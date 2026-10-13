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Μάντζος: Η αποπομπή Γκιλφόιλ επιβεβαιώνει ένα μοντέλο συναλλακτικής διπλωματίας
Πολιτική
18:02 - 13 Οκτ 2026

Μάντζος: Η αποπομπή Γκιλφόιλ επιβεβαιώνει ένα μοντέλο συναλλακτικής διπλωματίας

Reporter.gr Newsroom

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Με αφορμή την είδηση της αποπομπής της Κίμπερλι Γκιλφόιλ από την πρεσβεία των ΗΠΑ στην Ελλάδα, το ΠΑΣΟΚ σημειώνει πως «επιβεβαιώνεται ένα μοντέλο συναλλακτικής διπλωματίας, μακριά από την εξωτερική πολιτική αρχών που θα όφειλε να εφαρμόζει η χώρα μας».

Αναλυτικά ο Δημήτρης Μάντζος υπεύθυνος του Τομέα Εξωτερικών του ΠΑΣΟΚ σημειώνει:

«Η αποπομπή της Πρέσβειρας των ΗΠΑ σε συνέχεια των δημοσιογραφικών αποκαλύψεων στον διεθνή Τύπο σε σχέση -μεταξύ άλλων- με τη μέχρι σήμερα θητεία της στη χώρα μας, δημιουργούν σοβαρά ζητήματα και μια σειρά από αναπάντητα ερωτήματα.

Λίγες μόνο ημέρες μετά το πρώτο δημοσίευμα της Wall Street Journal για φερόμενες απειλές ευθείας παρέμβασης στην πολιτική ζωή και τη δημοκρατική λειτουργία της Ελλάδας, νεότερες πληροφορίες απέδωσαν ευθέως στην Πρέσβειρα των ΗΠΑ διαμεσολαβητικό ή προωθητικό ρόλο επιχειρηματικών συμφερόντων με προνομιακή πρόσβαση, ιδίως στον τομέα της ενέργειας.

Σε κάθε περίπτωση, με την απόφαση αποπομπής εμμέσως γίνονται αποδεκτά τα δημοσιεύματα, τα οποία κατ’ ουσίαν επιβεβαιώνουν ένα μοντέλο συναλλακτικής διπλωματίας, μακριά από την εξωτερική πολιτική αρχών που θα όφειλε να εφαρμόζει η χώρα μας.

Στο ίδιο πλαίσιο, άλλωστε, εκκρεμεί η αναλυτική ενημέρωση, όπως έχουμε ήδη εγκαίρως ζητήσει με όρους πλήρους διαφάνειας, για το περιεχόμενο, τον σκοπό και το όφελος των ενεργειακών, αμυντικών και λοιπών συμφωνιών που συνάφθηκαν κατά τον 6ο Στρατηγικό Διάλογο Ελλάδας - ΗΠΑ την περασμένη εβδομάδα, παρουσία του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μ. Ρούμπιο, ο οποίος τότε είχε εκφράσει την πλήρη στήριξη της Κυβέρνησης των ΗΠΑ στην ήδη αποπεμφθείσα Πρέσβειρα.

Εύλογο είναι πλέον το ερώτημα, τι θέση τηρεί η Ελληνική Κυβέρνηση απέναντι στις ως άνω εξελίξεις; Κάλεσε ποτέ ως σήμερα το Υπουργείο Εξωτερικών σε παροχή εξηγήσεων την Πρέσβειρα των ΗΠΑ για τα παραπάνω περιστατικά; Σκοπεύει η Κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός να αναλάβει οποιαδήποτε πρωτοβουλία ή παράσταση προς τις ΗΠΑ ή θα αρκείται να παρακολουθεί τη χώρα να προσφέρεται ως «θέατρο» για οικονομικές και επιχειρηματικές μάχες συμφερόντων;»

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