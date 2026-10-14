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Κυβέρνηση για Γκιλφόιλ: Δεν μπορούμε να επηρεάσουμε ή να σχολιάσουμε την απόφαση της Ουάσιγκτον
Πολιτική
12:18 - 14 Οκτ 2026

Κυβέρνηση για Γκιλφόιλ: Δεν μπορούμε να επηρεάσουμε ή να σχολιάσουμε την απόφαση της Ουάσιγκτον

Reporter.gr Newsroom

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Σαφείς αποστάσεις από την απόφαση της αμερικανικής κυβέρνησης για την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ κράτησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, τονίζοντας ότι η ελληνική πλευρά δεν είχε καμία εμπλοκή στην εξέλιξη και δεν έχει αρμοδιότητα να την επηρεάσει ή να την σχολιάσει.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι οι σχέσεις Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων ετών και εξέφρασε την εκτίμηση ότι η στενή συνεργασία των δύο χωρών θα συνεχιστεί.

Μιλώντας στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ, ο Παύλος Μαρινάκης διευκρίνισε ότι η τοποθέτηση, η απομάκρυνση ή η παραίτηση ενός διπλωματικού εκπροσώπου αποτελεί απόφαση της κυβέρνησης που τον επιλέγει και όχι της χώρας στην οποία υπηρετεί.

«Δεν έχει καμία σχέση η ελληνική κυβέρνηση, όπως συμβαίνει σε κάθε χώρα. Άρα είναι κάτι το οποίο ούτε μπορούμε να επηρεάσουμε ούτε μπορούμε να σχολιάσουμε», ανέφερε χαρακτηριστικά, απορρίπτοντας παράλληλα το ενδεχόμενο να ζητηθούν εξηγήσεις από την αμερικανική πλευρά.

Όπως σημείωσε, η Αθήνα συνεργάζεται με τα πρόσωπα που επιλέγει κάθε φορά η εκάστοτε κυβέρνηση, με στόχο την προώθηση των κοινών πρωτοβουλιών. Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρθηκε στο θετικό κλίμα που διαμορφώθηκε μετά την πρόσφατη επίσκεψη του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών, εκφράζοντας την πρόθεση της ελληνικής κυβέρνησης να αξιοποιήσει τη συγκυρία για την περαιτέρω ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας.

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Η απάντηση στην αντιπολίτευση

Απαντώντας στην κριτική της αντιπολίτευσης και στα αιτήματα για εξηγήσεις σχετικά με την υπόθεση Γκίλφοϊλ, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υποστήριξε ότι επιχειρείται να αποδοθούν στην κυβέρνηση ευθύνες για εξελίξεις που δεν εμπίπτουν στις αρμοδιότητές της.

«Είναι ένα μοτίβο αντιπολιτευτικό, το οποίο το έχουμε δει από υποθέσεις ποινικού ενδιαφέροντος, ευρύτερου ενδιαφέροντος», δήλωσε, κατηγορώντας την αντιπολίτευση ότι αποδίδει στην κυβέρνηση και στον πρωθυπουργό την ευθύνη για κάθε σημαντική εξέλιξη.

Ο ίδιος επέκρινε, επίσης, τη συνολική στάση της αντιπολίτευσης απέναντι σε ζητήματα όπως η ακρίβεια, εκτιμώντας ότι η συγκεκριμένη πολιτική τακτική δεν έχει αποδώσει και αμφισβητώντας κατά πόσο πείθει την κοινή γνώμη.

Οι ανακοινώσεις για την ενεργειακή κρίση και το πετρέλαιο θέρμανσης

Στη συνέχεια, ο Παύλος Μαρινάκης αναφέρθηκε στις επικείμενες ανακοινώσεις για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης και τη στήριξη των νοικοκυριών. Όπως προανήγγειλε, την εξειδίκευση των μέτρων θα παρουσιάσουν λίγο μετά τη 1 το μεσημέρι ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, και ο υφυπουργός Οικονομικών, Θάνος Πετραλιάς.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναγνώρισε ότι η ενεργειακή κρίση επηρεάζει την Ελλάδα, την Ευρώπη και άλλες περιοχές του κόσμου, επισημαίνοντας ότι οι συνέπειές της δεν μπορούν να εξαλειφθούν πλήρως με μία μόνο απόφαση. Υποστήριξε, ωστόσο, ότι η κυβέρνηση αξιοποιεί τα διαθέσιμα δημοσιονομικά περιθώρια για την ενίσχυση των πολιτών.

Πώς έχουν αλλάξει τα εισοδηματικά όρια του επιδόματος θέρμανσης

Αναφερόμενος στο επίδομα θέρμανσης και απαντώντας στην κριτική του Αλέξη Τσίπρα, ο Παύλος Μαρινάκης παρουσίασε στοιχεία για την αύξηση των εισοδηματικών ορίων από το 2019 έως σήμερα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρέθεσε, το εισοδηματικό όριο για μονομελές νοικοκυριό αυξήθηκε από τις 12.000 στις 16.000 ευρώ, ενώ για ζευγάρι χωρίς παιδιά διαμορφώθηκε από τις 20.000 στις 24.000 ευρώ.

Για ζευγάρι με ένα παιδί, το όριο αυξήθηκε από τις 22.000 στις 29.000 ευρώ, για ζευγάρι με δύο παιδιά από τις 24.000 στις 34.000 ευρώ, καταγράφοντας άνοδο 41,7%, και για ζευγάρι με τρία παιδιά από τις 26.000 στις 39.000 ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 50%.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υποστήριξε ότι οι σημαντικότερες αλλαγές στο ύψος του επιδόματος πραγματοποιήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια. Όπως ανέφερε, το 2019, όταν ανέλαβε τη διακυβέρνηση η Νέα Δημοκρατία, το επίδομα κυμαινόταν από 80 έως 450 ευρώ.

Προσδοκία για τιμές κάτω από τα 1,70 ευρώ ανά λίτρο

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στις σχεδιαζόμενες παρεμβάσεις στην αγορά καυσίμων, εκφράζοντας την προσδοκία η τιμή του πετρελαίου να υποχωρήσει κάτω από τα 1,70 ευρώ ανά λίτρο. Όπως σημείωσε, την προηγούμενη χρονιά η τιμή είχε διαμορφωθεί στα επίπεδα των 1,70-1,75 ευρώ ανά λίτρο.

«Μακάρι να πάει και χαμηλότερα από το 1,70», ανέφερε, παραπέμποντας στις ανακοινώσεις των αρμόδιων υπουργών για τις λεπτομέρειες των παρεμβάσεων.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το σχέδιο θα περιλαμβάνει δύο σκέλη, με ανακοινώσεις για το πετρέλαιο κίνησης (ντίζελ), ενώ θα εξεταστεί και το ενδεχόμενο παρέμβασης στην τιμή της αμόλυβδης βενζίνης. Παράλληλα, σημείωσε ότι παραμένει σε εκκρεμότητα σχετικό αίτημα του πρωθυπουργού.

Οι τελικές αποφάσεις για τα μέτρα στήριξης των νοικοκυριών και τις παρεμβάσεις στις τιμές των καυσίμων αναμένεται να αποσαφηνιστούν από τους αρμόδιους υπουργούς.

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