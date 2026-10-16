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Πόλεμος ανακοινώσεων ΠΑΣΟΚ – ΕΛ.Α.Σ.: Το νέο του Τσίπρα είναι πιο παλιό και από το παλιό
Πολιτική
21:35 - 16 Οκτ 2026

Πόλεμος ανακοινώσεων ΠΑΣΟΚ – ΕΛ.Α.Σ.: Το νέο του Τσίπρα είναι πιο παλιό και από το παλιό

Reporter.gr Newsroom

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Το κόμμα ΕΛΑΣ που τάχα δίνει τον αγώνα να ηττηθεί η Νέα Δημοκρατία, σήμερα ασχολείται μόνο με το ΠΑΣΟΚ είναι η απάντηση του Γραφείου Τύπου ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής στην ανακοίνωση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα.

Και συνεχίζει τονίζοντας στην νεότερη ανακοίνωση του το ΠΑΣΟΚ: «Αν για όποιον κατατάσσουν στην κατηγορία του «αφελούς», καταναλώνουν τόση προσπάθεια, τα πράγματα είναι προφανώς πολύ σκούρα για το ΙΧ κόμμα του κ. Τσίπρα.

Ο κ. Τσίπρας που έτρεχε περιχαρής να φωτογραφηθεί με την αποπεμφθείσα πρέσβειρα των ΗΠΑ, έχει το θράσος να ταυτίζει τον Νίκο Ανδρουλάκη με τον Άδωνι Γεωργιάδη.

Μάλλον ξεχνά ότι ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα πάει τον κ. Γεωργιάδη στα δικαστήρια για όσα συκοφαντικά εκστόμισε σε βάρος του, ενώ ο κ. Τσίπρας δεν απάντησε καν στους πρωτοφανείς ισχυρισμούς Γεωργιάδη ότι χρηματίστηκε ως Πρωθυπουργός για να αλλάξει άρον άρον τους ποινικούς κώδικες.

Το ΠΑΣΟΚ ανέλαβε το πατριωτικό του καθήκον να σώσει τη χώρα από το χείλος του γκρεμού, όταν ο κ. Τσίπρας «ξέπλενε» τις ευθύνες της Νέας Δημοκρατίας και εξαπατούσε τους πολίτες τάζοντας σεισάχθεια και σκίσιμο των μνημονίων.

Ας του θυμίσει κάποιος ότι είναι άλλο να πληρώνεις το πολιτικό κόστος να μη χρεοκοπήσει η χώρα, κι άλλο να χρεοκοπείς την εμπιστοσύνη των πολιτών για να μην χάσεις την καρέκλα της εξουσίας.

Αν ψάχνει εταίρους της Νέας Δημοκρατίας, ας κοιτάξει στον καθρέφτη του και να αναρωτηθεί πως κατέληξε να παπαγαλίζει τις νεοφιλελεύθερες θέσεις της κυβέρνησης Μητσοτάκη.

Ηρεμήστε, κύριε Τσίπρα. Νομίζατε πως θα σας επιβάλλουν οικονομικά συμφέροντα αλλά λογαριάζατε χωρίς τον λαό της δημοκρατικής παράταξης.

Τα προοδευτικά κόμματα γεννιούνται μέσα από τον λαό, όπως το ΠΑΣΟΚ. Δεν επωάζονται στα θερμοκήπια της διαπλοκής.

Συνεχίστε στον δρόμο της τοξικότητας. Το "νέο" που δήθεν εκπροσωπείτε, είναι πιο παλιό και από το παλιό.

Ματαιοπονείτε αν νομίζετε ότι θα αποπροσανατολίσετε το ΠΑΣΟΚ.

Η χώρα θα πάει μπροστά και όχι λίγο παραπίσω όπως θα βόλευε την εξουσιολαγνεία σας.

ΥΓ. Δεδομένου ότι θέλετε να συγκρίνουμε διαδρομές, πώς αξιολογείτε την δική σας πορεία που διαλύσατε το κόμμα που σας ανέδειξε και πετάξατε σαν βαρίδια τους πολιτικούς σας συντρόφους;».

Η ανταλλαγή δηλώσεων ΠΑΣΟΚ και ΕΛ.Α.Σ.

Η σημερινή ήταν μία ακόμα ημέρα με ΠΑΣΟΚ και ΕΛ.Α.Σ. να συνεχίζουν τον πόλεμο ανακοινώσεων με στόχο τη… «δεύτερη θέση».

Το ΠΑΣΟΚ είχε νωρίτερα εξαπολύσει σφοδρή επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα, κατηγορώντας τον για πολιτικό rebranding, μονομέτωπο κατά της Χαριλάου Τρικούπη και σύμπλευση με τη Νέα Δημοκρατία σε κρίσιμα ζητήματα, ενώ διαμηνύει ότι θα επιδιώξει την πολιτική αλλαγή απέναντι σε Μητσοτάκη και Τσίπρα.

Στην συνέχεια ο πρόεδρος της ΕΛ.Α.Σ. στην κοινή συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής, των τομεαρχών και των αναπληρωτών τους, καθώς και του Οργανωτικού Γραφείου του κόμματος έκανε ξεχωριστή αναφορά στις σχέσεις με το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής και στις επικρίσεις που, όπως είπε, δέχεται το τελευταίο διάστημα από την ηγεσία του κόμματος.

Ο Αλέξης Τσίπρας ξεκαθάρισε ότι δεν προτίθεται να απαντήσει με προσωπικούς χαρακτηρισμούς, ανεξάρτητα από όσα ενδεχομένως ακούσει, υπογραμμίζοντας ότι δεν θα επιτρέψει η πολιτική αντιπαράθεση να μετατραπεί σε εσωτερική σύγκρουση στον προοδευτικό χώρο.

«Δεν πρόκειται να απαντήσω με προσωπικούς χαρακτηρισμούς ό,τι κι αν ακούσω. Ούτε πρόκειται να επιτρέψω να μετατραπεί η πολιτική μας αντιπαράθεση σε έναν εμφύλιο στον προοδευτικό χώρο», δήλωσε.

Όπως συμπλήρωσε, η αντιπαράθεση θα πρέπει να επικεντρώνεται στα προβλήματα των πολιτών και όχι στις συγκρούσεις μεταξύ των πολιτικών δυνάμεων που αυτοπροσδιορίζονται ως προοδευτικές. «Δεν πρέπει να τσακωνόμαστε με άλλους, αλλά να τσακωνόμαστε με τα προβλήματα των πολιτών», ανέφερε χαρακτηριστικά.

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