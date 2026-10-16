Γεωργιάδης: Το κόμμα Σαμαρά τείνει να γίνει γκροτέσκο - Δεν υπάρχει ΝΔ χωρίς τον Κώστα Καραμανλή

Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, τοποθετήθηκε σήμερα (16/10) σε ραδιοφωνική συνέντευξη που παραχώρησε επί σειρά ζητημάτων μεταξύ των οποίων στις πρόσφατες δηλώσεις του κ. Χρυσοχοΐδη για το μεταναστευτικό, αλλά και στις εξελίξεις γύρω από το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά.

Πιο αναλυτικά, μιλώντας στα Παραπολιτικά, ο Υπουργός Υγείας σχολίασε καταρχάς την πρωτοβουλία του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη για την απαγόρευση ενοικίασης σπιτιών σε δεκάδες μετανάστες. Όπως είπε:

«Πρέπει να μπει μια τάξη. Πλέον ο κόσμος έχει φύγει από την αφέλεια των περασμένων ετών, το μεταναστευτικό έχει εξελιχθεί σε ένα τεράστιο πρόβλημα για όλη την Ευρώπη. Δείτε τι παθαίνουν οι Γάλλοι. Εγώ την λυπάμαι αυτή τη χώρα, τόσο σπουδαία και ωραία χώρα την καίνε από το ένα άκρο στ’ άλλο, οι περισσότεροι μετανάστες είναι. Τυχαίο είναι που βγαίνει η Λεπέν πρώτη; Βλέπουν ότι καταστρέφεται η χώρα τους για αυτό ψηφίζουν Λεπέν. Η Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο είναι σε τρομακτική κατάσταση. Τους λυπάμαι, τόσο σπουδαίες ωραίες χώρες έχουν καταστραφεί» ανέφερε ο κ. Γεωργιάδη και συμπλήρωσε:

«Το μεταναστευτικό, για όλη την Ευρώπη, είναι κορυφαίο πρόβλημα, η Ελλάδα ευτυχώς από αυτό εξαιρείται δηλαδή η Ελλάδα είναι η χώρα με το χαμηλότερο πρόβλημα μεταναστευτικού από όλη την Ευρώπη με μεγάλη διαφορά και σε αυτό έχει παίξει μεγάλο ρόλο η κυβέρνηση Μητσοτάκη γιατί ο Μητσοτάκης από την πρώτη μέρα που εξελέγη έχει ακολουθήσει μια πολύ αυστηρή αντι-μεταναστευτική πολιτική. Χάρη σε αυτή την πολιτική της κυβερνήσεως που είναι πάρα πολύ σκληρή με την φύλαξη των συνόρων η Ελλάδα έχει μείνει προστατευμένη από όλο αυτό το πρόβλημα. Στην ομιλία στην Πνύκα ο Ρούμπιο έκανε ειδική αναφορά στην μεταναστευτική πολιτική της κυβέρνησης Μητσοτάκη ότι πρέπει να την μιμηθούν οι υπόλοιποι ευρωπαίοι. Άρα, ο κ. Χρυσοχοΐδης κινείται προς την σωστή κατεύθυνση».

Στην ίδια κατεύθυνση, ο κ. Γεωργιάδης σημείωσε ότι:

«Η ιδέα ότι μπαίνει κάποιος σε μια χώρα χωρίς να έχει δουλειά πρέπει να κοπεί. Η Ευρώπη πρέπει να ενθαρρύνει την νόμιμη μετανάστευση και να βρει κανόνες για τη νόμιμη μετανάστευση γιατί έχει έλλειμμα εργατικού δυναμικού. Η νόμιμη μετανάστευση έχει κανόνες. Πας σε μια χώρα, είσαι προσκεκλημένος, έχεις δουλειά, μένεις για κάποιο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα μετά φεύγεις, αυτό ναι αλλά η ιδέα ότι έρχονται από όποιο μέρος του κόσμου τους έρθει η όρεξη και μπαίνουν σε μια ευρωπαϊκή χώρα και ζούνε με επιδόματα. Οι μεταναστευτικές ροές στην Ελλάδα έχουν πέσει κατά 90%. Η ίδια η Ευρώπη έχει ξεκινήσει τη δημιουργία κέντρων στην Βόρεια Αφρική ας τους μαζέψει όλους να τους πηγαίνει στη Βόρεια Αφρική. Αν το κάνει μια-δύο-πέντε φορές θα σταματήσουν να πληρώνουν τους δουλεμπορους.

Παράλληλα, κληθείς να σχολιάσει δημοσίευμα ότι ο Κώστας Καραμανλής δεν στηρίζει τον Αντώνη Σαμαρά ο κ. Γεωργιάδης επεσήμανε:

«Δεν μου είχε περάσει ποτέ από το μυαλό η ιδέα ότι θα μπορούσε ποτέ ο Κ. Καραμανλής να μην είναι ΝΔ. ΝΔ χωρίς Καραμανλή δεν υπάρχει», ανέφερε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε ότι:

«Όσο ο Σαμαράς ήταν σε μια διαδικασία αμφισβήτησης επιλογών πολιτικών του Μητσοτάκη και όχι της ΝΔ, ναι είχε πολλές φορές βρεθεί μαζί του ο Κ.Καραμανλής γιατί μπορεί να έχει κι αυτός τις δικές του διαφωνίες, όταν όμως έγινε συνείδηση ότι ο Σαμαράς έχει μια άλλου τύπου ατζέντα η οποία έχει να κάνει με τη δημιουργία κόμματος, νομίζω εκεί έγινε η στροφή και εκεί τελείωσε αυτή η συμβίωση.

Εγώ θα προτιμούσα να βλέπω τον Καραμανλή πιο ενεργό αλλά ο καθένας επιλέγει. Και μόνο η δήλωση που έκανε δεν είναι μηδέν γιατί δεν είναι τόσο οι ψηφοφόροι που τον βλέπουνε, είναι και τα στελέχη γιατί ο Καραμανλής έστειλε ένα σήμα στα στελέχη που έχουν καραμανλική καταγωγή, ωραία όσα λέμε αλλά είμαστε ΝΔ».

Αναφερόμενος δε συγκεκριμένα στο διαφαινόμενο κόμμα του Αντώνη Σαμαρά ο υπουργός τόνισε:

«Το κόμμα Σαμαρά, όχι ο Σαμαράς, τείνει να γίνει γκροτέσκο γιατί συζητάμε επί τόσους μήνες για ένα κόμμα Σαμαρά, το να μιλάμε συνέχεια για κάτι για ένα κόμμα που δεν υπάρχει αρχίζει να γίνεται κωμικό».

Κλείνοντας, ερωτηθείς για τη δεύτερη κομματική θέση στις επόμενες βουλευτικές εκλογές ο κ. Γεωργιάδης ανέφερε:

«Πάντα πίστευα και εξακολουθώ να πιστεύω ότι ο Τσίπρας σε αυτή τη σύγκριση έχει πλεονέκτημα οφείλω να πω ότι και το πλεονέκτημα κάποια στιγμή εξαφανίζεται αν κάνεις συνεχώς λάθη. Ο κ. Τσίπρας εδώ κι ένα μήνα είναι σε μια συναστρία λαθών. Αθροιστικά τα λάθη μπορεί να τον κάνουν και τρίτο ενώ έχει το επικοινωνιακό πλεονέκτημα. Όμως το επικοινωνιακό πλεονέκτημα δεν λέει κάτι. Δηλαδή, αυτό με το «βλάκας» το θεωρώ φοβερό φάουλ, πέραν του ηθικού θέματος και επικοινωνιακά και πολιτικά φάουλ».