Στην Βουλή η αντιπαράθεση για Γκιλφόιλ: Σφυροκόπημα της αντιπολίτευσης – Στο στόχαστρο η «συναλλακτική διπλωματία»

Η αποχώρηση της Κίμπερλι Γκιλφόιλ από τη θέση της πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα πυροδότησε έντονη πολιτική αντιπαράθεση στη Βουλή την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου, με τα κόμματα της αντιπολίτευσης να ζητούν διευκρινίσεις από την κυβέρνηση τόσο για τις καταγγελίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας όσο και για τον ρόλο της Αμερικανίδας διπλωμάτη στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις.

Η συζήτηση διεξήχθη στην Ολομέλεια, με αφορμή την εξέταση της ελληνοσερβικής συμφωνίας για την προστασία της πολιτιστικής περιουσίας. Ωστόσο, οι εξελίξεις γύρω από την αποχώρηση της πρώην πρέσβη κυριάρχησαν στις τοποθετήσεις των κοινοβουλευτικών εκπροσώπων.

Στο επίκεντρο των παρεμβάσεων βρέθηκαν οι καταγγελλόμενες παρεμβάσεις της Γκιλφόιλ στην εσωτερική πολιτική σκηνή, οι ενεργειακές συμφωνίες και τα δημοσιεύματα αμερικανικών μέσων ενημέρωσης σχετικά με ενδεχόμενες παραβιάσεις κανόνων δεοντολογίας. Από την πλευρά της, η Νέα Δημοκρατία υπερασπίστηκε τη συμβολή της πρώην πρέσβη στην προώθηση του Κάθετου Διαδρόμου, επισημαίνοντας ότι οι σχέσεις Ελλάδας και ΗΠΑ έχουν στρατηγικό χαρακτήρα και δεν εξαρτώνται από συγκεκριμένα πρόσωπα.

Δούρου: «Βαρύτατα εκτεθειμένη η κυβέρνηση»

Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση άσκησε η πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Ρένα Δούρου, υποστηρίζοντας ότι οι τελευταίες εξελίξεις αφήνουν την κυβέρνηση «βαρύτατα εκτεθειμένη».

Η ίδια συνέδεσε την αποχώρηση της Γκιλφόιλ με τα δημοσιεύματα αμερικανικών μέσων ενημέρωσης για τις οικονομικές της συναλλαγές. Κατά την εκτίμησή της, η πρώην πρέσβης δεν απομακρύνθηκε λόγω των δηλώσεών της, τις οποίες χαρακτήρισε παρέμβαση στην ελληνική πολιτική ζωή, αλλά εξαιτίας της ενόχλησης που φέρεται να προκάλεσαν στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ οι καταγγελίες που δημοσιοποιήθηκαν στις ΗΠΑ.

Η κ. Δούρου επέκρινε, παράλληλα, τη στάση της κυβέρνησης απέναντι στην Αμερικανίδα διπλωμάτη, κάνοντας λόγο για απαράδεκτες και αντιδημοκρατικές τοποθετήσεις που, όπως υποστήριξε, έθεταν ζητήματα σεβασμού της λαϊκής κυριαρχίας.

Σιμόπουλος: Η συμβολή στον Κάθετο Διάδρομο

Την κυβερνητική θέση υπερασπίστηκε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ, Στράτος Σιμόπουλος, δίνοντας έμφαση στη συμβολή της Γκιλφόιλ στον ενεργειακό τομέα.

Όπως ανέφερε, η πρώην πρέσβης «δούλεψε για τον Κάθετο Διάδρομο», ένα έργο το οποίο, σύμφωνα με τον ίδιο, ενισχύει τη γεωπολιτική θέση της Ελλάδας.

Ο κ. Σιμόπουλος επιχείρησε, ταυτόχρονα, να διαχωρίσει την αποχώρηση της Γκιλφόιλ από τη συνολική πορεία των διμερών σχέσεων, τονίζοντας ότι αυτές δεν εξαρτώνται από τα πρόσωπα που κατέχουν θέσεις ευθύνης.

«Οι σχέσεις μας με τις ΗΠΑ δεν εξαρτώνται ούτε από τους πρέσβεις ούτε από τους υπουργούς Εξωτερικών», υπογράμμισε.

Πρόσθεσε ότι οι σχέσεις Αθήνας και Ουάσιγκτον παραμένουν ιδιαίτερα σημαντικές και αδιατάρακτες, επικαλούμενος και τις πρόσφατες δηλώσεις του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, σύμφωνα με τις οποίες οι διμερείς σχέσεις βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδό τους.

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Μάντζος: Ερωτήματα για τη «συναλλακτική διπλωματία»

Σοβαρά ερωτήματα για τη λειτουργία της αμερικανικής πρεσβείας στην Αθήνα και τη στάση της ελληνικής κυβέρνησης έθεσε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Δημήτρης Μάντζος.

Ο κ. Μάντζος αναφέρθηκε στις καταγγελλόμενες παρεμβάσεις στην εσωτερική πολιτική ζωή της χώρας, αλλά και στη «συναλλακτική διπλωματία» που, όπως υποστήριξε, ακολουθήθηκε κυρίως στον ενεργειακό τομέα.

Κάλεσε την κυβέρνηση να διευκρινίσει εάν είχε ζητήσει εξηγήσεις από την πρώην πρέσβη για τη συμπεριφορά της και τις δημόσιες παρεμβάσεις της, καθώς και να αποσαφηνίσει ποια στάση προτίθεται να τηρήσει μετά τις τελευταίες εξελίξεις.

ΚΚΕ: Κριτική για τους χειρισμούς της κυβέρνησης

Αιχμηρή ήταν και η παρέμβαση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του ΚΚΕ, Γιάννη Δελή, ο οποίος συνέδεσε την αποχώρηση της Γκιλφόιλ με ανταγωνισμούς μεταξύ οικονομικών συμφερόντων στις ΗΠΑ.

Κατά την εκτίμησή του, η εξέλιξη φαίνεται να σχετίζεται με αντιπαραθέσεις γύρω από μεγάλα συμβόλαια ενεργειακών ομίλων.

Ο κ. Δελής υποστήριξε ότι η υπόθεση εκθέτει κυρίως την κυβέρνηση της ΝΔ, την οποία κατηγόρησε ότι εξήρε επανειλημμένα την πρώην πρέσβη, ακόμη και μετά τη δημοσιοποίηση καταγγελιών για τη δράση της.

Παράλληλα, σχολίασε ότι κυβερνητικά στελέχη, αλλά και πρώην πρωθυπουργοί, επιδίωκαν να φωτογραφηθούν μαζί της, ενώ, όπως ανέφερε, απέφευγαν να τοποθετηθούν για τις παρεμβάσεις που της αποδίδονταν.

Ελληνική Λύση: «Εσείς που στριμωχνόσασταν για μια φωτογραφία, τώρα ησυχία»

Στο ζήτημα αναφέρθηκε και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Ελληνικής Λύσης, Κωνσταντίνος Χήτας, ασκώντας κριτική σε όσους επιδίωκαν στο παρελθόν να εμφανίζονται μαζί με την Κίμπερλι Γκιλφόιλ.

«Εσείς που στριμωχνόσασταν για μια φωτογραφία, τώρα ησυχία», σχολίασε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Χήτας επισήμανε επίσης ότι δεν είχε υπάρξει ακόμη επίσημη αντίδραση από την ελληνική κυβέρνηση. Ωστόσο, διαφοροποιήθηκε από την κριτική που αφορά συνολικά τη διπλωματική παρουσία της πρώην πρέσβεως, αναγνωρίζοντας τη συμβολή της στην προώθηση του Κάθετου Διαδρόμου.

Όπως υποστήριξε, πρόκειται για ένα ενεργειακό έργο με ιδιαίτερη γεωπολιτική σημασία για την Ελλάδα.

Πλεύση Ελευθερίας: Αιχμές για την κυβέρνηση και αναφορά στον Τσίπρα

Επικρίσεις για τους κυβερνητικούς χειρισμούς διατύπωσε και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Πλεύσης Ελευθερίας, Αλέξανδρος Καζαμίας.

Ο κ. Καζαμίας κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι παρείχε πολιτική κάλυψη στην Γκιλφόιλ απέναντι στα δημοσιεύματα της Wall Street Journal, ενώ επέκρινε το γεγονός ότι κυβερνητικά στελέχη εξακολουθούν να αναφέρονται θετικά στη συμβολή της στον Κάθετο Διάδρομο, παρά τις καταγγελίες που έχουν δημοσιοποιηθεί.

Παράλληλα, άσκησε κριτική σε πολιτικά πρόσωπα που επιδίωξαν να φωτογραφηθούν με την πρώην πρέσβη, κατονομάζοντας, μεταξύ άλλων, τον Αλέξη Τσίπρα.

Κατά την παρέμβασή του, διατύπωσε επίσης καταγγελίες περί εκβιαστικών πρακτικών, χωρίς να παρουσιάσει νέα αποδεικτικά στοιχεία που να τεκμηριώνουν τους συγκεκριμένους ισχυρισμούς.

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Το παρασκήνιο της αποχώρησης

Η κοινοβουλευτική αντιπαράθεση εκδηλώθηκε στον απόηχο της απόφασης του Λευκού Οίκου να ζητήσει την παραίτηση της Κίμπερλι Γκιλφόιλ.

Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Κέιτι Ζακάρια, επιβεβαίωσε την Τρίτη ότι η αμερικανική κυβέρνηση ζήτησε την αποχώρησή της, μετά από σειρά δημοσιευμάτων που αφορούσαν ενδεχόμενες παραβιάσεις κανόνων δεοντολογίας.

Σύμφωνα με καταγγελίες που δημοσίευσε η Wall Street Journal, η Γκιλφόιλ φέρεται να επιδίωξε οικονομική ενίσχυση από δωρητή του Ντόναλντ Τραμπ, προσφέροντας ως αντάλλαγμα πρόσβαση σε κυβερνητικούς αξιωματούχους.