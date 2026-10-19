ΠΑΣΟΚ: Παρακολουθούμε τη νεοφιλελεύθερη μετάλλαξη του Τσίπρα - Σαν να ακούμε Μητσοτάκη

Βολές εξαπέλυσε κατά του επικεφαλής της ΕΛΑΣ Αλέξη Τσίπρα το ΠΑΣΟΚ τη Δευτέρα (19/10), με αφορμή τις δηλώσεις του πρώτου το κανάλι TRT, υποστηρίζοντας ότι ο πρώην πρωθυπουργός αντιγράφει τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και ότι έχει υιοθετήσει τον νεοφιλελευθερισμό.

Η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ:

Σήμερα παρακολουθήσαμε σε απευθείας μετάδοση από το κανάλι TRT τη νεοφιλελεύθερη μετάλλαξη του αρχηγού του κόμματος ΕΛΑΣ.

Ο κ. Τσίπρας με την «αξιοπιστία» του πολιτικού που θα έσκιζε τα μνημόνια, θα έφερνε σεισάχθεια και μετάνιωσε που δεν έκλεισε νωρίτερα τις τράπεζες, δήλωσε πως από το στόμα του δεν θα ακουστούν «τα εύκολα τα λόγια τα μεγάλα» για την επαναφορά της 13ης σύνταξης.

Μάλλον στον εαυτό του, που έταξε τα πάντα στους πάντες για να κάνει τα ακριβώς ανάποδα, απευθυνόταν η μομφή.

Ο κ. Τσίπρας είχε τη 13η σύνταξη στο προεκλογικό του πρόγραμμα το 2023 με μικρότερο δημοσιονομικό χώρο, αλλά το 2026 με πολύ μεγαλύτερο δημοσιονομικό χώρο λόγω της υπερφορολόγησης της Νέας Δημοκρατίας την απορρίπτει ως δήθεν λαϊκισμό.

Ακούγαμε τον κ. Τσίπρα αλλά ήταν σαν να ακούμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Οι προτεραιότητες του κ. Τσίπρα είναι καθημερινά απολύτως ευδιάκριτες στους πολίτες και τα όσα έχει υποστηρίξει κατά της προστασίας της πρώτης κατοικίας, κατά της επαναφοράς της 13ης σύνταξης και του 13ου μισθού και υπέρ των ιδιωτικών πανεπιστημίων όχι μόνο δεν κρύβονται, αλλά αξιολογούνται καθημερινά.

Τέλος, τα περί εθνικής ανάγκης που επέβαλε την επιστροφή του, μόνο ως σύμπτωμα υπέρμετρης αλαζονείας και αυταρέσκειας μπορεί να εξηγηθεί.