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Αποπομπή Γκίλφοϊλ: Τα πυρά από την αντιπολίτευση για τις εξελίξεις και η σιωπή της κυβέρνησης
Πολιτική
22:10 - 13 Οκτ 2026

Αποπομπή Γκίλφοϊλ: Τα πυρά από την αντιπολίτευση για τις εξελίξεις και η σιωπή της κυβέρνησης

Reporter.gr Newsroom

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Αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης προκαλούν οι εξελίξεις γύρω από την αποπομπή της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, με το ΠΑΣΟΚ, το ΚΚΕ, τον ΣΥΡΙΖΑ και την Ελληνική Λύση να θέτουν ερωτήματα και να ασκούν κριτική στην κυβέρνηση για τη στάση της απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Οι τοποθετήσεις των κομμάτων για την αποπομπή Γκιλφόιλ μπορεί να κινούνται σε διαφορετικές κατευθύνσεις, έχουν - όμως- κοινό σημείο την απαίτηση για διευκρινίσεις σχετικά με τις εξελίξεις στην αμερικανική πρεσβεία στην Αθήνα. Από την πλευρά της κυβέρνησης, πηγές σημειώνουν ότι δεν σχολιάζονται εσωτερικές υποθέσεις της αμερικανικής κυβέρνησης, ενώ διπλωματικές πηγές απαντούν με τη φράση «ουδέν σχόλιο».

ΠΑΣΟΚ: Ερωτήματα για τη στάση της κυβέρνησης

Ο υπεύθυνος Εξωτερικών Σχέσεων του ΠΑΣΟΚ, Δημήτρης Μάντζος, κάλεσε την κυβέρνηση να τοποθετηθεί για τις εξελίξεις, θέτοντας ζήτημα πολιτικής και διπλωματικής αντίδρασης της Αθήνας.

Με αφορμή δημοσιεύματα που κάνουν λόγο για συναλλακτική προσέγγιση στη διπλωματία, ο κ. Μάντζος διερωτήθηκε εάν ο πρωθυπουργός και η κυβέρνηση σκοπεύουν να αναλάβουν κάποια πρωτοβουλία ή να προβούν σε διάβημα προς τις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Σκοπεύει η κυβέρνηση και ο πρωθυπουργός να αναλάβει οποιαδήποτε πρωτοβουλία ή παράσταση προς τις Ηνωμένες Πολιτείες ή θα αρκείται να παρακολουθεί τη χώρα να προσφέρεται ως θέατρο για οικονομικές και επιχειρηματικές μάχες συμφερόντων;», ανέφερε χαρακτηριστικά.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dm3ul2ud4u9t?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

ΚΚΕ: Ανεπανόρθωτα εκτεθειμένη η κυβέρνηση

Σε υψηλούς τόνους τοποθετήθηκε το ΚΚΕ, το οποίο υποστηρίζει ότι οι εξελίξεις εκθέτουν την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και τα υπόλοιπα κόμματα που, κατά την εκτίμησή του, στηρίζουν την ευρωατλαντική στρατηγική.

Σε σχόλιό του, το ΚΚΕ αναφέρει ότι η απομάκρυνση της Αμερικανίδας πρέσβη από την κυβέρνηση Τραμπ, για λόγους που αφορούν την ίδια την αμερικανική πλευρά, εκθέτει την κυβέρνηση της ΝΔ, η οποία, όπως σημειώνει, εξήρε τη συμβολή της Γκίλφοϊλ πριν ακόμη αναλάβει τα καθήκοντά της και στη συνέχεια, χωρίς να αναδεικνύει τον ρόλο και τις παρεμβάσεις της.

Το κόμμα στρέφει την κριτική του και προς τα υπόλοιπα κόμματα, υποστηρίζοντας ότι στελέχη τους έσπευσαν να εκφράσουν τη στήριξή τους και να νομιμοποιήσουν, όπως αναφέρει, την πολιτική της αμερικανικής κυβέρνησης.

Παράλληλα, τονίζει ότι στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης θα πρέπει να βρεθεί η περαιτέρω εμπλοκή της Ελλάδας στους σχεδιασμούς των ΗΠΑ στην ευρύτερη περιοχή.

Όπως επισημαίνει, η πολιτική αυτή εξυπηρετεί, κατά την άποψή του, τα συμφέροντα ελληνικών και αμερικανικών επιχειρηματικών ομίλων, ανεξάρτητα από το πρόσωπο που βρίσκεται στην ηγεσία της αμερικανικής πρεσβείας στην Αθήνα.

ΣΥΡΙΖΑ: Χρειάστηκε να ζητήσει ο Τραμπ την απομάκρυνσή της

Κριτική στην κυβέρνηση ασκεί και ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος εστιάζει στην απουσία ελληνικής πρωτοβουλίας για τη διαχείριση της υπόθεσης.

Στο σχόλιό του, το κόμμα αναφέρει ότι χρειάστηκε να ζητήσει ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ την απομάκρυνση της πρέσβη του, προκειμένου να υπάρξει εξέλιξη, υποστηρίζοντας ότι η ελληνική κυβέρνηση δεν ανέλαβε σχετική πρωτοβουλία ούτε ζήτησε δημόσια εξηγήσεις.

Με αυτόν τον τρόπο, ο ΣΥΡΙΖΑ θέτει ζήτημα χειρισμών της Αθήνας και της στάσης που επέλεξε να τηρήσει απέναντι στις εξελίξεις γύρω από την αμερικανική διπλωματική εκπροσώπηση στην Ελλάδα.

Ελληνική Λύση: Όταν μαλώνουν τα βουβάλια, την πληρώνουν τα βατράχια

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, επανέφερε την προειδοποίηση που, όπως ανέφερε, είχε διατυπώσει το κόμμα του για τις συνέπειες των αντιπαραθέσεων μεταξύ ισχυρών δυνάμεων.

«Είχαμε προειδοποιήσει ότι “όταν μαλώνουν τα βουβάλια την πληρώνουν τα βατράχια και στο τέλος θα την πληρώσει η Ελλάδα”», δήλωσε, σχολιάζοντας τις εξελίξεις γύρω από την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

Η τοποθέτηση της Ελληνικής Λύσης εστιάζει στους πιθανούς κινδύνους που, κατά την εκτίμησή της, ενδέχεται να προκύψουν για τα ελληνικά συμφέροντα από τις αντιπαραθέσεις στην αμερικανική πλευρά.

Η απάντηση της κυβέρνησης

Από την πλευρά της κυβέρνησης, πηγές ανέφεραν ότι η Αθήνα δεν σχολιάζει εσωτερικές υποθέσεις της αμερικανικής κυβέρνησης.

Στο ίδιο πλαίσιο, διπλωματικές πηγές απάντησαν με τη φράση «ουδέν σχόλιο», χωρίς να προχωρήσουν σε περαιτέρω διευκρινίσεις για τις εξελίξεις.

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Τελευταία τροποποίηση στις 13/10/2026 - 22:12
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