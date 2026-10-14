Δήμας: Τον Οκτώβριο στην κυκλοφορία τα πρώτα 10 χιλιόμετρα του νέου ΒΟΑΚ

Τα πρώτα 10 χιλιόμετρα του νέου Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ) θα παραδοθούν στην κυκλοφορία εντός Οκτωβρίου, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστος Δήμας, στο πλαίσιο της Prodexpo 2026, η οποία πραγματοποιείται στις 14 και 15 Οκτωβρίου στο Ωδείο Αθηνών.

Ο Υπουργός παρουσίασε τα σημαντικότερα έργα υποδομών που βρίσκονται σε εξέλιξη στη χώρα, συνδέοντας την αναβάθμιση των μεταφορών με την προσέλκυση επενδύσεων, την ανάπτυξη της αγοράς ακινήτων και την ενίσχυση της περιφερειακής οικονομίας.

Συνομιλώντας με τον Ιωάννη Ορφανό, Partner και Head of Capital Markets της Colliers Greece, ο κ. Δήμας αναφέρθηκε στις προτεραιότητες του υπουργείου για την επόμενη πενταετία, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην Κρήτη, την Αττική, τη Θεσσαλονίκη και τις διεθνείς διασυνδέσεις της χώρας. Όπως επισήμανε, οι υποδομές επηρεάζουν την οικονομική δραστηριότητα σε όλα τα στάδιά τους, από τη μελέτη και την κατασκευή έως τη λειτουργία και τη συντήρησή τους.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο νέο διεθνές αεροδρόμιο στο Καστέλι της Κρήτης, το οποίο χαρακτήρισε ως το πιο σύγχρονο αεροδρόμιο της Ελλάδας και ένα από τα πιο σύγχρονα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σύμφωνα με τον ίδιο, η κατασκευή του έχει φτάσει περίπου στο 73%-74%, ενώ έχει υπογραφεί και η σύμβαση αεροναυτιλίας. «Υπολογίζουμε ότι τον Νοέμβριο του 2028 θα μπορεί, καλώς εχόντων των πραγμάτων, να ξεκινήσει το αεροδρόμιο να λειτουργεί κανονικά», ανέφερε, επισημαίνοντας ότι η λειτουργία του προϋποθέτει και την αναβάθμιση των οδικών συνδέσεων.

Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται ο ΒΟΑΚ, τον οποίο περιέγραψε ως μία από τις τελευταίες μεγάλες εκκρεμότητες της χώρας στον τομέα των αυτοκινητοδρόμων. Στο τμήμα Άγιος Νικόλαος-Νεάπολη αναμένεται να παραδοθούν τα πρώτα 10 χιλιόμετρα εντός του μήνα, ενώ στο τμήμα Χερσόνησος-Νεάπολη, που υλοποιείται μέσω σύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, οι εργασίες προχωρούν με ικανοποιητικό ρυθμό. Για το τμήμα παραχώρησης Κίσσαμος-Ηράκλειο έχουν ξεκινήσει οι μελέτες και ο σχεδιασμός, ενώ πραγματοποιούνται παρεμβάσεις οδικής ασφάλειας και έργα στις παρακάμψεις Χανίων, Ρεθύμνου και Ηρακλείου.

Στην Αττική, ανακοίνωσε ότι η παρέμβαση στον κόμβο Μεταμόρφωσης, στο σημείο σύνδεσης της Αττικής Οδού με την Εθνική Οδό, θα ολοκληρωθεί έως το τέλος του έτους. Όπως εξήγησε, τα οχήματα θα εισέρχονται πλέον σε δύο διακριτές λωρίδες κυκλοφορίας, με στόχο να αντιμετωπιστεί σε μεγάλο βαθμό το πρόβλημα συμφόρησης που παρατηρείται σήμερα.

Αναφέρθηκε επίσης στον τριπλό κόμβο Σκαραμαγκά, για τον οποίο, όπως είπε, υπεγράφη η σχετική σύμβαση πριν από περίπου τρεισήμισι μήνες. Το έργο έχει ιδιαίτερη σημασία για την κυκλοφορία των βαρέων οχημάτων, καθώς επιδιώκεται να περιοριστεί η διέλευσή τους μέσα από τον αστικό ιστό.

Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται και η σχεδιαζόμενη σύνδεση Οινόφυτα-Ελευσίνα, για την οποία βρίσκονται σε εξέλιξη συζητήσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο στόχος είναι να δημιουργηθεί μια οδική διαδρομή που θα επιτρέπει, ιδιαίτερα στα βαρέα οχήματα, να παρακάμπτουν πλήρως την Αττική.

Ξεχωριστή θέση στην τοποθέτηση του κ. Δήμα είχε η προσπάθεια ενίσχυσης της διασύνδεσης της Ελλάδας με τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, μέσω ενός νέου μεταφορικού διαδρόμου. Όπως ανέφερε, έχει υπογραφεί μνημόνιο συνεργασίας με τους ομολόγους του από τις δύο χώρες, με τη συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για τη σύνδεση των λιμανιών της Θεσσαλονίκης, της Καβάλας και της Αλεξανδρούπολης με το Μπουργκάς, τη Βάρνα, το Ρούσε και την Κονστάντζα. Πρόκειται για τον διάδρομο Βαλτικής, Μαύρης Θάλασσας και Αιγαίου, που αποσκοπεί στην ταχύτερη μεταφορά ελληνικών προϊόντων προς την Ανατολική και την Κεντρική Ευρώπη. Ο Υπουργός σημείωσε ότι η πρωτοβουλία συνδέεται και με τη στρατιωτική κινητικότητα, ώστε να αξιοποιηθούν περισσότερες δυνατότητες χρηματοδότησης και ανάπτυξης των κρίσιμων υποδομών.

Ο κ. Δήμας αναφέρθηκε επίσης στον ρόλο του Θριασίου Πεδίου και των υποδομών εφοδιαστικής αλυσίδας στη Θεσσαλονίκη, καθώς και στις προοπτικές που δημιουργεί η γεωγραφική θέση της Ελλάδας για την προσέλκυση επενδύσεων στα logistics, στη βιομηχανία και στις παραγωγικές δραστηριότητες.

Για τη Θεσσαλονίκη, ανέφερε ότι η κατασκευή της υπερυψωμένης λεωφόρου ταχείας κυκλοφορίας έχει προσεγγίσει το 70%, με στόχο τον διπλασιασμό της δυνατότητας εξυπηρέτησης οχημάτων ανά ώρα, από 5.000 σε 10.000.

Στη Θεσσαλία και σε δύο νομούς της Στερεάς Ελλάδας συνεχίζονται οι παρεμβάσεις αποκατάστασης των ζημιών από την κακοκαιρία Daniel, με αξιοποίηση 600 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Ο κ. Δήμας έκανε ειδική αναφορά και στον σιδηρόδρομο, τονίζοντας ότι, παρά το μικρότερο δίκτυο και τη χαμηλότερη χρήση του στην Ελλάδα σε σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, αποτελεί στρατηγική επιλογή της πολιτείας. Στόχος, όπως είπε, είναι η αύξηση του μεριδίου του στις καθημερινές και υπεραστικές μετακινήσεις, παράλληλα με την αξιοποίησή του για τη μεταφορά εμπορευμάτων.

Από την πλευρά του, ο κ. Ορφανός υπογράμμισε ότι η ανάπτυξη της αγοράς ακινήτων δεν μπορεί να εξεταστεί ανεξάρτητα από τις δημόσιες υποδομές. Όπως εξήγησε, οι ξένοι θεσμικοί επενδυτές που εξετάζουν το ενδεχόμενο τοποθέτησης κεφαλαίων στην Ελλάδα ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για τις μεταφορικές συνδέσεις και τη δυνατότητα εξυπηρέτησης επενδύσεων στον τουρισμό, στα logistics, στη βιομηχανία και στην κατοικία.