Νέα μέτρα για την παράνομη στέγαση αλλοδαπών στο κέντρο της Αθήνας – Τι ανακοίνωσε ο Χρυσοχοΐδης

Νέα διάταξη με στόχο την απαγόρευση μισθώσεων και υπομισθώσεων διαμερισμάτων στο κέντρο της Αθήνας, όπου, σύμφωνα με τον ίδιο, διαμένουν ακόμη και 30 άτομα έναντι ημερήσιου αντιτίμου, προανήγγειλε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.

Όπως ανέφερε, μιλώντας στον ΣΚΑΪ την Πέμπτη (15/10) το φαινόμενο καταγράφεται σε περιοχές όπως τα Πατήσια και ο Άγιος Παντελεήμονας, όπου, σύμφωνα με την περιγραφή του, ιδιοκτήτες διαμερισμάτων τα νοικιάζουν σε αλλοδαπούς, οι οποίοι στη συνέχεια τα υπομισθώνουν σε άλλους μετανάστες, χρεώνοντας από 10 έως 30 ευρώ τη βραδιά.

«Τα διαμερίσματα τα νοικιάζει ένας αλλοδαπός, ο οποίος χρεώνει κάθε βράδυ σε έναν φουκαρά αλλοδαπό από 10 έως 30 ευρώ για να κοιμηθεί στο διαμέρισμα αυτό. Αποτέλεσμα, να μαζεύονται σε ένα διαμέρισμα μέχρι και 30 άτομα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο υπουργός.

Ο κ. Χρυσοχοΐδης υποστήριξε ότι η συγκεκριμένη πρακτική επιβαρύνει την καθημερινότητα των υπόλοιπων ενοίκων των πολυκατοικιών, σημειώνοντας: «Αντιλαμβάνεστε πώς μπορούν να ζήσουν οι άνθρωποι οι υπόλοιποι, οι ένοικοι της πολυκατοικίας που κατοικούν χρόνια εκεί».

Παράλληλα, προανήγγειλε νομοθετική παρέμβαση και αστυνομικές επιχειρήσεις στα συγκεκριμένα διαμερίσματα, δηλώνοντας: «Φέρνουμε διάταξη προκειμένου να απαγορευτούν όλες αυτές οι μισθώσεις και οι υπομισθώσεις». Όπως πρόσθεσε, «οργανώνουμε επιχειρήσεις μέσα σε αυτά τα διαμερίσματα», ενώ έκανε λόγο και για ενίσχυση της αστυνόμευσης στις πλατείες των περιοχών αυτών.

Αναφερόμενος ευρύτερα στην εγκληματικότητα στο κέντρο της Αθήνας, ο υπουργός υποστήριξε ότι «υπάρχουν αλλοδαποί που είναι εγκληματογόνοι, δεν ήρθαν εδώ για να εργαστούν αλλά για να εγκληματίσουν».

Καταλήγοντας, τόνισε ότι το επόμενο διάστημα θα καταβληθεί προσπάθεια ώστε «η κοινωνική ασφάλεια και ειρήνη σε περιοχές με πολλούς αλλοδαπούς να είναι μια πραγματικότητα».

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