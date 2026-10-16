ΠΑΣΟΚ: Μέρος της στρατηγικής του rebranding Τσίπρα η συλλογική αμνησία

Δες περισσότερα άρθρα του Reporter.gr όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google

Το ΠΑΣΟΚ εξαπολύει σφοδρή επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα, κατηγορώντας τον για πολιτικό rebranding, μονομέτωπο κατά της Χαριλάου Τρικούπη και σύμπλευση με τη Νέα Δημοκρατία σε κρίσιμα ζητήματα, ενώ διαμηνύει ότι θα επιδιώξει την πολιτική αλλαγή απέναντι σε Μητσοτάκη και Τσίπρα.

Η ανακοίνωση:

Στο πλαίσιο του προσωπικού του rebranding, ο κ. Τσίπρας προφανώς ποντάρει στη συλλογική αμνησία.

Δυστυχώς για εσάς κύριε Τσίπρα, η ιστορία δεν ξαναγράφεται.

Η δημοκρατική παράταξη δεν είναι σημαία ευκαιρίας.

Η υποτιθέμενη «πρώτη φορά Αριστερά» κατ' επιλογήν του κ. Τσίπρα ήταν «δύο φορές αγκαλιά» με τον ακροδεξιό Πάνο Καμμένο. Τόσο... αριστερά ήταν.

Συμμεριζόμαστε τον πολιτικό πανικό του κόμματος ΕΛΑΣ.

Ο κ. Τσίπρας σήμερα έπεισε και τον πιο καλοπροαίρετο απέναντι του ότι κάνει μονομέτωπο απέναντι στο ΠΑΣΟΚ.

Ο πολιτικός που άνοιξε την πόρτα στα funds και συμφωνεί με τη Νέα Δημοκρατία στους πλειστηριασμούς πρώτης κατοικίας, στη μη επαναφορά του 13ου μισθού και της 13ης σύνταξης, ο χειροκροτητής του νόμου Πιερρακάκη για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, ο πολιτικός συνεργάτης της Ακροδεξιάς του Π. Καμμένου και πολιτικός « χρυσός χορηγός» του κ. Μητσοτάκη έχει πια αποκαλυφθεί.

Δεν θα τον ακολουθήσουμε στον κατήφορο και την τοξικότητα.

Ο δημοκρατικός και προοδευτικός κόσμος της χώρας πλέον ξέρει. Το ΠΑΣΟΚ θα φέρει την πολιτική αλλαγή σε πείσμα των κυρίων Μητσοτάκη και Τσίπρα και των συμφερόντων που τους στηρίζουν.