Τραμπ: Δεν θα χρησιμοποιήσω πυρηνικά κατά του Ιράν

Ερωτηθείς εάν θα έστελνε αμερικανικά στρατεύματα στο έδαφος του Ιράν, απάντησε: «Όχι, δεν το βλέπω αυτό. Δεν το βλέπω».

Ο Ντόναλντ Τραμπ ξεκαθαρίζει ότι δεν προτίθεται να χρησιμοποιήσει πυρηνικά όπλα κατά του Ιράν, ενώ δηλώνει ότι δεν βλέπει, προς το παρόν, το ενδεχόμενο ανάπτυξης αμερικανικών χερσαίων στρατευμάτων στη χώρα.

Σε συνέντευξή του στο Newsmax, η οποία μεταδόθηκε το βράδυ της Πέμπτης, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε χαρακτηριστικά: «Δεν θα χρησιμοποιούσα πυρηνικά. Δεν χρειάζεται. Είμαστε η μεγαλύτερη πυρηνική δύναμη στον κόσμο».

Το αμερικανικό συντηρητικό τηλεοπτικό δίκτυο τον ρώτησε για τις πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες η Ουάσιγκτον εξετάζει το ενδεχόμενο χρήσης της βόμβας GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast (MOAB), η οποία είναι ευρέως γνωστή ως «Μητέρα Όλων των Βομβών».

Ο Τραμπ υπογράμμισε ότι η συγκεκριμένη βόμβα δεν είναι πυρηνική, περιγράφοντάς την ως ένα εξαιρετικά ισχυρό συμβατικό όπλο.

«Η Μητέρα Όλων των Βομβών δεν είναι πυρηνική. Δεν είναι καθόλου πυρηνική. Είναι απλώς μια εξαιρετικά μεγάλη βόμβα. Είναι σαν μια μικρή πυρηνική βόμβα. Αλλά η Μητέρα Όλων των Βομβών είναι μία μεγάλη βόμβα, δεν είναι όμως πυρηνική», ανέφερε, χωρίς να επιβεβαιώσει ούτε να διαψεύσει συγκεκριμένα τις πληροφορίες περί πιθανής χρήσης της.

Σχέδια για πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές και πυρηνικές εγκαταστάσεις

Νωρίτερα την Πέμπτη, το CNN μετέδωσε ότι ο αμερικανικός στρατός έχει καταρτίσει νέα σχέδια επιθέσεων με στόχο ενεργειακές υποδομές και πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, τα πλήγματα θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν εφόσον ο Τραμπ διατάξει την επανέναρξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων, είτε πριν είτε μετά τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ.

Ο Λευκός Οίκος δεν είχε απαντήσει άμεσα σε αίτημα του CNBC για σχολιασμό των σχετικών πληροφοριών.

Στις 8 Οκτωβρίου, ο Τραμπ είχε δηλώσει ότι δεν θα έδινε εντολή για επανέναρξη των στρατιωτικών πληγμάτων πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου.

Συναγερμός στα Στενά του Ορμούζ – Οκτώ επιθέσεις από τις 11 Οκτωβρίου

Την ίδια ώρα, αυξάνονται οι κίνδυνοι για την εμπορική ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ, μετά από σειρά επιθέσεων στη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό.

Ο βρετανικός οργανισμός UK Maritime Trade Operations (UKMTO) ανακοίνωσε ότι το επίπεδο απειλής στην περιοχή παραμένει «σοβαρό», μετά το περιστατικό με το πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων GFS Pride, υπό σημαία Σιγκαπούρης.

Το πλοίο επλήγη από άγνωστο βλήμα, τυλίχθηκε στις φλόγες και στη συνέχεια βυθίστηκε.

Σύμφωνα με την UKMTO, είναι πολύ πιθανό το περιστατικό να οφείλεται σε «σκόπιμη εχθρική ενέργεια». Ο οργανισμός πρόσθεσε ότι έχει καταγράψει οκτώ επιθέσεις στη ζωτικής σημασίας θαλάσσια περιοχή από τις 11 Οκτωβρίου.

Οι εξελίξεις εντείνουν την ανησυχία για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, έναν από τους σημαντικότερους διαύλους παγκοσμίως για τη μεταφορά πετρελαίου, σε μια περίοδο κατά την οποία παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας στρατιωτικής κλιμάκωσης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.