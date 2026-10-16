ΠΑΣΟΚ: Μέρος της στρατηγικής του rebranding Τσίπρα η συλλογική αμνησία

Η ανακοίνωση:
Στο πλαίσιο του προσωπικού του rebranding, ο κ. Τσίπρας προφανώς ποντάρει στη συλλογική αμνησία.
Δυστυχώς για εσάς κύριε Τσίπρα, η ιστορία δεν ξαναγράφεται.
Η δημοκρατική παράταξη δεν είναι σημαία ευκαιρίας.
Η υποτιθέμενη «πρώτη φορά Αριστερά» κατ' επιλογήν του κ. Τσίπρα ήταν «δύο φορές αγκαλιά» με τον ακροδεξιό Πάνο Καμμένο. Τόσο... αριστερά ήταν.
Συμμεριζόμαστε τον πολιτικό πανικό του κόμματος ΕΛΑΣ.
Ο κ. Τσίπρας σήμερα έπεισε και τον πιο καλοπροαίρετο απέναντι του ότι κάνει μονομέτωπο απέναντι στο ΠΑΣΟΚ.
Ο πολιτικός που άνοιξε την πόρτα στα funds και συμφωνεί με τη Νέα Δημοκρατία στους πλειστηριασμούς πρώτης κατοικίας, στη μη επαναφορά του 13ου μισθού και της 13ης σύνταξης, ο χειροκροτητής του νόμου Πιερρακάκη για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, ο πολιτικός συνεργάτης της Ακροδεξιάς του Π. Καμμένου και πολιτικός « χρυσός χορηγός» του κ. Μητσοτάκη έχει πια αποκαλυφθεί.
Δεν θα τον ακολουθήσουμε στον κατήφορο και την τοξικότητα.
Ο δημοκρατικός και προοδευτικός κόσμος της χώρας πλέον ξέρει. Το ΠΑΣΟΚ θα φέρει την πολιτική αλλαγή σε πείσμα των κυρίων Μητσοτάκη και Τσίπρα και των συμφερόντων που τους στηρίζουν.