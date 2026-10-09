ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Συνάντηση Πιερρακάκη – Κοβέσι: Στο επίκεντρο η προστασία των ευρωπαϊκών κονδυλίων και η λογοδοσία
Πολιτική
19:01 - 09 Οκτ 2026

Συνάντηση Πιερρακάκη – Κοβέσι: Στο επίκεντρο η προστασία των ευρωπαϊκών κονδυλίων και η λογοδοσία

Reporter.gr Newsroom

Δες περισσότερα άρθρα του Reporter.gr όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης συναντήθηκε με την Ευρωπαία Γενική Εισαγγελέα Λάουρα Κοβέσι στο Λουξεμβούργο, με αντικείμενο την προστασία των ευρωπαϊκών πόρων και τη συνεργασία των εθνικών αρχών με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς.

Ο κ. Πιερρακάκης υπογράμμισε τη σημασία της διαφάνειας, της λογοδοσίας και της αποτελεσματικής λειτουργίας της Δικαιοσύνης για την ενίσχυση της εμπιστοσύνης των πολιτών στους θεσμούς.

Στην ανάρτηση του στο Facebook ο Κυριάκος Πιερρακάκης δήλωσε: «Σήμερα, στο Λουξεμβούργο, στην έδρα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, συναντήθηκα με την Ευρωπαία Γενική Εισαγγελέα Laura Kövesi.

Είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε για την προστασία των ευρωπαϊκών πόρων και τη σημασία της στενής συνεργασίας μεταξύ των εθνικών αρχών και των ευρωπαϊκών θεσμών.

Η διαφάνεια, η λογοδοσία και η αποτελεσματική λειτουργία της Δικαιοσύνης αποτελούν θεμελιώδεις προϋποθέσεις για την εμπιστοσύνη των πολιτών στους θεσμούς».

Τελευταία τροποποίηση στις 09/10/2026 - 19:05
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Eurogroup: Θετική η Κομισιόν στα αιτήματα Ελλάδας, Ιταλίας – «Όχι» σε νέες δημοσιονομικές εξαιρέσεις
Οικονομία

Eurogroup: Θετική η Κομισιόν στα αιτήματα Ελλάδας, Ιταλίας – «Όχι» σε νέες δημοσιονομικές εξαιρέσεις

Πιερρακάκης: €800 δισ. πρόσθετες επενδύσεις χρειάζεται η Ευρώπη – Να συνδέσουμε τις αποταμιεύσεις με τις ευκαιρίες
Οικονομία

Πιερρακάκης: €800 δισ. πρόσθετες επενδύσεις χρειάζεται η Ευρώπη – Να συνδέσουμε τις αποταμιεύσεις με τις ευκαιρίες

Πιερρακάκης: Στα μέσα του 2027 ο τελικός ανάδοχος για την ΠΥΡΚΑΛ
Πολιτική

Πιερρακάκης: Στα μέσα του 2027 ο τελικός ανάδοχος για την ΠΥΡΚΑΛ

Πιερρακάκης: Το διαδίκτυο δεν είναι ζούγκλα – Στο στόχαστρο ο παράνομος τζόγος και 18 influencers
Πολιτική

Πιερρακάκης: Το διαδίκτυο δεν είναι ζούγκλα – Στο στόχαστρο ο παράνομος τζόγος και 18 influencers

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
09/10/2026 - 19:45

Πρέσπες: Κοινή υποψηφιότητα Ελλάδας, Αλβανίας και Βόρειας Μακεδονίας για την UNESCO

Ειδήσεις
09/10/2026 - 19:22

Saudi Aramco: Επιστρέφει το σαουδαραβικό πετρέλαιο στην Ευρώπη – Ανάσα για τα διυλιστήρια τον Νοέμβριο

Πολιτική
09/10/2026 - 19:01

Συνάντηση Πιερρακάκη – Κοβέσι: Στο επίκεντρο η προστασία των ευρωπαϊκών κονδυλίων και η λογοδοσία

Ειδήσεις
09/10/2026 - 18:57

Πολ Κρούγκμαν: «Καμπανάκι» για την κρίση χρέους στην Γαλλία

Ειδήσεις
09/10/2026 - 18:50

Ο Τραμπ κλιμακώνει τις προσπάθειες για να διώξει από τη Fed τη Λίζα Κουκ

Ειδήσεις
09/10/2026 - 18:48

Επίθεση Νετανιάχου σε Πιλάι για το Νόμπελ Ειρήνης: Φανατική που δαιμονοποιεί τους Εβραίους

Ειδήσεις
09/10/2026 - 18:39

Bloomberg για Τουρκία: Στους διαχειριστές των funds ο «λογαριασμός» για τις ζημιές των επενδυτών

Πολιτική
09/10/2026 - 18:31

ΠΑΣΟΚ: Πρόταση 180 και πλέον παρεμβάσεων για τον πρωτογενή τομέα

Ειδήσεις
09/10/2026 - 18:25

Βρυξέλλες: Συγκρούσεις διαδηλωτών με την αστυνομία εν μέσω πανεθνικής απεργίας ενάντια στη λιτότητα

Ανακοινώσεις
09/10/2026 - 18:23

Ευρώπη Holdings: Στις 20 Οκτωβρίου η καταβολή της επιστροφής κεφαλαίου €0,31/μετοχή

Ειδήσεις
09/10/2026 - 18:16

Αυστρία: Συνελήφθησαν τέσσερις Ουκρανοί ως ύποπτοι για κατασκοπεία - Ανάμεσα τους δύο δημοσιογράφοι

Πολιτική
09/10/2026 - 18:06

Τσουκαλάς: Καμία ανοχή στη φασιστική βία – Η δημοκρατία δεν εκφοβίζεται

Ειδήσεις
09/10/2026 - 18:05

Δημοσκόπηση Reuters/Ipsos: Το 78% των Αμερικανών επιρρίπτει ευθύνες στον Τραμπ για την ακρίβεια

Ανακοινώσεις
09/10/2026 - 17:56

Ευρώπη Holdings: Επιστροφή κεφαλαίου €0,31 ευρώ ανά μετοχή – Οι ημερομηνίες για τους μετόχους

Ειδήσεις
09/10/2026 - 17:52

Ινδία: «Βαθιά προσβλητικές» οι δηλώσεις Βανς για τους μετανάστες

Σχόλια Αγοράς
09/10/2026 - 17:49

Euronext Athens: Τρίτη διαδοχική πτώση και εβδομαδιαίες απώλειες 2,93%

Ειδήσεις
09/10/2026 - 17:40

Αττική: Κατασχέθηκαν πάνω από 300 κιλά ναρκωτικά – Έγιναν 3 συλλήψεις

Ειδήσεις
09/10/2026 - 17:28

Σε συμφωνία ΕΕ και Κίνα για υβριδικά οχήματα και σπάνιες γαίες

Ειδήσεις
09/10/2026 - 17:27

Motor Oil: Κατέληξε ο ένας από τους δύο εργαζομένους που τραυματίστηκαν βαριά

Ειδήσεις
09/10/2026 - 17:24

Γερμανία: Διεκδικεί να διατηρήσει τη θέση της στο Εκτελεστικό Συμβούλιο της ΕΚΤ

Υγεία
09/10/2026 - 17:19

Θεοδωρικάκος: Οι συνάνθρωποί μας που νίκησαν τον καρκίνο δικαιούνται ισότιμη νέα αρχή

Ειδήσεις
09/10/2026 - 17:18

Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα: Πλοίο χτυπήθηκε από βλήμα άγνωστης ταυτότητας

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
09/10/2026 - 17:16

Διακοπή δρομολογίων στο Μετρό Θεσσαλονίκης

Χρηματιστήρια
09/10/2026 - 17:05

Wall Street: Ανάκαμψη μετά το sell-off στις μετοχές AI – Στο επίκεντρο η OpenAI

Εργασιακά
09/10/2026 - 16:55

Ο «χάρτης» πληρωμών από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ μέχρι τις 16 Οκτωβρίου

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
09/10/2026 - 16:51

«Καρφιά» Μυτιληναίου κατά Κομισιόν: Οδηγεί τα δευτερογενή χυτήρια αλουμινίου σε απόγνωση

Οικονομία
09/10/2026 - 16:51

Ελεγκτικό Συνέδριο: Στο 66,5% του ΑΕΠ οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο και τα Ταμεία

Πολιτική
09/10/2026 - 16:39

Γεραπετρίτης για Γκιλφόιλ: Δεν τέθηκε ποτέ ζήτημα πίεσης ή απειλής της χώρας μας

Οικονομία
09/10/2026 - 16:33

Ρήτρα διαφυγής στην ενέργεια: Γιατί δεν έχουν κανένα άμεσο όφελος νοικοκυριά και επιχειρήσεις

Εμπορεύματα
09/10/2026 - 16:32

Συναγερμός στις αγορές πετρελαίου: Ο τυφώνας Ησαΐας «παγώνει» το 63% της παραγωγής στον Κόλπο του Μεξικού

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ