργο, με αντικείμενο την προστασία των ευρωπαϊκών πόρων και τη συνεργασία των εθνικών αρχών με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς.

Ο κ. Πιερρακάκης υπογράμμισε τη σημασία της διαφάνειας, της λογοδοσίας και της αποτελεσματικής λειτουργίας της Δικαιοσύνης για την ενίσχυση της εμπιστοσύνης των πολιτών στους θεσμούς.

Στην ανάρτηση του στο Facebook ο Κυριάκος Πιερρακάκης δήλωσε: «Σήμερα, στο Λουξεμβούργο, στην έδρα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, συναντήθηκα με την Ευρωπαία Γενική Εισαγγελέα Laura Kövesi.

Είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε για την προστασία των ευρωπαϊκών πόρων και τη σημασία της στενής συνεργασίας μεταξύ των εθνικών αρχών και των ευρωπαϊκών θεσμών.

Η διαφάνεια, η λογοδοσία και η αποτελεσματική λειτουργία της Δικαιοσύνης αποτελούν θεμελιώδεις προϋποθέσεις για την εμπιστοσύνη των πολιτών στους θεσμούς».