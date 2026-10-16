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Χρυσοχοΐδης: Δεν μπορεί να είναι λύση η εκμετάλλευση μεταναστών σε διαμερίσματα
Πολιτική
12:03 - 16 Οκτ 2026

Χρυσοχοΐδης: Δεν μπορεί να είναι λύση η εκμετάλλευση μεταναστών σε διαμερίσματα

Reporter.gr Newsroom

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Ο υπουργός Προστασίας του πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης τοποθετήθηκε σήμερα (16/10) εκ νέου σε ραδιοφωνική συνέντευξη που παραχώρησε για το μεταναστευτικό ζήτημα στον απόηχο των χθεσινών του δηλώσεων οι οποίες προκάλεσαν πολιτικές αντιδράσεις.

Πιο αναλυτικά, μιλώντας στα Παραπολιτικά, ο κ. Χρυσοχοΐδης, με αφορμή την διάταξη για τις επινοικιάσεις διαμερισμάτων σε δεκάδες μετανάστες επεσήμανε:

«Υπάρχει το έντονο φαινόμενο της μετατροπής διαμερισμάτων σε άτυπα υπνωτήρια. Αυτό σημαίνει ότι κάποιος νοικιάζει από έναν ιδιοκτήτη ένα διαμέρισμα το οποίο το μετατρέπει στη συνέχεια σε υπνωτήριο δηλαδή «φιλοξενεί» πολλούς ανθρώπους με ένα αντίτιμο. Πρόκειται για μια τεράστια εκμετάλλευση της ανάγκης που έχουν οι άνθρωποι αυτοί να κοιμηθούν ένα βράδυ σε μια στέγη. Δεύτερον, υπάρχουν μια σειρά ζητήματα νομιμότητας που σχετίζονται με την φορολογία, με την ΑΑΔΕ. Επίσης στις πολυκατοικίες αυτές μένουν και οικογένειες, οι πιο πολλοί από αυτούς είναι μετανάστες -το τονίζω για αυτούς που λένε για ρατσισμούς- πως μπορεί να υπάρχουν τέτοια φαινόμενα χωρίς κανόνες υγιεινής, χωρίς ασφάλεια. Τις προάλλες καταστράφηκε μια οικοδομή Airbnb που είχε έξι ανθρώπους και χάθηκαν έξι άνθρωποι ποιοι κανόνες ασφαλείας τηρούνται σε όλα αυτά και πως μπορεί ένας άνθρωπος να εκμεταλλεύεται 20 και 30 ανθρώπους».

Στην ίδια κατεύθυνση, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη συμπλήρωσε:

«Η νομοθετική ρύθμιση δεν αφορά τους ανθρώπους αυτούς που κοιμούνται, τον απλό άνθρωπο που πάει και πληρώνει στον εκμεταλλευτή τα 20-30€, αφορά τον ιδιοκτήτη δηλαδή και τον μισθωτή αυτόν δηλαδή που νοικιάζει το διαμέρισμα και το μετατρέπει σε αυτό το είδος διαχείρισης. Εγώ υπερασπίζομαι τα ανθρώπινα δικαιώματα στην πράξη καθημερινά. Αποστολή μου είναι να διαφυλάξω την σωματική ακεραιότητα και την αξιοπρέπεια των ανθρώπων την οικονομική δραστηριότητα όλων των πολιτών που ζουν κυρίως στο χώρο του κέντρου της Αθήνας που είναι οι πιο πολλοί μετανάστες. Άνθρωποι οι οποίοι εργάζονται καθημερινά με φιλότιμο και μεγάλη προσπάθεια να επιβιώσουν και στέλνουν τα παιδιά τους στα σχολεία, αυτούς πάμε να υπερασπιστούμε. Δεν πρέπει αυτή η συγκεκριμένη πρωτοβουλία να αντιμετωπίζεται ως μια ακόμη απαγορευτική ή κατασταλτική παρέμβαση, έχει μια βαθιά κοινωνική διάσταση που αφορά την προστασία της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, την ασφάλεια της κατοικίας και την ποιότητα ζωής των ανθρώπων. Δεν επιδιώκουμε δηλαδή να περιορίσουμε το δικαίωμα κανενός να ζητάει οικονομικά προσιτή κατοικία».

Σε αυτό το φόντο, κληθείς να σχολιάσει την ανακοίνωση της Νέας Αριστεράς ο κ. Χρυσοχοΐδης επεσήμανε ότι:

«Αυτοί της Νέας Αριστεράς, οι συνεργάτες της ακροδεξιάς πριν από λίγα χρόνια και στην κυβέρνηση και στις πλατείες έχουν πολύ θράσος να απευθύνονται σε μένα με αυτό τον τρόπο γιατί εγώ υπερασπίζομαι τη δημοκρατία σε όλη μου τη διαδρομή και είναι τόσο αντι-νομικό και αντιφατικό αυτό που κάνουνε. Ας κοιτάξουνε το παρελθόν τους, το τι κάνανε με την ακροδεξιά και πώς συνεργάστηκαν και ας κοιτάξουν και με ποιο τρόπο συνυπήρχαν στις πλατείες την ώρα που η κοινωνία περνούσε μεγάλες κρίσεις. Για μένα προτεραιότητα αποτελεί τόσο ο άνθρωπος που διαμένει σε ένα τέτοιο χώρο όσο και η οικογένεια που κατοικεί στο διπλανό διαμέρισμα. Και τα δύο είναι πολύ σημαντικά και οι δύο έχουν το ίδιο δικαίωμα στην ασφάλεια, την ηρεμία και την αξιοπρεπή διαβίωση».

Τέλος, όσον αφορά ευρύτερο το ζήτημα του μεταναστευτικού ο υπουργός προστασίας του πολίτη ανέφερε ότι:

«Όσοι είναι αιτούντες άσυλο έχουν δικαίωμα να μένουν μέσα στις δομές. Οι δομές εξασφαλίζουν ασφάλεια, σίτιση, ένα μικρό επίδομα, αξιοπρέπεια. Όσοι είναι παράνομοι και δεν έχουν επιστρέψει στις πατρίδες τους υπάρχουν τα ζητήματα της κοινωνικής κατοικίας, της κοινωνικής στέγασης από τους δήμους, τις ΜΚΟ. Λύσεις υπάρχουν, δεν μπορεί να είναι λύση η εκμετάλλευση. Και από την άλλη οι οικογένειες που ζουν μέσα σε αυτές τις πολυκατοικίες πως είναι δυνατόν να συμβιώνουν με τέτοια φαινόμενα; διερωτήθηκε ο υπουργός και κατέληξε ότι:

«Υπάρχει συντεταγμένη ρύθμιση η οποία θα έρθει στη Βουλή, την οποία την συνυπογραφεί ο κ. Φλωρίδη και ο υπουργός Οικονομικών».

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