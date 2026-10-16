ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Τραμπ: Δεν θα χρησιμοποιήσω πυρηνικά κατά του Ιράν
Ειδήσεις
17:02 - 16 Οκτ 2026

Τραμπ: Δεν θα χρησιμοποιήσω πυρηνικά κατά του Ιράν

Reporter.gr Newsroom

Δες περισσότερα άρθρα του Reporter.gr όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google

Ερωτηθείς εάν θα έστελνε αμερικανικά στρατεύματα στο έδαφος του Ιράν, απάντησε: «Όχι, δεν το βλέπω αυτό. Δεν το βλέπω».

Ο Ντόναλντ Τραμπ ξεκαθαρίζει ότι δεν προτίθεται να χρησιμοποιήσει πυρηνικά όπλα κατά του Ιράν, ενώ δηλώνει ότι δεν βλέπει, προς το παρόν, το ενδεχόμενο ανάπτυξης αμερικανικών χερσαίων στρατευμάτων στη χώρα.

Σε συνέντευξή του στο Newsmax, η οποία μεταδόθηκε το βράδυ της Πέμπτης, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε χαρακτηριστικά: «Δεν θα χρησιμοποιούσα πυρηνικά. Δεν χρειάζεται. Είμαστε η μεγαλύτερη πυρηνική δύναμη στον κόσμο».

Το αμερικανικό συντηρητικό τηλεοπτικό δίκτυο τον ρώτησε για τις πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες η Ουάσιγκτον εξετάζει το ενδεχόμενο χρήσης της βόμβας GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast (MOAB), η οποία είναι ευρέως γνωστή ως «Μητέρα Όλων των Βομβών».

Ο Τραμπ υπογράμμισε ότι η συγκεκριμένη βόμβα δεν είναι πυρηνική, περιγράφοντάς την ως ένα εξαιρετικά ισχυρό συμβατικό όπλο.

«Η Μητέρα Όλων των Βομβών δεν είναι πυρηνική. Δεν είναι καθόλου πυρηνική. Είναι απλώς μια εξαιρετικά μεγάλη βόμβα. Είναι σαν μια μικρή πυρηνική βόμβα. Αλλά η Μητέρα Όλων των Βομβών είναι μία μεγάλη βόμβα, δεν είναι όμως πυρηνική», ανέφερε, χωρίς να επιβεβαιώσει ούτε να διαψεύσει συγκεκριμένα τις πληροφορίες περί πιθανής χρήσης της.

Σχέδια για πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές και πυρηνικές εγκαταστάσεις

Νωρίτερα την Πέμπτη, το CNN μετέδωσε ότι ο αμερικανικός στρατός έχει καταρτίσει νέα σχέδια επιθέσεων με στόχο ενεργειακές υποδομές και πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, τα πλήγματα θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν εφόσον ο Τραμπ διατάξει την επανέναρξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων, είτε πριν είτε μετά τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ.

Ο Λευκός Οίκος δεν είχε απαντήσει άμεσα σε αίτημα του CNBC για σχολιασμό των σχετικών πληροφοριών.

Στις 8 Οκτωβρίου, ο Τραμπ είχε δηλώσει ότι δεν θα έδινε εντολή για επανέναρξη των στρατιωτικών πληγμάτων πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου.

Συναγερμός στα Στενά του Ορμούζ – Οκτώ επιθέσεις από τις 11 Οκτωβρίου

Την ίδια ώρα, αυξάνονται οι κίνδυνοι για την εμπορική ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ, μετά από σειρά επιθέσεων στη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό.

Ο βρετανικός οργανισμός UK Maritime Trade Operations (UKMTO) ανακοίνωσε ότι το επίπεδο απειλής στην περιοχή παραμένει «σοβαρό», μετά το περιστατικό με το πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων GFS Pride, υπό σημαία Σιγκαπούρης.

Το πλοίο επλήγη από άγνωστο βλήμα, τυλίχθηκε στις φλόγες και στη συνέχεια βυθίστηκε.

Σύμφωνα με την UKMTO, είναι πολύ πιθανό το περιστατικό να οφείλεται σε «σκόπιμη εχθρική ενέργεια». Ο οργανισμός πρόσθεσε ότι έχει καταγράψει οκτώ επιθέσεις στη ζωτικής σημασίας θαλάσσια περιοχή από τις 11 Οκτωβρίου.

Οι εξελίξεις εντείνουν την ανησυχία για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, έναν από τους σημαντικότερους διαύλους παγκοσμίως για τη μεταφορά πετρελαίου, σε μια περίοδο κατά την οποία παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας στρατιωτικής κλιμάκωσης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Η κρίση με το Starlink στην Ουκρανία στρέφει τα βλέμματα στους ευρωπαϊκούς δορυφόρους
Ειδήσεις

Η κρίση με το Starlink στην Ουκρανία στρέφει τα βλέμματα στους ευρωπαϊκούς δορυφόρους

«The Final Countdown»: Το Συνέδριο του Ευρωπαϊκού Δημοκρατικού Κόμματος στην Αθήνα στις 23 και 24 Οκτωβρίου
Ειδήσεις

«The Final Countdown»: Το Συνέδριο του Ευρωπαϊκού Δημοκρατικού Κόμματος στην Αθήνα στις 23 και 24 Οκτωβρίου 

Ζελένσκι από Βρυξέλλες: Ζητά στήριξη επιπλέον 70 δισ. ευρώ για το 2027
Ειδήσεις

Ζελένσκι από Βρυξέλλες: Ζητά στήριξη επιπλέον 70 δισ. ευρώ για το 2027

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Η αγορά πετρελαίου ζει με δανεικό χρόνο
Γιώργος Σ. Σκορδίλης

Η αγορά πετρελαίου ζει με δανεικό χρόνο

Reuters: Περιορισμοί στο Starshield της SpaceX με απόφαση του Λευκού Οίκου – Τι αλλάζει για την Ουκρανία
Ειδήσεις

Reuters: Περιορισμοί στο Starshield της SpaceX με απόφαση του Λευκού Οίκου – Τι αλλάζει για την Ουκρανία

Γκιλφόιλ: Ο Τραμπ την «αδειάζει», ο Βανς καταδικάζει και η απειλή για ηχητικό 16 λεπτών που ταράζει τον Λευκό Οίκο
Ειδήσεις

Γκιλφόιλ: Ο Τραμπ την «αδειάζει», ο Βανς καταδικάζει και η απειλή για ηχητικό 16 λεπτών που ταράζει τον Λευκό Οίκο

Η Κέιτι Ζακαρία επιβεβαιώνει ότι δεν πέρασε τις εξετάσεις του δικηγορικού συλλόγου
Ειδήσεις

Η Κέιτι Ζακαρία επιβεβαιώνει ότι δεν πέρασε τις εξετάσεις του δικηγορικού συλλόγου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
16/10/2026 - 18:14

Οι τρεις κίνδυνοι που μπορεί να πυροδοτήσουν την επόμενη χρηματοπιστωτική κρίση

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
16/10/2026 - 18:11

Coca-Cola Τρία Έψιλον: Αναδείχτηκε «Environmental Team of the Year» για τη στρατηγική της στη βιώσιμη ανάπτυξη

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
16/10/2026 - 17:50

Ξεκίνησε ο «Διάλογος με την παραγωγή»: Πρώτη συνάντηση του Μαργαρίτη Σχοινά με την ΕΘΕΑΣ

Ναυτιλία
16/10/2026 - 17:35

Κικίλιας: Ελλάδα και Ιαπωνία μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά τις εξελίξεις στην παγκόσμια ναυτιλία

Σχόλια Αγοράς
16/10/2026 - 17:34

Χρηματιστήριο: Επιστροφή στα κέρδη με εβδομαδιαία άνοδο 2,12%

Πολιτική
16/10/2026 - 17:25

Τσίπρας: Δεν περπατά το αφήγημα της τρίτης τετραετίας – Το μήνυμα προς ΠΑΣΟΚ

Πολιτική
16/10/2026 - 17:09

ΠΑΣΟΚ: Μέρος της στρατηγικής του rebranding Τσίπρα η συλλογική αμνησία

ΕΜΠΟΡΙΟ
16/10/2026 - 17:05

Jumbo: Άνω του 5% το μερίδιο της FMR

Χρηματιστήρια
16/10/2026 - 17:03

Wall Street: Βουτιά στις μετοχές τεχνολογίας και AI «βυθίζει» τον Nasdaq

Ειδήσεις
16/10/2026 - 17:02

Τραμπ: Δεν θα χρησιμοποιήσω πυρηνικά κατά του Ιράν

Ειδήσεις
16/10/2026 - 16:44

Η κρίση με το Starlink στην Ουκρανία στρέφει τα βλέμματα στους ευρωπαϊκούς δορυφόρους

Ειδήσεις
16/10/2026 - 16:44

Ζελένσκι από Βρυξέλλες: Ζητά στήριξη επιπλέον 70 δισ. ευρώ για το 2027

Ειδήσεις
16/10/2026 - 16:43

«The Final Countdown»: Το Συνέδριο του Ευρωπαϊκού Δημοκρατικού Κόμματος στην Αθήνα στις 23 και 24 Οκτωβρίου 

Επιχειρήσεις
16/10/2026 - 16:33

Συνάντηση Καφούνη - Μιχαηλίδου: Στόχος η πρώτη αυξημένη καταβολή voucher πριν από τα Χριστούγεννα

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
16/10/2026 - 16:25

Καθυστερήσεις και ακυρώσεις πτήσεων στο «Βενιζέλος» λόγω τεχνικής βλάβης στην Ιταλία

Ειδήσεις
16/10/2026 - 16:24

Τα πιο δυνατά καρέ του showrun με τη McLaren MCL60 και τη McLaren MP4/6 του Ayrton Senna

Ειδήσεις
16/10/2026 - 16:22

Υεμένη: Αιματηρό χτύπημα των Χούθι στο προεδρικό μέγαρο – 5 νεκροί, σώος ο πρωθυπουργός

Ειδήσεις
16/10/2026 - 16:19

Η Ευρώπη αποδέχεται το bromance Τραμπ-Πούτιν και ετοιμάζεται για τις συνέπειες

Ειδήσεις
16/10/2026 - 16:10

Αντικυβερνητικές διαδηλώσεις στην Αλβανία: Ο Ράμα καταγγέλλει «ξένα χέρια» και ζητά ηρεμία

Ειδήσεις
16/10/2026 - 15:50

Ουκρανία: Τουλάχιστον τρεις νεκροί από ρωσικά drones - Χιλιάδες σπίτια χωρίς ρεύμα

Οικονομία
16/10/2026 - 15:50

Eurostat: Η ενέργεια εκτοξεύει στο 5,1% τον πληθωρισμό στην Ελλάδα – Στο 3,8% στην Ευρωζώνη

Ανεμοδείκτης
16/10/2026 - 15:50

Καραμανλής, ο ουδέτερος

Ειδήσεις
16/10/2026 - 15:33

Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων Τεμπών: Τα παιδιά δεν τα σεβάστηκαν ούτε ζωντανά ούτε νεκρά

Επιχειρήσεις
16/10/2026 - 15:25

Νέος CEO της Intracom ο Λυκούργος Αντωνόπουλος – Η νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου

Επιχειρήσεις
16/10/2026 - 15:18

Μπρατάκος: Δεν μπορεί να υπάρχει ενιαία αγορά με άνισους όρους ανταγωνισμού

Επιχειρήσεις
16/10/2026 - 15:10

Στρατηγική συνεργασία του νέου Διεθνούς Αερολιμένα Ηρακλείου Κρήτης με τον ΟΦΥΠΕΚΑ

Ειδήσεις
16/10/2026 - 15:04

Γαλλία και Γερμανία κατέληξαν σε συμφωνία για το μέλλον της ευρωπαϊκής αυτοκινητοβιομηχανίας - Τι προβλέπει

Πολιτική
16/10/2026 - 15:04

Δεσμεύτηκε η περιουσία του Φίλιππου Καμπούρη – Στο επίκεντρο της έρευνας και περιουσιακά στοιχεία του ΛΑΟΣ

Ανεμοδείκτης
16/10/2026 - 14:53

Ολοι σπεκουλάρουν με τον Ανδρουλάκη

Πολιτική
16/10/2026 - 14:48

Τουρκική αμφισβήτηση της ελληνικής NAVTEX στην περιοχή που θα περάσει το πλοίο για το Καλώδιο

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ